La videovigilancia inteligente convierte a Cox en un referente en seguridad municipal

Cox se ha convertido en uno de los municipios de referencia en la Vega Baja en materia de seguridad inteligente. El proyecto, desarrollado en 2024 por el grupo de telecomunicaciones SomosFibra y VegaFibra, y que será amopliado y actualizado en 2026, ha supuesto la creación de una red avanzada diseñada para mejorar la seguridad ciudadana, optimizar el control de accesos y dotar a la Policía Local de herramientas tecnológicas de última generación.

La iniciativa marcó un punto de inflexión en la forma de gestionar la vigilancia del espacio público en el municipio. En un contexto en el que la tecnología ha pasado a desempeñar un papel clave en la seguridad local, Cox apostó por una infraestructura capaz de ofrecer información en tiempo real, reforzar las tareas de prevención y aumentar la capacidad de respuesta ante incidentes. El objetivo no era únicamente instalar cámaras, sino desplegar un sistema coordinado y adaptado a las necesidades concretas del término municipal.

45 cámaras

El sistema se articula en torno a 19 puntos de videovigilancia estratégicamente distribuidos por el municipio. En total, se instalaron 25 cámaras especializadas en detección automática de matrículas (LPR) y 20 cámaras de contexto, configurando una red que permite no solo identificar vehículos, sino también analizar su entorno y movimientos.

La combinación de ambos dispositivos refuerza la eficacia del sistema. Las cámaras LPR registran con precisión las matrículas de los vehículos que acceden o circulan por los puntos monitorizados, mientras que las cámaras de contexto ofrecen una visión más amplia del entorno y facilitan la interpretación de cada situación.

De esta forma, la red no se limita a captar datos puntuales, sino que permite generar una imagen más completa de lo que ocurre en la vía pública y en los accesos considerados estratégicos. El sistema permite seguir el paso de vehículos, analizar movimientos y disponer de un respaldo visual que puede resultar clave en la gestión de incidencias o en la revisión posterior de determinados hechos.

La red transmite las imágenes y datos a través de conexiones de alta capacidad mediante la infraestructura de fibra óptica de VegaFibra. Esta conectividad permite trabajar con imágenes en alta definición sin latencia y garantiza la estabilidad del sistema, un aspecto fundamental para la monitorización en tiempo real.

/ .

En sistemas de videovigilancia de este tipo, la rapidez con la que la información llega al centro de control es tan importante como la calidad de los dispositivos instalados. La red de fibra óptica permite que las imágenes se reciban con fluidez y sin interrupciones, facilitando la supervisión constante de los distintos puntos de vigilancia.

Se trata de uno de los sistemas de control de seguridad ciudadana más innovadores, no solo de la comarca de la Vega Baja, sino también de la provincia de Alicante. La innovación en el sistema de control de seguridad ciudadana dentro del municipio de Cox marca la diferencia gracias a la programación tecnológica del sistema realizado ad-hoc para el proyecto de seguridad del Consistorio, basándose a sus necesidades específicas, a la vez que incluye la tecnología de Uniview Iberia, líder en ciberseguridad a nivel mundial.

Ese carácter personalizado es uno de los elementos que explica el alcance del proyecto. La solución no se planteó como un sistema estándar, sino como una herramienta ajustada a las características del municipio, a sus accesos y a las necesidades operativas de la Policía Local. Esta adaptación tecnológica ha permitido desarrollar una red más eficaz y alineada con la realidad del territorio.

Las cámaras de contexto, por su parte, complementan la lectura de matrículas con imágenes del entorno que ayudan a interpretar mejor cada situación. La combinación de ambas tecnologías permite trabajar con una base de información más completa. Por un lado, se dispone de datos concretos sobre la circulación de vehículos. Por otro, se cuenta con imágenes que ayudan a contextualizar esos movimientos y comprender mejor lo que sucede en cada momento.

Centro de control avanzado

El proyecto se completó con la puesta en marcha de un Centro de Control Avanzado en las dependencias de la Policía Local. El sistema dispone de información a tiempo real, que puede dar así solución a muchas de las incidencias que puede haber en la vía pública, a través de un videowall de última tecnología con cuatro pantallas que permite supervisar todo lo que captan las cámaras y que ayuda a dar una respuesta inmediata a incidentes o emergencias.

