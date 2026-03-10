El segundo centro de salud en Orihuela Costa supera un trámite más con el objetivo de licitar las obras en 2027

El Ayuntamiento de Orihuela ha obtenido el informe favorable de la Conselleria de Sanidad para obtener la delegación de competencias construir un segundo centro de salud en la Costa, con una inversión de casi 10 millones de euros, incluyendo la construcción en sí y la adecuación de la parcela municipal donde se ubicará.

Aunque aún quedan procedimientos técnicos y administrativos, el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, ha avanzado el calendario previsto, con el objetivo de licitar la redacción del proyecto durante este mismo año, una vez se formalice la delegación de competencias por parte de la Generalitat, con el fin de que, una vez redactado el proyecto técnico, se puedan licitar las obras a lo largo del año 2027.

El Consistorio ha puesto a disposición de la conselleria una parcela municipal destinada a equipamientos públicos que se sitúa en el sector H1 Villa Rosa -entre las calles Beduinos y J'Alhamed-, que cumple con los requisitos establecidos, de unos 13.000 metros cuadrados, lo que permitirá albergar un edificio sanitario de alrededor de 3.000 metros cuadrados de superficie construida, además de disponer de espacio suficiente para 300 plazas de aparcamiento.

Ruiz ha detallado que el informe favorable remitido por la Conselleria de Sanidad recoge un presupuesto estimado de 8.870.766 euros para el desarrollo completo de la actuación. De esta cantidad, 8.180.577 euros corresponden a la ejecución de la obra, mientras que 690.188 euros se destinan a los honorarios técnicos necesarios para la redacción del proyecto y la dirección de las obras.

Este importe será asumido por la Administración autonómica, mientras que el Ayuntamiento se encargará de la adecuación de la parcela y su entorno, con una inversión municipal de un millón de euros, por lo que el coste asciende a casi 10 millones de euros.

En cuanto a los servicios previstos en el nuevo centro sanitario, se contemplan cinco consultas de medicina general, cinco de enfermería, dos de pediatría con sus correspondientes consultas de enfermería pediátrica, salas de extracciones, consulta de matrona, área de atención a la mujer, odontología y radiología, así como espacios destinados a atención al paciente, servicios generales, almacenes y vestuarios, entre otros.

Más servicios en la Costa

Ruiz ha estado acompañado por el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y los concejales de Costa y Sanidad, Manuel Mestre e Irene Celdrán, que ha recalcado que "hoy podemos anunciar que seguimos avanzando para que el segundo centro de salud en la costa sea una realidad", señalando que es "un paso que nos acerca a una reivindicación histórica y a una necesidad que durante demasiado tiempo ha estado encima de la mesa sin la respuesta que merecían nuestros ciudadanos".

La edil también ha hecho hincapié en que así se mejorará la atención sanitaria en el litoral: "Hablamos de tranquilidad para nuestros mayores, seguridad para las familias, atención más cercana, menos desplazamientos y esperas y una sanidad más digna para todos los que viven en la costa durante todo el año", en una zona donde la población ha crecido de forma significativa en los últimos años, haciendo necesario reforzar los servicios públicos. "Los vecinos merecen servicios públicos a la altura de lo que aportan a este municipio", ha añadido.

En este sentido, Mestre ha celebrado que se responde a una demanda histórica: "Esta actuación supone un paso más dentro del trabajo que el equipo de gobierno viene realizando para dotar a la costa de más servicios e infraestructuras públicas acordes al crecimiento".

Tras muchos años de desatención, "seguiremos trabajando para que esta zona del municipio cuente con los servicios que merece, respondiendo a las necesidades de sus vecinos y avanzando para que Orihuela Costa sea cada vez un mejor lugar para vivir", ha concluido el alcalde.