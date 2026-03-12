La hucha del Ayuntamiento de Orihuela: 39,1 millones de euros en remanentes

Lo que para unos es síntoma de buena gestión para otros es señal de falta de ejecución presupuestaria -y, por tanto, de proyectos que siguen pendientes-. La "hucha" del Ayuntamiento de Orihuela asciende a 39.167.352 euros. Se trata de los remanentes municipales, un fondo en los que se incluyen, entre otras partidas, los proyectos anunciados pero no ejecutados, por lo que se van arrastrando de un ejercicio a otro.

Algunas de esas obras previstas, con dotación presupuestaria asignada, aunque aún sin materializarse son, según fuentes municipales, la segunda fase del Centro de Seguridad y Emergencias de Orihuela Costa, un inmueble, de 4.700 metros cuadrados en La Zenia, que se abrió hace cuatro años a medio gas, pero sin incluir hasta el momento servicios previstos como Bomberos, Protección Civil y brigadas forestales -pudiendo incluso coordinar actuaciones en la zona sur de Alicante- y hasta una base de SAMU en verano.

Para hacerse una idea de la magnitud, el sótano cuenta con 50 plazas de aparcamiento, tres calabozos y un gimnasio para los agentes. En la planta baja, de atención al público, están las oficinas, vestuarios, dormitorios y comedor, mientras que el exterior de la parcela cuenta con un helipuerto.

El proyecto del Consell, que comenzó en 2010 y se quedó paralizado en la estructura en 2012, lo retomó en 2020 el equipo de gobierno conformado por el PP y Ciudadanos, que adjudicó la obra por más de 2 millones de euros, financiados por la Generalitat. Con todo, la adecuación de la primera planta, que se quedó sin rematar, requiere de otros 600.000 euros.

También se incluyen en esos remanentes el ansiado puente peatonal sobre la AP-7 en Cabo Roig, un proyecto estrella del bipartito que ya se anunció en los presupuestos de 2024. En este momento, la infraestructura, pendiente desde hace dos décadas, tiene el proyecto ya redactado, con la previsión de que las obras, de casi 1,4 millones de euros, salgan a licitación, se adjudiquen y comiencen a finales de este año o principios de 2027.

O los 295.000 euros para la reforma integral del centro cívico Ramón de Campoamor en el litoral oriolano, que está cerrado desde hace seis años por daños estructurales y que hacían peligrosa la continuidad de su uso público, así como la reurbanizacion de calles en el centro histórico y la adecuación del aparcamiento de Los Huertos, con una capacidad de 900 plazas, pero que solo se usa una parte como parking disuasorio.

Las mismas fuentes indican que en los remanentes están las actuaciones en el Museo Arqueológico, que está cerrado desde hace cinco años, sin que haya previsión exacta de que comiencen las obras de rehabilitación en el heredero del Museo de Antigüedades del Colegio de Santo Domingo, que fue fundado en 1902 por el padre jesuita Julio Furgús, y que en la actualidad comprende la antigua iglesia y la Sala de Hombres del Hospital Municipal.

Ya en los primeros presupuestos que aprobó en 2024 el bipartito de PP y Vox se consignó una partida presupuestaria de 1,5 millones de euros para la reforma, pero dos años después no se han dado los pasos para que comiencen las obras.

Ese mismo año, el Consorcio Orihuela, Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica, que recién echaba a andar a tres bandas -Generalitat, Diputación y Ayuntamiento-, incluía esta intervención como prioritaria y urgente.

Hace escasos días, la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, en la reapertura de la capilla de la Comunión de la Iglesia Santas Justa y Rufina, manifestó que la conselleria trabaja para iniciar en breve las obras.

El proyecto comenzó a fraguarse en 2020 y en marzo de 2021 se anunció una inversión cofinanciada al 50 % por el Ayuntamiento y la Generalitat a través de una subvención que ascendía a 741.921 euros. La previsión era que las obras comenzaran ese mismo año. Lejos de eso, el museo cerró sus puertas, favoreciendo así el proceso de deterioro del edificio.

Incluso, en diciembre de 2022, la subvención se perdió en su totalidad. Ese mismo año, el Consell y el bipartito de PSOE y Ciudadanos afirmaron que se reactivaba la rehabilitación, pero dejó las obras sin adjudicar.

Asimismo, en esa financiación sin ejecutar, pero con el mismo destino que cuando se creó, está la adecuación de la losa del AVE, cuyo trámite ambiental ha reactivado el bipartito de PP y Vox para avanzar en la ordenación del ámbito afectado por el soterramiento de las vías, el desarrollo urbanístico más relevante para el casco urbano de las últimas décadas, con el que se pretende su expansión comercial sobre los terrenos paralelos a la antigua plataforma del ferrocarril, ocupados por algunas naves industriales y cultivos de huerta, entre la ciudad y la carretera de Arneva y Bigastro, cuya finalidad en el Plan General -de los años 90- era servir de complemento con el transporte de mercancías por ferrocarril.

Esa aprobación inicial, únicamente a efectos ambientales, llegaba en diciembre, después de que la Generalitat tumbara en octubre la modificación puntual de la Zona 12 Ferrovial, con la que se pretende que de 220.000 metros cuadrados con los que cuenta el sector el 49% pasara a ser de uso terciario y comercial y el 51% restante mantuviese su actual calificación de industrial.

La conselleria emitió un informe ambiental desfavorable, por ser inviable, según el riesgo de inundación, el más elevado y peligroso de entre los que recoge el Patricova, ya que, adevertía, supondría "un incremento de la escorrentía" y, por tanto, un aumento de la vulnerabilidad y del riesgo de inundación.

Ya en mayo de 2023 la conselleria había emitido un informe desfavorable en el mismo sentido . Con todo, el área de Urbanismo no perdió el tiempo en las primeras semanas del mandato de PP y Vox. En pleno mes de agosto de 2023, rescató la tramitación y presentó alegaciones al informe , mientras que el pasado diciembre volvió a reactivar el plan.

Mientras, la oposición critica que hay dinero, pero no capacidad de gestión ni ejecutiva, citando como ejemplos los proyectos que se anuncian año tras año, pero que si no se ejecutan con rapidez continúan arrastrándose de un ejercicio a otro sin llegar nunca a materializarse.