TM quiere desbloquear la segunda fase de La Hoya de Torrevieja para que se puedan ejecutar las 775 viviendas públicas del Plan Vive

TM Grupo Inmobiliario ha expresado su voluntad de desbloquear el desarrollo urbanístico del sector La Hoya en Torrevieja para garantizar el cumplimiento del programa aprobado, tras el estancamiento desde el pasado agosto del inicio de la segunda fase del macroproyecto debido a desacuerdos surgidos entre los miembros de la Unión Temporal de Empresas (UTE), a la que la empresa pertenece como urbanizadora.

La misma firma señala a INFORMACIÓN que la primera fase del plan parcial está finalizada y recepcionada, insiste en que la ejecución completa del proyecto -con un plazo máximo de 35 meses para las cuatro fases-, es esencial para dotar a la ciudad de vivienda protegida, equipamientos públicos y suelos dotacionales previstos en el planeamiento, y deja en manos del Ayuntamiento la decisión de adoptar "las medidas necesarias dentro del marco legal, para reactivar las obras".

Como avanzó INFORMACIÓN el retraso en la ejecución de la segunda fase de este proyecto afecta de lleno a la incorporación de los suelos dotacionales públicos previstos para la construcción de dos colegios de Infantil y Primaria y un centro de Secundaria, además de las tres parcelas destinadas a la construcción de 775 viviendas de protección pública dentro del Plan Vive, adjudicadas desde julio de 2025 a las empresas Abala (Grupo Hozono Global) y la mercantil vasca Livanto, tras un proceso de contratación conjunto de la Generalitat y el Ayuntamiento.

Así, TM Grupo Inmobiliario quiere trasladar "con claridad" su posición respecto al desarrollo urbanístico del sector La Hoya en Torrevieja, "un proyecto relevante para el crecimiento ordenado de la ciudad" y para la generación de vivienda, equipamientos públicos y suelos dotacionales.

La empresa urbanizadora y constructora señala que "es importante recordar, que la primera fase de la urbanización (unos 825.000 metros cuadrados) está completamente finalizada, recepcionada por el Ayuntamiento y abierta al uso público", lo que demuestra, insiste la mercantil, que el programa urbanístico ya ha comenzado a ejecutarse y que el sector dispone hoy de una primera parte plenamente urbanizada. En esta fase que comenzó en octubre de 2023 y se recepcionó en octubre de 2025 la UTE ha invertido más de 30 millones de euros y en ella ya se están construyendo áreas residenciales.

TM señala que "ha defendido en todo momento" que el programa urbanístico debe ejecutarse conforme "a los compromisos adquiridos con el Ayuntamiento" y dentro de los plazos establecidos. En este sentido, "consideramos que determinadas posiciones adoptadas por algunos propietarios dentro de la UTE, han impedido avanzar en la ejecución de las obras, generando una situación incompatible con el cumplimiento del programa aprobado".

"Desde TM Grupo Inmobiliario consideramos que lo prioritario es desbloquear esta situación y garantizar que el sector pueda urbanizarse conforme a lo previsto, para que la ciudad pueda beneficiarse de las infraestructuras y dotaciones contempladas en el planeamiento". Pero matiza que, "en cualquier caso", corresponde al Ayuntamiento de Torrevieja, como "administración competente", analizar la situación y adoptar las decisiones que considere oportunas dentro del marco legal urbanístico". "Nuestra posición es clara: que el programa urbanístico se cumpla y que el desarrollo del sector avance en beneficio de la ciudad", subraya la empresa.

Las cifras del macroproyecto urbanístico de la Hoya en Torrevieja Concepto Datos 📐 Superficie total del Sector 1.800.000 m² 🌳 Zonas verdes 450.000 m² 🏛️ Equipamientos Públicos 111.000 m² 🛣️ Red Viaria 357.000 m² 🏠 Número máximo viviendas 7.490 (25% Vivienda Pública) 🏪 Superficie Comercial 103.000 m² 💧 Balsa de laminación (Aguas pluviales) 40.000 m³ 💶 Presupuesto Urbanización 57.000.000 € 🤝 Urbanizadores mayoritarios Corpic + Villaviñas ⏳ Años de tramitación 25 años 🏘️ Parcelas dedicadas a la construcción de vivienda pública Parcela (Sector 20 "La Hoya") Superficie y Adjudicación Parcela R-17 9.745 m² Abala (Grupo Hozono Global) Parcela R-27a 9.086 m² Livanto Promociones Parcela R-31 14.830 m² Livanto Promociones

Con el objetivo de continuar con el desarrollo del sector, "todos los socios de la UTE acordamos por unanimidad en abril de 2025 licitar las obras de la segunda fase (641.000 metros cuadrados), proceso que se llevó a cabo conforme a lo previsto". Sin embargo, posteriormente no ha sido posible alcanzar el acuerdo necesario dentro de las empresas que integran la Unión Temporal para adjudicar "las obras e iniciar su ejecución, lo que ha provocado que el proyecto se encuentre bloqueado desde el pasado mes de agosto".

TM recuerda que el programa de actuación urbanística aprobado establece que la urbanización completa del sector, a desarrollar en cuatro fases, debe ejecutarse en un plazo máximo de 35 meses, plazo que afecta "al conjunto del desarrollo" y no a cada fase por separado. Las fases en las que se ha organizado la ejecución de las obras responden únicamente a criterios operativos.

"Más allá de las cuestiones jurídicas", reitera la empresa especializada en construcción de vivienda, "lo verdaderamente relevante es que la urbanización completa del sector es necesaria para que Torrevieja pueda disponer de los suelos dotacionales previstos en el planeamiento, incluyendo equipamientos públicos, colegios y vivienda protegida, entre otros", como las obras de conexión de la balsa de laminación de 40.000 metros cúbicos junto a la CV-905 con una nueva balsa situada en Las Torretas.

El plan de La Hoya cuenta con una superficie de 1,8 millones de metros cuadrados y capacidad para 7.400 viviendas. Es el de mayor envergadura de la Comunidad Valenciana en construcción en estos momentos y uno de los más grandes de España. La UTE está formada mayoritariamente por la ilicitana Corpic (Urmosa) con el 40 % de la propiedad y Villaviñas (TM Grupo Inmobiliario) con más del 30 %, además de una participación minoritaria de otra empresa constructora murciana. Las decisiones se deben adoptar por unanimidad.

Las obras de urbanización de un suelo han de garantizar la dotación de infraestructuras y servicios básicos como el trazado de viales, alumbrado, red de saneamiento, zonas verdes, recogida de aguas pluviales, señalización o suministro de agua-, condiciones indispensables para que los mismos cuenten con la condición de solares urbanos.

El Ayuntamiento remitió a la UTE una reclamación en la que le instaba a iniciar la segunda fase del sector, y según el municipio, la urbanizadora ha respondido presentando alegaciones a esa petición.