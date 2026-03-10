La UCIN abandona el tripartito de Callosa de Segura acusando al PSOE de incumplir el pacto

La Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) ha comunicado que abandona el pacto de gobierno tras el incumplimiento del acuerdo de alternancia en la Alcaldía. El grupo municipal ha recordado que el relevo se debería haber producido en enero, y no ha sido así, cargando contra los socialistas, a los que acusa de incumplir su palabra, al no aceptar a su candidato, Javier Pérez, mientras que el PSOE asegura que se estipulaba que el relevo pasaba por una tercera persona al margen de su cabeza de lista.

El 3 de septiembre de 2024, cuando quedaban tres años de mandato, PSOE, EUUP y UCIN alcanzaron un acuerdo para que durante el primer año y medio el PSOE ostentara la Alcaldía, y el otro año y medio restante sería para el candidato de los independientes -sin especificar nombres- con el objetivo de "garantizar la estabilidad institucional y desarrollar un proyecto de gestión compartido para nuestro municipio", ha recordado la formación que lidera Pérez.

Durante el primer periodo, el PSOE eligió a Amparo Serrano, mientras "UCIN ha actuado con responsabilidad, lealtad institucional y voluntad de colaboración, contribuyendo al trabajo del equipo de gobierno y al cumplimiento de los compromisos adquiridos con nuestros vecinos y vecinas".

Llegado el momento previsto para hacer efectiva la alternancia acordada, UCIN propuso de candidato a Pérez, pero el PSOE, según las mismas fuentes, manifestó su decisión de no proceder al cumplimiento de este compromiso por no aceptar la propuesta de alcalde. Ante esta situación, UCIN entiende que se ha producido un incumplimiento del acuerdo que sustentaba la coalición de gobierno.

Por este motivo, ha decidido dar por finalizada su participación en el pacto de gobierno.

En este sentido, ha apuntado que "el principio de respeto a las decisiones de cada grupo político es esencial", de forma que "igual que el PSOE eligió a su candidata, UCIN tiene el derecho de elegir al suyo".

Con todo, los tres concejales con delegación de competencias no piensan dimitir, sino que el PSOE los tenga que cesar. Los ediles han manifestado que pondrán a disposición de la Alcaldía todas las responsabilidades de gobierno que venían desempeñando hasta la fecha: Seguridad Ciudadana, Deportes, Hacienda, Transparencia, Personal y Modernización.

Seguirán, por tanto, ejerciendo estas funciones "por responsabilidad institucional, únicamente para garantizar la gestión ordinaria hasta que se formalicen los correspondientes decretos de cese", trabajando con el mismo objetivo desde el inicio del mandato: "Contribuir al progreso y al bienestar de nuestros vecinos y vecinas".

Por último, ha señalado que no va a hablar de traiciones por parte del PSOE e EUUP, sino de "decepción institucional", además de hacer hincapié en que la formación siempre ha mantenido una actitud de diálogo, pero "no vamos a volver a negociar con PSOE e EUUP para recuperar el pacto, ya que se ha perdido la confianza".

A partir de este momento, lo que vaya a pasar con el gobierno municipal es una cuestión que corresponde organizar a la Alcaldía, ha concluido.

Reunión in extremis

Los integrantes del acuerdo se habían dado de plazo hasta la tarde de este lunes para intentar reconducir in extremis la búsqueda de una solución que pudiese recomponer la difícil tesitura de gobernabilidad municipal, un acuerdo que ya la semana pasada el grupo UCIN daba por roto, anunciando incluso mediante una comunicación vía whatsapp en el grupo de coordinación de los concejales que esta formación abandonaba el equipo de gobierno, a pesar que durante toda la semana pasada los tres concejales independientes habían acudido a sus respectivas delegaciones, aunque obviando como grupo, excepto el concejala de Hacienda, la coordinación y reuniones del equipo de gobierno referentes a la gestión municipal.

Tras más de un mes desde que se anunciaba el relevo en la Alcaldía por parte de Serrano, era necesario encontrar una solución o cerrar una alternativa. El PSOE e EUUP, por su parte, proponían retomar el compromiso del 3 de septiembre de 2024 previo al pleno de investidura, donde, según ellos, el compromiso acordado estipulaba que el relevo pasaba por una tercera persona al margen de su cabeza de lista, Javier Pérez, tal y como el PSOE había hecho con Fran Maciá, frente a la posición actual de UCIN que ahora mantenía que el candidato no podía ser acordado por otros grupos, sino que debía ser propuesto por UCIN.

Asimismo, el PSOE afirma que tras una reunión con un ambiente cordial, con más complicidades que reproches, en la que se recalcó que se había realizado un buen trabajo en la gestión del Ayuntamiento, UCIN planteó su abandono del gobierno local y la renuncia a sus delegaciones, que solicitarían formalmente por escrito.

Los tres grupos también estuvieron debatiendo y acordando posiciones sobre proyectos pendientes que deben aprobarse en el pleno municipal, como son la gestión del modelo municipal de la RSU y el préstamo del Fondo de Ordenación de más de 2.000.000 euros para hacer frente a las sentencias firmes.

Serrano trasladó a UCIN la propuesta de mantener su presencia en la junta de gobierno local, algo que Pérez aceptó, según fuentes socialistas, que también indican que el escenario que se se avecina es el de un gobierno en minoría formado por PSOE e EUUP para esta última etapa antes de las elecciones, donde cualquier escenario es posible, desde una moción de censura a acuerdos puntuales en el pleno o un bloqueo de la gestión municipal como al inicio de mandato.