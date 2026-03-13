El Ayuntamiento de Torrevieja ejecutó 20,3 millones en inversiones en 2025 y dispone de 43 más en remanentes que amortizarán deuda

El Ayuntamiento de Torrevieja cerró el ejercicio 2025 consolidando el mayor volumen presupuestario de su historia reciente, según el balance que realiza el equipo de gobierno de la liquidación del presupuesto de 2025, que en breve se llevará a pleno.

Los créditos iniciales del estado de gastos han pasado de 97,6 millones de euros en 2023 a 168,5 millones en 2025, reflejando un "crecimiento estructural" del presupuesto municipal y una ampliación clara de la capacidad económica del Consistorio, según señala la Concejalía de Hacienda, que dirige Domingo Paredes.

Ejecución presupuestaria

En este contexto, la ejecución presupuestaria ha alcanzado el 96,54 % sobre créditos iniciales, el porcentaje más elevado de los últimos cinco años. En términos absolutos, se han reconocido obligaciones -pagos- por importe de 161,8 millones de euros, frente a los 146,8 millones de 2024 y los 127,9 millones de 2023, lo que "supone un incremento de casi 35 millones de euros en apenas dos ejercicios", según las mismas fuentes.

El volumen de pagos realizados durante 2025 ascendió a 159,7 millones de euros, lo que refleja, a juicio del área presupuestaria municipal, un alto grado de materialización real del presupuesto y consolidando el cumplimiento efectivo de las obligaciones municipales.

El Ayuntamiento gastó 9 millones de euros más de los que ingresó por impuestos, tasas y transferencias, sin contar las inversiones.

Inversiones reales

En el capítulo de inversiones reales, el Ayuntamiento ha ejecutado en 2025 un total de 20,3 millones de euros, "consolidando la tendencia de crecimiento inversor de los últimos ejercicios", lo que supone un porcentaje de ejecución de solo el 26,39%. Es, sin embargo, una cifra muy superior a la registrada en ejercicios como 2021 y 2022, cuando la inversión apenas alcanzaba los 3,8 y 2,1 millones de euros respectivamente.

La diferencia entre crédito previsto y obra ejecutada responde a la naturaleza plurianual de los grandes proyectos -se invierte una parte de lo presupuestado no el total- y a los "plazos administrativos inherentes a la contratación pública, manteniéndose una senda inversora sostenida y estructural".

Para la Concejalía de Hacienda estos indicadores reflejan "capacidad real para financiar inversiones y afrontar proyectos estratégicos sin comprometer el equilibrio presupuestario".

La deuda viva municipal -la que tiene contraída por préstamos con los bancos- se sitúa en el 24,97% de los ingresos corrientes. Corresponde principalmente al préstamo formalizado en 2024 para financiar inversiones por importe de 32,6 millones de euros. Este porcentaje se encuentra muy por debajo del límite legal del 110% previsto en la normativa de haciendas locales y muy lejos del umbral del 75% que permitiría concertar operaciones sin autorización adicional. El endeudamiento responde exclusivamente a inversión productiva y no a financiación de gasto corriente.

Probablemente, esa deuda se quede a cero durante unas semanas en el momento en el que se amortice el préstamo con los remanentes de tesorería y el Ayuntamiento comience a emplear de nuevo el préstamo contratado para 2025, en una práctica habitual en los últimos ejercicios, porque solo puede financiar inversiones contrayendo deuda.

Deuda

En términos de contabilidad nacional, el Ayuntamiento presenta, a juicio del equipo de gobierno, "un resultado negativo derivado de los criterios de cálculo impuestos por la normativa estatal" que impiden computar como ingresos recursos "plenamente disponibles" como los remanentes incorporados o el préstamo destinado a inversiones. Desde el punto de vista contable supone un déficit de 9 millones de euros después de ajustes: sin contabilizar los préstamos ni los remanentes el Ayuntamiento ingresó 129 millones de euros durante 2025 y gastó 142. Lo que obligará al municipio a bloquear esos nueve millones de euros que iba a destinar al gasto durante este año.

En este sentido, el equipo de gobierno señala que se mantiene superávit, "conserva un remanente de más de 43 millones de euros", cumple con la regla del gasto, e invierte con sus propios recursos, y subraya que "no es razonable hablar de déficit cuando la realidad financiera del municipio es de estabilidad y capacidad de crecimiento".

