Torrevieja acorta recorridos de las procesiones de Semana Santa para evitar obras y concentrar al público
El Encuentro de la Vía Dolorosa se realizará en la calle Concepción con Ramón Gallud, junto a la plaza de la Constitución. mientras que los capirotes deberán formar fuera de la iglesia a la espera de sus tronos y se instalará una carpa visitable con las imágenes
Cambios en la Semana Santa de Torrevieja. La Junta de Mayor de Cofradías ha decidido acortar recorridos de las principales procesiones por dos motivos fundamentales. Evitar las obras de la fachada marítima, y las de la propia iglesia de la Inmaculada, que los cortejos procesionales discurran, en algunos puntos, en solitario por las calles de la ciudad, reducir el largo recorrido de los costaleros -sobre todo en Lunes Santo-, además de permitir una mayor visibilidad de lo pasos en zonas donde tradicionalmente se producen importantes concentraciones de público, para el caso del Miércoles Santo.
La Inmaculada
Así, la rehabilitación de la cubierta de la iglesia de la Inmaculada impedirá que los cofrades entren y salgan de la propia iglesia durante las procesiones por motivos de seguridad, puesto que hay menos accesos disponibles al templo y en caso de emergencia la evacuación sería menos ágil, según explicó en rueda de prensa el presidente de la Junta Mayor de Cofradías, Francisco Montesinos, que presentó el programa con los itinerarios, horarios y otras novedades junto al consiliario José Antonio Gea, párroco de la iglesia de la Inmaculada. Tradicionalmente los "capirotes" forman junto al trono en el interior de la iglesia de La Inmaculada.
Este año el patio de Levante por el que se acceden los cofrades está ocupado por una grúa. Así, los nazarenos formarán en la calle Bazán a la espera de la salida de su trono, al que solo podrán acceder los costaleros.
Los cambios
Tres procesiones cambian de itinerario de forma sustancial, especialmente la del Miércoles Santo y otras sufren pequeñas modificaciones. El Domingo de Ramos se mantiene en su desarrollo esencial pero la misa será de campaña, en la plaza de la Constitución, por las limitaciones que provocan las obras en el templo.
En la misma jornada por la tarde, la Procesión de Las Mantillas, saldrá con La Convocatoria y Nuestra Señora de La Esperanza y de la Paz desde la iglesia del Sagrado Corazón, pero en vez enfilar por Ramón y Cajal, recorrerá Torrevejenses Ausentes, Heraclio Ramón, Gallud, Azorín Fotógrafos Darblade, Clemente Gosálvez y Caballero de Rodas.
La procesión del Lunes Santo se acortará sustancialmente porque ya no alcanzará la calle La Paz: recorrerá las calles de centro desde la plaza de la Constitución, a Caballero de Rodas, Patricio Pérez, Ramón Gallud, paseo Vista Alegre, Joaquín Chapaprieta y Caballero de Rodas de nuevo a petición de los costaleros.
La modificación más sustancial será el del Encuentro en la Vía Dolorosa. Las dos procesiones que protagonizan este encuentro partirán en esta ocasión del mismo punto, la propia iglesia de la Inmaculada. El encuentro entra las imágenes de Nuestro Padre Jesús de la Caída y Nuestra Señora de la Esperanza y de la Paz se producirá en la calle Ramón Gallud con la calle Concepción, junto a la plaza de la Constitución.
Montesinos explicó que desde este emplazamiento el encuentro podrá contemplarse por mucho más público -la plaza está sobre elevada sobre la rasante de la calle- y evitará que el recorrido de ambos cortejos por separado pueda contar con mucho público. Hasta ahora esos recorridos y hasta el encuentro se hacen casi en solitario.
El resto de recorridos, salvo algunos cambios en el Martes Santo, que discurre por las calles peatonales, no se modifican. Tampoco el Viernes Santo, en el que participan todos los pasos y cofradías y que ha estado en el centro del debate de la Junta Mayor en los últimos meses. Se queda como está, de momento.
Carpa
Por otra parte, Montesinos anunció que se va a instalar una carpa trasparente para visitar las imágenes en la calle Maldonado. En la misma ubicación en la que se instala el belén municipal. Algo que dará mayor visibilidad a unas imágenes en sus tronos que, en un principio, no entrarán en la iglesia parroquial al finalizar las procesiones.
La Semana Santa de Torrevieja cuenta con 15 cofradías y hermandades y 19 pasos. Participan entre 3.500 y 4.000 personas entre costaleros y nazarenos, sin contar las bandas de música.
Los tiques de salida se podrán recoger en las próximas semanas en la calle La Paz 121, también por las obras en la iglesia que impiden que se entreguen en los salones de Manos Unidas.
