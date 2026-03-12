Piden al Ayuntamiento de Orihuela que el suelo municipal para construir un hospital privado en la Costa lo ceda a la Generalitat

El histórico déficit de infraestructuras en Orihuela Costa traspasa todos los ámbitos en una zona que, junto con Torrevieja, encabeza año tras año el ranking nacional de construcción de viviendas. Un crecimiento urbanístico que, sin embargo, no va acompasado con la dotación de los servicios públicos necesarios que requiere la población, como los de un transporte público sostenible, seguridad, educación o sanidad. El litoral oriolano cuenta con 30.000 habitantes empadronados, una cifra que se triplica con la población flotante y sobre todo en los periodos estacionales.

En el ámbito sanitario, cuenta solo con un centro de Atención Primaria, que además depende de la zona básica de Pilar de la Horadada. Los residentes oriolanos deben desplazarse varios kilómetros hasta la localidad vecina para la realización de pruebas, consultas de especialidades o tratamientos de rehabilitación. En contraste con el casco urbano de Orihuela, con un número de habitantes similar, pero con dos centros de salud y uno de especialidades.

Por ello, la plataforma por la sanidad 100 x 100 pública y de calidad del departamento de salud de Torrevieja, al que pertenece Orihuela Costa por cercanía geográfica, ha presentado este jueves en el Ayuntamiento oriolano para que la parcela dotacional de Lomas de Cabo Roig, que el Consistorio pretende ceder a Ribera Salud para la construcción de un hospital privado, sea cedida a la Conselleria de Sanidad para que se aborde, de manera inmediata, la construcción en ese terreno de un centro hospitalario público, que sería el segundo en el departamento de Torrevieja.

Zona básica de salud

El mismo documento pide que Orihuela Costa se constituya como una nueva zona básica de salud y que se dote, de manera inmediata y con carácter de urgencia, al ambulatorio de Aguamarina de los recursos necesarios para convertirlo en un centro de salud integrado, que evite los desplazamientos de los usuarios oriolanos a Pilar de la Horadada.

Protesta en el Ayuntamiento oriolano / Información

Sin olvidar, la construcción del segundo centro de salud, que está en ciernes, para el que el Ayuntamiento ha ofrecido a la Generalitat una parcela. La Administración autonómica invertirá 8,8 millones en unas obras que ejecutará el gobierno local, que también tendrá que presupuestar un millón para la adecuación del terreno, en el sector Villa Rosa, cerca del límite con la ciudad salinera.

La plataforma, que se ha manifestado a las puertas del Ayuntamiento, donde también han acudido ediles del PSOE oriolano, ha incidido en que "la infradotación de recursos de la sanidad pública en Orihuela Costa no debe ser excusa ni pretexto para el auge de la sanidad privada", insistiendo en que el Consistorio, al igual que aprueba nuevos desarrollos urbanísticos debe proveer unos servicios públicos equiparables al crecimiento de la población. "No hacerlo, además de una improvisación, es una situación injusta, que merma la calidad de vida de los residentes y, en el caso de la sanidad, pone en grave riesgo la salud de la ciudadanía", han concluido representantes de la organización.