Corpic señala que para iniciar la segunda fase del macroproyecto de La Hoya de Torrevieja el Ayuntamiento debe recepcionar las zonas verdes

Corpic, empresa con participación mayoritaria en la UTE urbanizadora del plan La Hoya, señaló este viernes a INFORMACIÓN que la segunda fase del proyecto de urbanización del proyecto comenzará cuando el Ayuntamiento recepcione las zonas verdes, que en estos momentos conserva y mantiene la UTE, con un coste económico relevante, la urbanizadora, pese a que están terminadas y entregadas desde hace más de ocho meses. Del inicio de esa segunda fase depende el desarrollo de la vivienda pública del Plan Vive con 775 pisos y lo condición de solares urbanos del suelo de equipamiento para dos centros educativos, además de la finalización de infraestructuras de recogida de aguas pluviales.

Respuesta

De esta forma y "ante las informaciones aparecidas recientemente en distintos medios de comunicación", Corpic S.L., "en su condición de propietario y gerente de la UTE La Hoya, considera necesario realizar algunas puntualizaciones con el objetivo de aportar claridad sobre el desarrollo del proyecto".

En este sentido, explica que la gerencia de Corpic, "único miembro de la UTE que ha participado en el proyecto desde su inicio" -a principios de los años 2000-, el desarrollo de La Hoya entra actualmente en una nueva etapa tras más de dos décadas de tramitación urbanística y adaptación a distintos marcos normativos. Esta nueva etapa comienza tras la ejecución de las principales infraestructuras necesarias para su puesta en marcha, que permiten avanzar con garantías en el desarrollo progresivo del nuevo barrio.

Además especifica que el plazo de ejecución de las cuatro fases del proyecto con una capacidad total para 7.400 viviendas y cien mil metros cuadrados comerciales es de 60 meses -desde su inicio en octubre de 2023-.

El principal socio de Corpic en la UTE, TM Grupo Inmobiliario rebaja ese periodo a 35 meses y asegura que la segunda fase debió iniciarse en agosto pasado. La primera fase contaba con más de 800.000 metros cuadrados y la segunda consta de otros 600.000 aproximadamente sobre el total de 1.836.000.

D. Pamies

Proyecto de urbanización

El proyecto de urbanización aprobado en 2023 establece una ejecución progresiva por fases, con un plazo global estimado de 60 meses para el conjunto de las actuaciones previstas, planificación que fue aceptada "por las administraciones implicadas" y por todos los propietarios del sector, incluidos los actuales integrantes de la UTE La Hoya.

La primera fase de urbanización, señala la empresa, en la que se mantuvieron casi 100 reuniones técnicas, ha permitido completar ya la ejecución de las principales infraestructuras de conexión necesarias para el desarrollo del proyecto, como las redes de suministro eléctrico, agua potable, saneamiento, depuración y drenaje de aguas pluviales. Estas instalaciones, actualmente en funcionamiento, constituyen la base sobre la que se impulsarán las siguientes fases del residencial.

Dentro de los plazos

Esta primera fase ha sido ejecutada dentro de los plazos establecidos en la planificación aprobada, permitiendo dotar al ámbito de los servicios básicos necesarios para su desarrollo posterior. Corpic remarca que para el inicio de las fases siguientes resulta necesaria la recepción formal por parte del Ayuntamiento de determinadas infraestructuras ya ejecutadas en la primera fase, actualmente pendientes de este trámite administrativo como las zonas verdes, que están siendo mantenidas por la UTE, y "rotonda frente a sede de TM".

Recuerda además, que una de las actuaciones más relevantes ha sido la ejecución de las balsas de laminación del proyecto, integradas en una estrategia global de drenaje sostenible implantada en los viales del nuevo desarrollo. Estas infraestructuras, ya operativas, han demostrado recientemente su eficacia durante episodios de lluvias intensas al contribuir a evitar inundaciones en infraestructuras viarias próximas como la CV-905, mejorando la seguridad hidráulica del entorno.

Y se completarán en fases posteriores con la ejecución de nuevos espacios de drenaje e integración ambiental previstos en el proyecto, entre ellos el futuro parque inundable, concebido como una solución sostenible para reforzar la gestión hidráulica del entorno y generar nuevas zonas verdes para la ciudad.

