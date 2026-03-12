Estos son los primeros artistas del cartel de la nueva edición del festival Tardeada en Orihuela

El festival Tardeada ya ha desvelado los primeros nombres de su cartel para la edición de 2026, los días 18 y 19 de septiembre en el recinto de Los Huertos en Orihuela. Zahara y Funambulista actuarán el día 19, inaugurando así el listado de artistas confirmados para la segunda edición de este evento musical que el pasado año sorprendió con una propuesta diferente dentro del panorama cultural de la Vega Baja.

Pero en esta ocasión, el festival no está anunciando su cartel de la forma habitual. La organización ha decidido apostar por un storytelling poco visto en la comunicación de festivales, construyendo una narrativa que acompaña cada una de las confirmaciones.

En las últimas semanas, las redes sociales de Tardeada han comenzado a hablar de una serie de cuadros desaparecidos, obras que, según la historia creada por el propio festival, han sido robadas y se encuentran repartidas en distintos lugares.

En medio de este misterio aparece un personaje ficticio: un detective de arte, encargado de investigar el caso y recuperar esas piezas perdidas. Cada cuadro se convierte, en realidad, en una pista que revela un nuevo nombre del cartel del festival.

Cartel de Funambulista / Información

Primeras confirmaciones

Los dos primeros cuadros recuperados han desvelado a Zahara y Funambulista como los artistas que encabezarán esta nueva edición.

En el caso de Zahara, la artista granadina llegará al festival con Zahara Rave, un formato mucho más festivalero y electrónico que transforma sus canciones en una experiencia pensada para el directo. Una mezcla de pop, electrónica y una fuerte carga escénica para convertir el concierto en una auténtica pista de baile.

Cartel de Zahara / Información

Por su parte, Funambulista, el proyecto musical liderado por Diego Cantero, aportará el lado más emocional del cartel. El artista murciano es uno de los compositores más reconocidos del pop español y ha firmado canciones para algunos de los nombres más importantes del panorama musical. Sobre el escenario, Funambulista destaca por un repertorio lleno de historias cotidianas, letras cercanas y estribillos que conectan fácilmente con el público.

Con estas dos primeras confirmaciones, Tardeada comienza a dibujar el cartel de su segunda edición mientras mantiene viva la historia que ha creado alrededor del festival. Porque en este caso, cada anuncio forma parte de una trama.

De momento, los primeros nombres ya están sobre la mesa, con entradas en la web. Zahara y Funambulista actuarán el 19 de septiembre en Orihuela, pero todo apunta a que la investigación todavía no ha terminado y que aún quedan varios cuadros por aparecer.