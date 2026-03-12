El Ayuntamiento de Orihuela inicia la negociación del nuevo convenio colectivo de RSU y Limpieza Viaria y convoca 73 plazas

Después de que se desconvocara in extremis la huelga de los trabajadores de las basuras, el Ayuntamiento de Orihuela ha celebrado este jueves la Mesa de Negociación Colectiva con los representantes sindicales del servicio de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Limpieza Viaria, con el objetivo de iniciar los trabajos para la negociación del nuevo marco laboral, al vencerse en 2025.

En esta mesa participan, por parte de la Administración, los representantes del Ayuntamiento y de la empresa pública SGM, mientras que por la parte social están presentes los tres sindicatos mayoritarios con representación en la plantilla, CSIF, UGT y CCOO.

Durante la reunión se ha acordado poner en marcha un calendario de trabajo para avanzar en la negociación de un nuevo convenio colectivo que regule las condiciones del personal del servicio durante los próximos años. La siguiente reunión de trabajo ha quedado fijada para el próximo 8 de abril, a partir de la cual continuarán los encuentros entre las partes. El objetivo es poder alcanzar un acuerdo que establezca un nuevo marco laboral con vigencia hasta el año 2030, regulando las condiciones del personal que presta servicio en la recogida de residuos y limpieza viaria del municipio.

Refuerzo de la plantilla

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la convocatoria del Ayuntamiento para cubrir 73 plazas de operarios y conductores para el servicio de RSU y Limpieza Viaria, dentro del proceso de regularización, estabilización y refuerzo de la plantilla municipal. Con este proceso se dispondrá de una bolsa actualizada para cubrir refuerzo y vacantes.

En concreto, la convocatoria contempla 26 puestos de peón como personal laboral fijo discontinuo, así como 28 de personal laboral fijo. Además, se incluyen seis plazas de conductor de camión como personal laboral fijo discontinuo y 13 como personal laboral fijo.

Todas se cubrirán mediante sistema de concurso-oposición en turno libre. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a partir de este viernes, pudiendo formalizarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, donde ya se ha habilitado un portal específico para realizar las inscripciones.

Servicio

La concejala de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria, Rocío Ortuño, ha destacado la importancia de este proceso, ya que "estas plazas permitirán reforzar la plantilla y seguir mejorando el servicio, garantizando una prestación más eficaz y adaptada a las necesidades de los vecinos".

Por su parte, la edil de Recursos Humanos, Agustina Rodríguez, ha señalado que esta convocatoria forma parte del trabajo que se está realizando para ordenar y estabilizar la plantilla municipal: "Con esta convocatoria seguimos avanzando en la regularización de la oferta de empleo público y en la cobertura de vacantes que existen en la plantilla, dando estabilidad laboral a los trabajadores y garantizando al mismo tiempo la correcta prestación de los servicios públicos".