Este centro se ha convertido en el núcleo operativo de la red de videovigilancia. Desde este espacio se centraliza toda la información que llega desde los distintos puntos monitorizados del municipio. Los agentes pueden supervisar varias zonas al mismo tiempo, observar imágenes en directo y actuar con una visión más completa de lo que ocurre en el entorno urbano.

El videowall de cuatro pantallas facilita la supervisión simultánea de diferentes puntos y permite detectar con rapidez cualquier situación que requiera intervención. Esta herramienta resulta especialmente útil en situaciones que exigen una respuesta inmediata, como incidentes en la vía pública o emergencias.

/ .

Contar con imágenes en tiempo real y con una red estable puede marcar la diferencia en la gestión de determinadas incidencias. La tecnología no sustituye el trabajo policial, pero sí lo refuerza, al ofrecer una base visual que facilita la toma de decisiones y mejora la capacidad de reacción.

Más allá de la instalación técnica, el sistema fue concebido como una herramienta estratégica. La red permite detectar patrones de circulación, reforzar la vigilancia en accesos clave y contar con un respaldo objetivo ante posibles investigaciones.

La información recopilada por el sistema también permite analizar determinados comportamientos de movilidad dentro del municipio. El registro de movimientos facilita identificar flujos de circulación y reforzar la vigilancia en determinados puntos del término municipal.

De este modo, la videovigilancia no se limita a una función reactiva, vinculada únicamente a la respuesta ante incidencias. También se convierte en una herramienta preventiva que contribuye a mejorar la planificación de la seguridad municipal.

Inspirando a otros municipios

De cara a este 2026, se prevé una ampliación que incorporará ocho nuevas cámaras de lectura de matrículas y otras ocho de contexto, reforzando la cobertura en más zonas del municipio. Asimismo, está prevista la actualización del software para integrar la aplicación Detrafic, una plataforma más avanzada que permitirá búsquedas por metadatos, identificación de vehículos mediante filtros específicos y generación de informes detallados de tráfico.

La ampliación prevista demuestra que el sistema se concibe como una infraestructura en evolución, capaz de adaptarse a nuevas necesidades y seguir ampliando sus capacidades. La incorporación de más cámaras permitirá reforzar la vigilancia en distintas áreas del municipio y mejorar la cobertura del sistema.

La integración de Detrafic supondrá además un salto cualitativo en el tratamiento de la información. La plataforma permitirá realizar búsquedas más precisas, identificar vehículos mediante distintos filtros y generar informes detallados sobre el tráfico.

Esta evolución tecnológica consolidará el modelo ya implantado y ampliará sus posibilidades de análisis en tiempo real, manteniendo la filosofía inicial del proyecto: combinar prevención, control y gestión eficiente de la información.

Abanilla, otro gran proyecto

/ .

El desarrollo de esta infraestructura ha servido además como ejemplo para otros municipios. En esta línea, Abanilla acaba de poner en marcha su propio sistema de videovigilancia inteligente de la mano del grupo de telecomunicaciones SomosFibra y VegaFibra, con 12 cámaras 4K distribuidas en los principales accesos y conectadas mediante fibra óptica de alta capacidad.

El sistema de Abanilla incorpora lectura automática de matrículas, análisis en tiempo real y herramientas avanzadas de identificación de vehículos, siguiendo un planteamiento similar al modelo implantado en Cox.

Ángel Pic Cuartero, gerente de VegaFibra y CEO de SomosFibra, destaca que Abanilla se convierte en referente en seguridad inteligente con la instalación de este sistema de videovigilancia de última generación «que combina tecnología 4K, inteligencia artificial, certificación de máxima seguridad nacional y conexiones de fibra óptica de alta velocidad».

Ambos proyectos reflejan la apuesta de VegaFibra por la transformación digital. Especialmente en la Vega Baja la compañía ha desplegado red en prácticamente todo el territorio en los últimos siete años, incluyendo zonas rurales y pedanías. Con más de 40 oficinas en las provincias de Murcia y Alicante, la empresa mantiene un modelo de servicio presencial que acompaña su expansión tecnológica.