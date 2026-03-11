Dos heridos en un accidente entre dos coches en la carretera que une Dolores y Catral

Un accidente de tráfico en la carretera de Dolores a Catral se ha saldado con dos heridos. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido un aviso por la colisión de dos coches a las 6:45 horas de este miércoles.

Inmediatamente, los servicios sanitarios has movilizado una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y otra del Soporte Vital Básico (SVB).

Como consecuencia del siniestro, el equipo médico del SAMU ha asistido a una mujer de 38 años por politraumatismo y a un hombre de 44 que presentaba policontusiones.

Noticias relacionadas

Ambos han sido trasladados al Hospital Vega Baja.