El Hospital de Torrevieja recibe el mayor nivel de acreditación de calidad de la Sociedad Española de Nefrología

El Hospital Universitario de Torrevieja ha sido reconocido con el nivel IV de acreditación Acerca, el máximo nivel otorgado por el modelo de calidad de la Sociedad Española de Nefrología (SEN) para las unidades de Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA). Con este logro, el centro se convierte en el primer hospital de la Comunitat Valenciana y uno de los tres primeros de España en alcanzar esta distinción.

La obtención del nivel IV llega tras la valoración positiva de las alegaciones presentadas por la unidad, especialmente en relación con la mejora del acceso vascular en hemodiálisis. Este esfuerzo ha permitido cumplir los estándares más exigentes del modelo Acerca, que evalúa indicadores de calidad asistencial, seguridad, procesos y resultados clínicos, según señala el departamento de salud de Torrevieja en un comunicado.

¿Qué es la Enfermedad Renal Crónica?

La Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA) es el estadio final de la insuficiencia renal y se produce cuando los riñones tienen una insuficiencia avanzada y son capaces de filtrar menos del 20% de la sangre. El objetivo de la consulta ERCA es ralentizar la progresión, tratar complicaciones y preparar al paciente para el trasplante o diálisis.

Especialistas de la unidad renal del Hospital de Torrevieja / INFORMACIÓN

Pacientes

Para el paciente, según el departamento de salud, alcanzar el nivel IV de acreditación Acerca significa recibir una atención más segura, coordinada y personalizada en todas las fases de la enfermedad renal avanzada. Se traduce en que los procesos están mejor organizados, los tiempos de acceso a tratamientos como la fístula o el trasplante se reducen, y las decisiones clínicas se toman siguiendo estándares que priorizan su bienestar y autonomía.

También implica que el paciente recibe más información y apoyo para elegir la modalidad de tratamiento que mejor se adapta a su vida, con un seguimiento más estrecho y multidisciplinar que mejora su calidad de vida y reduce complicaciones evitables.

Respaldo

La jefa de servicio de nefrología del Hospital de Torrevieja, Beatriz Díez, ha destacado la importancia del reconocimiento que supone “un respaldo al trabajo riguroso y constante que realiza todo el equipo. Hemos afrontado retos complejos, especialmente en el ámbito del acceso vascular, y este resultado demuestra que la coordinación, la planificación y el compromiso con el paciente dan sus frutos. Para una unidad de un hospital comarcal, alcanzar este nivel es un motivo de enorme orgullo”.

Referente en la atención al paciente renal

El equipo de Nefrología ha expresado su satisfacción "por este hito", que consolida al Hospital Universitario de Torrevieja como referente en la atención al paciente renal. La dirección del centro ha señalado que este reconocimiento “refleja el compromiso de todos los profesionales implicados y refuerza la apuesta del hospital por una atención de excelencia, humana y basada en la evidencia”.

El modelo Acerca, desarrollado por el grupo de trabajo de la SEN, tiene como misión garantizar una atención homogénea, segura y de máxima calidad para los pacientes con enfermedad renal avanzada, promoviendo la autonomía del paciente, la equidad territorial y el acceso adecuado al tratamiento renal sustitutivo y al trasplante.