Los ecologistas denuncian que siga sin restaurarse el espacio que ocupó una cantera en el Cabezo Negro en la Sierra de Albatera

La cantera situada en la cima del Cabezo Negro en la Sierra de Albatera, una explotación para la extracción de ofita, un mineral utilizado para las obras públicas, sigue sin restaurarse tras cuatro años de abandono. Situada en el municipio de Albatera, en pleno corazón de la sierra de Crevillent, línea montañosa que marca el límite occidental de las comarcas de la Vega Baja y el Baix Vinalopó, constituye un espacio de alto valor ecológico donde confluyen dos figuras de protección ambiental -de hábitats y especies- de la legislación europea, LIC (Lugar de Interés Comunitario) y ZEPA (Zona de Especial Protección de las Aves).

Por ello, esta infraestructura ha estado desde hace años en el punto de mira del colectivo ecologista Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), sosteniendo que la actividad minera ha tenido "un destacado impacto ambiental" más allá de la propia existencia de la cantera, sobre todo por el vertido de inertes procedentes de los desechos mineros sobre la vegetación natural de las laderas o la ampliación sin autorización de un camino de acceso, que provocó también la destrucción de hábitats protegidos.

Unos hechos, que los conservacionistas denunciaron en agosto de 2006 ante el Seprona, que coincidieron con la desaparición de la pequeña población de camachuelo trompetero en este espacio protegido, una especie ornitológica catalogada en Peligro de Extinción en la Comunitat Valenciana.

AHSA también presentó en 2014 alegaciones en contra de la legalización de esta actividad en el marco de un plan especial de aprovechamiento minero. Entre otras cuestiones, se oponía a la autorización para la utilización de explosivos, además de denunciar presuntas infracciones cometidas en la explotación.

Sin embargo, las alegaciones nunca fueron contestadas, mientras que la cantera continuó con su actividad hasta el agotamiento del mineral -al menos hasta 2022-, momento en que cesó la explotación. Desde entonces, las construcciones e instalaciones se encuentran completamente abandonadas, sin desmantelar ni haberse realizado ningún tipo de restauración ambiental, según ha puesto de relieve AHSA.

Cantera abandonada en la cima del Cabezo Negro en la Sierra de Albatera / AHSA

Así, consideran que se ha vulnerado la legislación autonómica que regula las explotaciones mineras en espacios forestales de la Comunitat Valenciana en lo que respecta a la obligación del titular del aprovechamiento a desarrollar y ejecutar con sus medios la restauración con arreglo al Plan de Restauración Integral y demás condiciones establecidas en la declaración de impacto ambiental.

Por ello, se han dirigido a la Conselleria de Industria pidiendo copia de la autorización ambiental de esta explotación y del preceptivo plan de restauración integral aprobados, incluida la cuantía de la fianza establecida para garantizar los trabajos de restauración, así como los plazos de ejecución.

Noticias relacionadas

Para la organización ecologista, se trata de "una clara dejación de funciones de la Administración autonómica en cuanto a la vigilancia ambiental de una actividad extractiva de gran impacto en un valioso y frágil espacio protegido", por lo que reclamará la ejecución del plan de restauración integral aprobado.