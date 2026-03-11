Callosa de Segura "parte la vieja" con mensajes directos en "vegabajense" a Donald Trump y Elon Musk
El municipio celebra la mitad de la Cuaresma con viejotes cargados de crítica y sátira
Callosa de Segura, en medio de la tempestad de su equipo de gobierno, ha vuelto a celebrar su popular "Partir la vieja", una tradición en el miércoles de mitad de la Cuaresma que sobrevive en el municipio, al igual que en otras cinco poblaciones de la provincia (Agost, Cocentaina, Elche y Mutxamel).
A pesar de que la jornada ha comenzado con mal tiempo, una comitiva del Ayuntamiento ha visitado por la mañana los viejotes participantes de los cuatro colegios públicos, la guardería, el centro de día, la biblioteca municipal, la escuela del cáñamo y el Mercado de Abastos en un recorrido que cumple casi 40 años, cuando en los años 80, a punto de perderse, se revitalizó esta tradición en el actual formato, que incluye una salida vespertina a pie desde la plaza de España, con todo el protocolo de cargos de fiestas, autoridades, la Charamita "Arroz con Costra" y La Filarmónica.
La comitiva recorre así las calles del casco antiguo, en un ambiente popular y festivo, con la costumbre de que varios participantes vecinales recreen a los viejotes sentados junto a mesas con picoteo y bebida para obsequiar a los visitantes.
Adiós a la penitencia
Todo para recordar que ya solo queda media Cuaresma. Cuarenta días de oración, penitencia y limosna en los que desde la Edad Media y hasta mitad del siglo XX tenía un cumplimiento excesivamente riguroso. Tantas prohibiciones que era importante dar ánimos en el ecuador de este duro periodo, levantando además las restricciones tanto en el festejo popular de este "Partir la vieja" como en la celebración litúrgica del Domingo de Laetare (de alegría), donde el sacerdote cambia la casulla morada por la rosada o blanca y se permiten cantos y flores.
Así, en las calles en este miércoles de mitad de Cuaresma ha cobrado fuerza la sátira y la crítica con estos muñecos grotescos con mensajes mordaces. Los viejotes este año se han centrado en Donald Trump, el sheriff del mundo mundial que todo lo quiere revolicar, con un mensaje directo de que no se arrime a Callosa, donde algún sapatico a su medida se puede encontrar.
También ha habido para los therian y para Elon Musk: si su cohete sube a la Sierra de Callosa, despega seguro. O para ese ratico de todos los días para despejarse, como en la plasa en ningún sitio. Ha sido el mensaje de la asociación de comerciantes del Mercado de Abastos, uno de los mejores rinconsicos que tiene el pueblo, que espera que coja más cuerpo para volver a verla abarrotá, animando al comercio local en sus horas bajas.
