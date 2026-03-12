La Generalitat aprueba con condicionantes la evaluación ambiental para ampliar el cementerio de Torrevieja con tanatorio y crematorio

La Generalitat ha estimado favorablemente aunque con condicionantes importantes la evaluación ambiental del plan especial que propone ampliar el cementerio municipal de Torrevieja y construir un tanatorio privado con crematorio en suelo no urbanizable. La evaluación hecha pública por la Administración autonómica supedita la continuidad del trámite y la aprobación final de la propuesta al cumplimiento estricto de seis determinaciones, entre las que destaca la obligación de obtener un informe favorable del Ministerio de Transportes y Movilidad por la afección del proyecto a la futura duplicación de la N-332.

Suelos no urbanizables

El documento, emitido a través de un procedimiento simplificado al considerarse que el plan no genera efectos significativos negativos sobre el medio ambiente, afecta, como avanzó INFORMACIÓN, a una superficie de 16.834 metros cuadrados situados al sur del casco urbano de Torrevieja. La parcela está delimitada por la pared norte del cementerio, la depuradora de Torrevieja, una subestación eléctrica y la circunvalación de la carretera N-332.

El promotor del plan es el Ayuntamiento de Torrevieja, que tramita este Plan Especial tras recibir una propuesta de la propiedad de los suelos, una empresa promotora familiar de Torrevieja -que ya vio aprobada la evaluación ambiental en 2011, pero finalmente no desarrolló el proyecto-, mientras que el órgano sustantivo competente, el que finalmente decidirá su aprobación definitiva o no, es la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante. Para que el proyecto sea validado finalmente resta una fase de tramitación importante a nivel municipal.

Vista parcial del cementerio de Torrevieja. Al fondo, los terrenos propuestos de ampliación / D. Pamies

Justificar la suficiencia

La resolución establece como primera condición que se justifique la suficiencia de superficie de suelo dotacional público para cubrir las necesidades de ampliación del cementerio durante los próximos veinte años, así como la compatibilidad urbanística y las condiciones de implantación de la actividad de tanatorio privado en suelo no urbanizable, "manteniendo el equilibrio dotacional y satisfaciendo el interés general".

Es decir, que se detalle qué capacidad de enterramientos va a ganar el municipio a cambio de que una empresa privada ubique un tanatorio en suelo que actualmente no es urbano. La necesidad de más superficie para enterramientos. El Ayuntamiento ha adjudicado un proyecto de urgencia por 269.000 para habilitar unos 300 nuevos nichos en el sector sur del cementerio. Con ese objetivo ha tenido que eliminar una zona de jardines y desplazar un monumento a los cofrades fallecidos de la Junta Mayor de Cofradías.

La N-332

El segundo condicionante, y el más extenso en desarrollo, se refiere a la carretera N-332. El informe obliga a observar e incorporar las consideraciones indicadas por la Demarcación de Carreteras del Estado en su informe del 14 de julio de 2023, lo que implica realizar un análisis detallado de la incidencia en materia acústica, de tráfico y de drenaje.

Los promotores deberán tener en cuenta el proyecto de duplicación de la variante de Torrevieja, que sigue actualmente en fase de aprobación definitiva, que "incide -advierte- sustancialmente en la parcela adyacente". La normativa del plan deberá garantizar que la edificación se sitúe fuera de la zona de limitación a la edificabilidad de 25 metros de ancho establecida por la legislación sectorial de carreteras y, de forma preceptiva, deberá obtenerse un informe favorable específico por parte de la Administración General del Estado respecto a estas afecciones "antes de continuar la tramitación".

En materia de paisaje, la tercera determinación exige incorporar normas de integración paisajística teniendo en cuenta la propia N-332, puesto que (lo que queda) del vallado y la barrera vegetal existente en la actualidad junto a la vía se verá alterado con el proyecto de desdoblamiento.

La cuarta condición obliga a que el borrador del Plan Especial contemple el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL) y justifique de forma expresa la adaptación a sus previsiones.

Acceso principal al cementerio viejo con el aparcamiento y a la derecha la carretera N-332 / D. Pamies

Protección sanitaria

El quinto requisito se centra en la protección sanitaria: se deberá representar gráficamente el perímetro de protección de 25 metros alrededor de la ampliación del cementerio, que deberá quedar libre de toda clase de construcciones, y tener en cuenta el resto de consideraciones realizadas por la Dirección General de Salud Pública en relación con el cumplimiento de la normativa de policía sanitaria mortuoria, tanto para la dotación pública como para la privada, incluyendo la prevención de fugas de lixiviados y la correcta gestión de los nichos.

D. Pamies

La última determinación exige graficar en los planos del Plan Especial los accesos al mar, tanto peatonales como de tráfico rodado, respetando las distancias máximas de separación exigidas por la normativa de Costas. Las normas de edificación deberán incorporar condiciones que garanticen que la ordenación propuesta evita la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes, con disposición y altura de las edificaciones armónica con el entorno, sin limitar el campo visual ni desfigurar la perspectiva del borde litoral, dado que el ámbito se localiza íntegramente en la zona de influencia de la Ley de Costas.

Esta evaluación ambiental favorable tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por otros dos. Si en ese plazo no se aprueba de forma definitiva este plan especial, el promotor deberá iniciar de nuevo el procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada.

Tanatorios

La ciudad cuenta actualmente con un único tanatorio sin crematorio, gestionado por ASV, ubicado en el polígono industrial Casa Grande. Esta empresa solicitó la instalación de un crematorio pero el Ayuntamiento desestimó la propuesta que se hizo en el periodo de precampaña electoral de 2023.

Plano con la ubicación de la ampliación del cementerio y el tanatorio. En morado la zona de ampliación del camposanto que aporta el promotor y en amarillo la que corresponde al tanatorio / INFORMACIÓN

Recientemente, se ha puesto en marcha un nuevo tanatorio en Orihuela Costa, lo que permite reducir los problemas de gestión de la demanda que se producen en Torrevieja, una ciudad con 110.000 habitantes y un porcentaje de más del 30 % de población mayor de 60 años, en una proporción que se mantiene en casi todos los municipios del litoral. Además, en la comarca funcionan tanatorios en Guardamar, Orihuela -con crematorio-, San Miguel de Salinas, Pilar de la Horadada, Almoradí, Callosa-Cox o Albatera.

Noticias relacionadas

Fuentes de la empresa que propone la iniciativa han reiterado que el hecho de que se contemple el tanatorio con crematorio no implica que la instalación, si finalmente se autorice, cuente con crematorio. Fuentes municipales señalaron, por su parte, que las condiciones que refleja la evaluación deberán resolverse ahora, con la aprobación del instrumento de planeamiento, el Plan Especial, y será en esa fase en la que se pedirá al Ministerio de Transporte y a otras administraciones su valoración sobre el plan.