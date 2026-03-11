El PSOE urge al bipartito de Orihuela a reparar el polideportivo de Las Espeñetas ante su nivel de deterioro

El PSOE se ha hecho eco de las numerosas quejas recibidas por parte de padres, usuarios de las instalaciones y del propio presidente del Club de Baloncesto, que llevan tiempo alertando del deterioro de las pistas y de las deficiencias que presenta el recinto del polideportivo de Las Espeñetas. "No hablamos solo de una cuestión estética o de comodidad: el estado de las instalaciones supone un riesgo para los jóvenes que entrenan y compiten cada semana", ha advertido el edil Luis Quesada, exigiendo al mismo tiempo al equipo de gobierno de PP y Vox que actúe de forma inmediata para poner fin a una situación que, según ha señalado, "lleva demasiado tiempo perjudicando a los jóvenes deportistas y a las familias del barrio".

Además, la situación se agrava cuando las condiciones meteorológicas empeoran. "Cada vez que llueve, los equipos tienen que trasladarse a otros municipios para poder jugar. Esto no solo afecta al desarrollo de la competición, sino también a la imagen que proyecta Orihuela cuando llegan equipos y familias de otros puntos de la provincia que no dan crédito al estado de las instalaciones", ha añadido.

En este sentido, Quesada ha recordado que existe una partida de unos 470.000 euros destinada a la mejora del polideportivo con cargo a remanentes, al tiempo que ha criticado que el equipo de gobierno continúa apoyándose en una memoria técnica fechada en junio de 2022.

Proyecto desfasado

En octubre de 2025 se registró por parte de una mercantil una memoria sobre este polideportivo elaborada hace casi cuatro años, que apenas valoraba las actuaciones en unos 92.000 euros para redes, asfaltado y pequeñas mejoras. "Mientras ese proyecto dormía en un cajón, las instalaciones se han ido deteriorando día tras día", ha añadido Quesada.

"No hemos visto ningún encargo para actualizar ese proyecto, algo que resulta incomprensible teniendo en cuenta que ahora existe financiación suficiente para acometer una actuación mucho más ambiciosa", ha criticado.

Por ello, el grupo municipal socialista ha exigido al bipartito la actualización inmediata del proyecto técnico para adaptarlo a la realidad, la licitación de una reforma integral del polideportivo y la ejecución de los 470.000 euros consignados para esta actuación.

Noticias relacionadas

"Gestionar es que el dinero de los remanentes llegue a la calle y se traduzca en mejoras reales para los vecinos. Si hay dinero, lo que tiene que haber es voluntad política para que las obras empiecen cuanto antes", ha concluido el concejal.