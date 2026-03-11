Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TORREVIEJA

Torrevieja invertirá 592.832 euros en el mobiliario de la nueva sede universitaria y la creación de una oficina municipal de vivienda

El concurso incluye también el amueblamiento de dependencias municipales de la biblioteca "Carmen Jalón" y la Casa de la Tercera Edad de Pedro Lorca

Edificio de la nueva sede de Agamed y la sede universitaria de Torrevieja

Edificio de la nueva sede de Agamed y la sede universitaria de Torrevieja / D. Pamies

D. Pamies

D. Pamies

TORREVIEJA

La junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrevieja aprobó el viernes el expediente de contratación para el suministro de mobiliario y equipamiento destinado a diversas dependencias municipales en una actuación que cuenta con un presupuesto base de licitación de 592.832,75 euros (IVA incluido).

Este contrato tiene como objetivo dotar de mobiliario de oficina y equipamiento tecnológico a diferentes servicios municipales, tanto para la renovación de elementos que ya se encuentran "amortizados", es decir, antiguos y deteriorados por el paso del tiempo, o fuera de uso como para equipar nuevas instalaciones que se incorporarán próximamente a la actividad municipal y que son las que copan la partida económica.

Biblioteca Municipal Carmen Jalón de Torrevieja, donde también se renovará mobiliario

Biblioteca Municipal Carmen Jalón de Torrevieja, donde también se renovará mobiliario / D. Pamies

Dependencias municipales

Entre los espacios municipales que se beneficiarán de esta actuación se encuentran la Casa de la Tercera Edad de la calle Pedro Lorca, la Biblioteca Pública Municipal Carmen Jalón, el Albergue Municipal de Animales, así como otras áreas. Y sobre todo el amueblamiento de las plantas destinadas a sede universitaria del nuevo edificio ubicado en la calle Canónigo Torres esquina con la calle Concepción. Este edificio que se está terminando ahora y que ha levantado la empresa concesionaria del suministro de agua, Agamed (Veolia) acogerá lo que el Ayuntamiento llama nueva sede universitaria de Torrevieja, que albergará el grado universitario, cursos y seminarios de la UNED, la Universidad Miguel Hernández -con el primer grado presencial de la historia de la ciudad a través de una entidad privada adscrita a esta universidad- y la programación, cursos y acreditaciones de la Universidad de Alicante.

Departamento / Ubicación 📍 Inversión Total (€) 💶
🏛️ Sede Universitaria (Edificio Agamed) 347.525,62 €
📚 Biblioteca Calle Chapaprieta 103.049,32 €
🐾 Albergue de Animales 45.801,78 €
👵 Casa de la Tercera Edad Pedro Lorca 35.133,56 €
🏗️ Vía Pública y Oficina de la Vivienda 32.993,87 €
👥 Nuevas Dependencias de Personal 28.328,59 €
* La Sede Universitaria incluye el Lote 1 (Mobiliario) y el Lote 2 (Ordenadores y Pantallas).

La información municipal sobre este concurso no cita que uno de los destinos de este amueblamiento son las nuevas dependencias municipales que tras formalizar su alquiler, se están adecuando en un bajo de la calle Caballero de Rodas para acoger el departamento municipal de Personal y Vía Pública y que, según este mismo contrato, albergará la sede de una nueva dependencia municipal de nuevo cuño: la Oficina Municipal de Vivienda, que aunque todavía no se ha hecho público oficialmente se encargará de gestionar la tramitación de las adjudicaciones de 775 viviendas de protección oficial previstas y cuya construcción fue adjudicada en julio de 2025 -aunque todavía no empezadas- en el sector la Hoya. Además del mobiliario el concurso también destina una partida de otros 87.257 euros al equipamiento visual e informático de la sede universitaria.

Condiciones de trabajo

La inversión permitirá mejorar las condiciones de "trabajo de los empleados públicos y optimizar la atención al ciudadano en diferentes departamentos municipales, además de facilitar la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones que se encuentran en fase de finalización o próxima apertura".

El plazo máximo previsto para el suministro, entrega y montaje del mobiliario una vez formalizado el contrato será de cuatro meses, garantizando así la rápida puesta en servicio de los equipamientos necesarios para el funcionamiento de las dependencias municipales.

El contrato contempla criterios de adjudicación que valorarán no solo el precio, sino también aspectos como la calidad de los acabados, el diseño de los productos y el servicio postventa, con el objetivo de asegurar una relación óptima entre calidad y coste para la administración.

