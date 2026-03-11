Pillados en un control de tráfico en Orihuela Costa con 8,8 kilos de una sustancia con apariencia de marihuana

La Policía Local de Orihuela ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública tras intervenir 8,8 kilos de una sustancia vegetal con apariencia de marihuana durante un control preventivo de tráfico realizado en la Costa.

Los hechos, que han trascendido este miércoles, tuvieron lugar el lunes, cuando los agentes establecieron un punto de verificación en la calle Salvador Dalí, en la zona de playa Flamenca. Durante el dispositivo, los efectivos dieron el alto a un vehículo marca BMW, modelo X6, con matrícula alemana, ocupado por dos varones.

Según consta en las diligencias policiales, se percibía del interior del vehículo un fuerte olor a marihuana, lo que motivó que los agentes procedieran a realizar un cacheo superficial de los ocupantes e inspeccionar el vehículo.

Los agentes hallan una caja de cartón en el maletero / Policía Local de Orihuela

Durante el registro del maletero localizaron una caja de cartón que se encontraba precintada y sellada. Además, presentaba un sistema de ocultación en su interior mediante espuma de poliuretano, aparentemente para dificultar la localización del contenido. Al ser preguntado por su contenido, el conductor manifestó que se trataba de ropa que acababa de recibir por correo, si bien inicialmente se negó a abrirla.

Ante esta situación, los agentes procedieron a abrir la caja en presencia de los ocupantes, localizando en su interior varias bolsas que contenían una sustancia vegetal prensada con apariencia de marihuana.

La caja estaba sellada con espuma de poliuretano / Policía Local de Orihuela

Detención

Tras el hallazgo, los agentes procedieron a la detención de ambos ocupantes del vehículo por un presunto delito contra la salud pública, informándoles de los motivos de su detención.

Posteriormente, el vehículo fue trasladado a dependencias policiales para su depósito. La sustancia intervenida fue pesada posteriormente en una farmacia, arrojando un peso aproximado de 8,8 kilogramos.

Durante las actuaciones realizadas en dependencias policiales, los agentes localizaron además una carta de identidad de Bulgaria que resultó ser falsa, que estaba oculta en la funda del teléfono móvil de uno de los detenidos.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los detenidos, junto con los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición de la Guardia Civil del Puesto de Pilar de la Horadada, que se ha hecho cargo de la investigación.

Esta actuación se enmarca dentro de los dispositivos preventivos de control y seguridad ciudadana que la Policía Local de Orihuela viene desarrollando de forma habitual en diferentes puntos del municipio. Desde el Cuerpo policial se destaca la importancia de estos controles preventivos, que permiten detectar este tipo de situaciones y refuerzan la sensación de seguridad entre vecinos.