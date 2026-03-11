La alcaldesa de Callosa de Segura prepara el cese de los tres ediles de UCIN

Los tres concejales de la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), tras abandonar el equipo de gobierno de Callosa de Segura, han registrado este miércoles un escrito en el que ponen a disposición de la alcaldesa, Amparo Serrano (PSOE), todas las delegaciones y áreas de gobierno, trasladando que mantendrán el ejercicio de funciones exclusivamente para la gestión ordinaria hasta que la Alcaldía dicte los decretos de revocación o cese.

Por ello, el grupo municipal socialista ha puesto en marcha la modificación parcial del régimen de delegaciones, así como la de las tenencias de alcalde y de la junta de gobierno local, para reorganizar el equipo con el fin de "asegurar una adecuada distribución de responsabilidades y una mayor eficacia en la gestión municipal", según fuentes del partido, de cara a lo que resta de mandato hasta las elecciones de 2027.

Javier Pérez, Remedios Canales y José Antonio Illán Cutillas, que también es primer teniente de alcalde, ostentan por el momento las concejalías de Seguridad Ciudadana, Deportes, Hacienda, Transparencia, Personal y Modernización. En el caso de Canales e Illán Cutillas también forman parte de la junta de gobierno.

El escrito de los tres ediles independientes hace hincapié en que transcurrido el primer periodo de mandato, desde septiembre de 2024, y llegado el momento previsto para el relevo, en este segundo periodo en el que la Alcaldía recaía en UCIN, el PSOE se ha negado a cumplir con lo pactado, por lo que da por finalizada su participación en el acuerdo de gobierno.

El pacto entre ambas formaciones, junto con EUUP, se ha roto tras una reunión in extremis para intentar reconducir la situación, sin éxito, y se hacía coincidiendo con la buena gestión realizada hasta el momento, pero con cruce de acusaciones.

Incumplimientos

UCIN ha acusado a los socialistas de incumplir su palabra, al no aceptar a su candidato, Pérez -exalcalde del Partido Popular durante 13 años-, mientras que el PSOE ha asegurado que el acuerdo estipulaba que el relevo pasaba por una tercera persona al margen del cabeza de lista.

Así, los independientes han insistido en que "igual que el PSOE eligió a su candidata, UCIN tiene el derecho de elegir al suyo", mientras que los socialistas han hecho hincapié en que el compromiso era que Pérez no fuera alcalde como tampoco lo fue Fran Maciá, frente a la posición actual de UCIN, que ahora mantenía que el candidato no podía ser acordado por otros grupos, sino que debía ser propuesto por UCIN.

Precisamente, el PSOE de la Vega Baja, tras el anuncio de ruptura, recordaba que ninguno de los dos candidatos optaría a la investidura para facilitar la gobernabilidad del municipio, ya que ambos contaban con trayectorias políticas largas y en muchas ocasiones contrapuestas.

Por ello, instaba a los responsables autonómicos de UCIN a cumplir con el acuerdo, facilitando el relevo, que debía producirse tras año y medio, en el ecuador del mandato, que se cumplía en enero, cuando Serrano organizó incluso su regreso a las aulas, pero que en este tiempo de tira y afloja no ha llegado a buen puerto.

La socialista Amparo Serrano Lloret, nueva alcaldesa de Callosa de Segura / RAFA ARJONES

Justo después, la dirección regional de UCIN desmentía "rotundamente" la versión del PSOE comarcal, recalcando que durante las conversaciones mantenidas entre las direcciones autonómicas de ambos partidos en ningún momento se establecieron condiciones sobre quién debía ser el candidato a la Alcaldía por parte de cada formación política.

Las negociaciones estuvieron encabezadas por la coordinadora autonómica de UCIN, Gema García, y por el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, uno de los principales colaboradores de la ministra Diana Morant.

Según UCIN, el objetivo de estas conversaciones fue exclusivamente limar las reticencias existentes entre las distintas formaciones y facilitar un acuerdo de gobernabilidad para la ciudad, en un momento de bloqueo institucional, pero "nunca el de imponer nombres ni vetos a posibles candidatos", firmando un pacto "sin condicionantes personales ni imposiciones sobre los cabezas de lista de cada partido".

Ahora, el escenario que se avecina es el de un gobierno en minoría formado por PSOE e EUUP para esta última etapa antes de las elecciones, donde todo es posible, desde una moción de censura hasta acuerdos puntuales en el pleno o un bloqueo de la gestión municipal como al inicio de mandato, con asuntos pendientes que deben aprobarse en sesión plenaria, como son la gestión del modelo municipal de la RSU y el préstamo del Fondo de Ordenación de más de 2 millones de euros para hacer frente a las sentencias firmes.