Principales ingresos del Ayuntamiento de Torrevieja en 2025 📋 Concepto 💰 Ingreso Neto (€) 🏠 IBI 34.271.197,26 💶 Fondo complementario (Transferencia del Estado) 24.447.256,10 📈 Plusvalía 13.701.481,00 🗑️ Tasa recogida de basuras 13.541.718,36 🏗️ Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 5.751.704,49 🚗 Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica 5.092.619,78 💧 Subvención costes saneamiento y depuración 4.723.773,51 📊 Subvención perdida IAE 2.392.384,12 💼 Impuesto sobre actividades económicas Empresariales 2.380.631,59 🧾 Impuesto sobre el Valor Añadido 2.275.098,51 ⚡ Tasa por utilización privativa empresas suministros 1.962.852,75 📋 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 1.660.121,22 👮 Multas Tráfico 1.421.368,81 📜 Tasa por expedición licencias urbanísticas 938.204,77 🏪 Tasa por ocupación con puestos en mercados semanales 922.718,50 🪑 Tasa por ocupación con mesas sillas 826.475,45 🚙 Tasa por entrada de vehículos 787.322,21 🎫 Subvención Diputación Bonoconsumo 694.387,00 💰 Intereses de demora 453.310,12 ♻️ Subvención recogida de basuras 428.879,69 🚚 Retirada de vehículos 370.303,05 🚬 Impuesto sobre las Labores del Tabaco 366.823,91 🎵 Subvención Conservatorio de Música 357.622,85 🏛️ Tasa por licencias de apertura 187.508,19 🏢 Multas urbanismo 138.235,90

Tasas y tasa de basura

Desde 2020, el Ayuntamiento de Torrevieja no ha actualizado las tasas municipales conforme al IPC. En un periodo en el que la inflación acumulada ha rondado el 23%, esta decisión ha supuesto que servicios como agua, alcantarillado, licencias, vados, mercadillo, escuelas deportivas o transporte no hayan incrementado su coste en paralelo al aumento generalizado de precios. Solo en 2025, la actualización automática de las tasas conforme al IPC habría supuesto aproximadamente 2,2 millones de euros adicionales de ingresos municipales. "Ese dinero no se ha recaudado y ha permanecido -según el área de Hacienda- en el bolsillo de los torrevejenses, representando un alivio económico para hogares y empresas en un contexto inflacionario complejo".

A juicio del regidor de Hacienda, Domingo Paredes la liquidación de 2025 refleja un Ayuntamiento "con alta ejecución presupuestaria, inversión sostenida, superávit, remanente consolidado, endeudamiento contenido y pago a proveedores en tiempo récord. La combinación de estos indicadores sitúa a Torrevieja en una posición financiera sólida y con capacidad para seguir desarrollando proyectos estratégicos sin comprometer la estabilidad de sus cuentas públicas".

¿Qué se ingresó?

La liquidación refleja algunas cifras que explican el colchón económico sobre el que se sostienen las cuentas municipales en el capítulo de ingresos y que se fundamenta, como lo viene siendo desde hace décadas, en la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles de la ciudad con mayor planta de vivienda secundaria de España, el impuesto de Plusvalía, que grava las operaciones de compra y venta de propiedades, y las transferencias del Estado, que corresponden a Torrevieja por su aportación a los impuestos estatales y entidad demográfica. Los mismos datos también dan cuenta de la relevancia de algunas tasas en ese capítulo de ingresos a pesar de su congelación desde hace años.

En IBI el Ayuntamiento ingresó 34,2 millones de euros -400.000 euros más de lo previsto-, la recaudación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana -la Plusvalía- pinchó sobre la prevista: se recaudaron de 13,7 millones de euros de los 17 previstos. Con IBI y Plusvalía el Ayuntamiento ya cubre ampliamente el gasto de personal -más de 800 contratados- que supone un desembolso anual de casi 40 millones de euros y una parte del gasto corriente que supone otros 72 millones de euros: el que se emplea en abonar servicios básicos como la recogida de basura, mantenimiento de parques y jardines o transporte urbano.

Para ese mismo objetivo de saldar el gasto corriente se destina el Fondo Complementario de Financiación, la transferencia del Estado que recibe Torrevieja: 24 millones de euros, ajustado al alza tras una previsión de 21 millones. El pinchazo en la recaudación de algunas tasas, en especial la tasa de aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros, que solo ingresó 1,9 millones de los 6,8 previstos, se compensó parcialmente con los sobre ingresos en otras por aumento de la actividad económica -no por el propio aumento de la tasa-.

El concejal de Hacienda y Contratación, Domingo Paredes / ÁXEL ÁLVAREZ

Fue el caso de la recaudación del impuesto de vehículos de más de 5 millones, con medio millón por encima de lo presupuestado y en menor medida licencias urbanísticas o la ocupación de suelo de mercadillos. La tasa de basuras se quedó en 13 millones -casi seis más que el año anterior, gracias al tasazo, pero uno menos de lo previsto cuando costear el servicio cuesta casi 30 millones al año si se incluye la aportación al Consorcio de basuras-. Todavía así el déficit entre ingresos y gastos superó los 9 millones de euros.