También cita, en materia de movilidad, la apertura al tráfico de la actual avenida José Carreras, anteriormente conocida como "Camino de las Cabras". Esta vía, dotada de dos carriles por sentido de circulación, se ha consolidado como uno de los principales accesos a Torrevieja desde la CV-905 hacia el noreste del casco urbano, actuando además como una alternativa eficaz para reducir las retenciones habituales en la zona comercial de Habaneras y Carrefour.

Plano del plan parcial La Hoya / INFORMACIÓN

Esfuerzo inversor

Este avance ha sido posible gracias a un importante esfuerzo inversor "adicional" asumido por la entidad promotora del proyecto, derivado de la adaptación del desarrollo a nuevos requerimientos técnicos, normativos y ambientales. Esta apuesta ha permitido incorporar mejoras relevantes en la calidad y seguridad de las infraestructuras, reforzando la viabilidad del futuro barrio en el marco de la ejecución del proyecto.

La UTE ha invertido más de 30 millones de euros en la primera fase del proyecto. La siguiente tiene un coste de 12 millones (IVA incluido) y es donde se contempla la construcción de las 775 viviendas de promoción pública dentro del Plan Vive.

Vivienda protegida

El desarrollo de La Hoya permitirá la creación progresiva de un nuevo barrio con un importante peso de vivienda protegida, junto con la implantación de equipamientos, servicios y actividad económica. Entre las actuaciones previstas destaca la llegada de operadores comerciales de referencia como la firma especializada en bricolaje Bauhaus, así como la implantación de establecimientos de alimentación como Aldi y Consum, que contribuirán a dinamizar tanto el propio barrio como el conjunto de la ciudad de Torrevieja.

El retraso en la recepción de la primera fase, que Corpic atribuye al Ayuntamiento, con la matización de que se está en plazo para abordar la segunda, compromete el proyecto, ya adjudicado en su edificación a las empresas Abala y Livanto, y que debería comenzar en abril -se adjudicaron según la Generlaitat, en julio de 2025 y definitivamente en octubre, tal y como matiza ahora, el Ayuntamiento que es el promotor del proyecto-.

Desde el inicio, el planteamiento mantenido por la UTE "y asumido por Corpic", señala la firma ilicitana, ha sido ejecutar las obras conforme a la planificación por fases recogida en el Proyecto de Urbanización aprobado, atendiendo a criterios de coherencia técnica, prudencia urbanística y viabilidad del desarrollo.

Como recogió este medio, en cumplimiento de la legislación urbanística la edificación en suelo urbanizable solo se podrían iniciar de forma simultánea con las obras de urbanización, no antes.

D. Pamies

La mercantil apunta a que es el Ayuntamiento el que debería haber coordinado la adjudicación del Plan Vive -que ha anticipado- con los plazos reales de urbanización e insiste en que sus esfuerzos se centran en darle continuidad al proyecto sin conflictos ni desencuentros.

Corpic participa con el 45,2 % en la UTE de la Hoya. Villaviñas (TM Grupo Inmobiliario) cuenta con el 39,3 %, Eurovillas con el 15,03 % y el abogado urbanista Tomás Conejero tiene el 0,3. Los estatutos de la UTE señalan que todas las decisiones se toman por unanimidad.

Las cifras del macroproyecto urbanístico de la Hoya en Torrevieja Concepto Datos 📐 Superficie total del Sector 1.800.000 m² 🌳 Zonas verdes 450.000 m² 🏛️ Equipamientos Públicos 111.000 m² 🛣️ Red Viaria 357.000 m² 🏠 Número máximo viviendas 7.490 (25% Vivienda Pública) 🏪 Superficie Comercial 103.000 m² 💧 Balsa de laminación (Aguas pluviales) 40.000 m³ 💶 Presupuesto Urbanización 57.000.000 € 🤝 Urbanizadores mayoritarios Corpic + Villaviñas ⏳ Años de tramitación 25 años 🏘️ Parcelas dedicadas a la construcción de vivienda pública Parcela (Sector 20 "La Hoya") Superficie y Adjudicación Parcela R-17 9.745 m² Abala (Grupo Hozono Global) Parcela R-27a 9.086 m² Livanto Promociones Parcela R-31 14.830 m² Livanto Promociones