Orihuela busca energía y acceso viario para su futuro parque empresarial

El Ayuntamiento de Orihuela continúa enfrascado en la planificación del futuro parque empresarial, una infraestructura estratégica para el desarrollo económico de Orihuela para atraer inversión, generar empleo y posicionar al municipio como un polo empresarial en la Vega Baja.

En este contexto, el Consistorio ha mantenido dos reuniones técnicas centradas en el suministro eléctrico necesario para el sector y en las soluciones de acceso viario al nuevo espacio industrial. Unos encuentros que se enmarcan en la redacción del proyecto que están desarrollando conjuntamente las concejalías de Urbanismo, Industria y Grandes Proyectos, en colaboración con la consultora DAYHE, adjudicataria de los trabajos de redacción.

La Demarcación de Carreteras del Estado ha pedido al Ayuntamiento que los estudios de tráfico incluyan la demanda prevista para los próximos 20 años, así como simulaciones de las entradas y salidas al parque empresarial en horas punta.

Durante este encuentro con el jefe del servicio en Alicante, Jesús Redondo, se analizaron las posibles soluciones para los accesos, así como las afecciones hidráulicas y las zonas de protección existentes. Entre las opciones planteadas se encuentra la posibilidad de habilitar un nuevo acceso directo desde la A-7 al parque empresarial, mediante vías conectadas con el acceso existente a Orihuela.

En este sentido, se tuvo en cuenta que el Ministerio de Fomento está ejecutando actualmente las obras de ampliación del tercer carril de la autovía A-7 hasta la salida de Orihuela desde Crevillent, así como el proyecto de ampliación del tercer carril en dirección Murcia, actuaciones que deberán integrarse en el diseño definitivo.

Suministro de energía

Por otro lado, se ha celebrado una reunión con la participación de David Rubio Carretero, jefe del sector de Iberdrola, junto a la ingeniera municipal supervisora del contrato y el presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Antonio Martínez Canales, en la que el Ayuntamiento ha trasladado a Iberdrola la solicitud de la potencia necesaria para abastecer al sector del parque empresarial, estimada en aproximadamente 110 megavatios.

Entre las diferentes alternativas para garantizar el suministro eléctrico, se baraja hacerlo desde la cercana subestación de Granja de Rocamora, situada a tan solo cuatro kilómetros del sector, o bien la apertura de circuito en una de las líneas de muy alta tensión que discurren a escasos metros del ámbito previsto para el parque empresarial. Asimismo, desde Iberdrola se han trasladado diversas recomendaciones técnicas sobre las instalaciones eléctricas y redes que deberán implantarse.

El concejal de Urbanismo, Industria y Grandes Proyectos, Matías Ruiz, ha señalado que estas reuniones "permiten seguir avanzando en la definición de infraestructuras estratégicas para el desarrollo del parque empresarial, tanto en materia energética como de accesibilidad, aspectos fundamentales para garantizar su viabilidad y atraer inversión".