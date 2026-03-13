El Gobierno adelanta el trasvase máximo de 60 hectómetros mensuales a este mes, abril y mayo por la reserva hídrica récord en la cabecera del Tajo

La comisión central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha acordado este viernes el cambio al nivel 1 de las reglas de explotación del trasvase como consecuencia de las "significativas aportaciones hídricas registradas en los embalses de cabecera del sistema Entrepeñas-Buendía" tras el paso del tres de borrascas atlánticas de enero y febrero. Lo que se traduce en la autorización de un trasvase de 180 hectometros cúbicos (hm3) trimestrales, 60 mensuales, a contar desde este mismo mes de marzo, abril y mayo.

De este total, en torno al 25 % se destina a 50.000 hectáreas de la provincia de Alicante en la Vega Baja y el Camp d'Elx y el abastecimiento urbano de una treintena de municipios, entre ellos Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela, Santa Pola y Crevilent.

Reserva hídrica por seis meses

Como avanzó INFORMACIÓN se trata de una decisión que esperaban los regantes de Alicante ante las reservas hídricas históricas acumuladas en los embalses del Alto Tajo que alimentan el trasvase, aunque la comisión, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

Aunque la resolución llega con cierta sorpresa -la comisión no suele salirse del guion-: solo se ha convocado la reunión a mitad de mes, también ha modificado su decisión sobre el volumen trasvasable previsto para este mes, que era de 27 hm3,aumentando el caudal previsto ya para este mismo mes. En su reunión de enero había decidido trasvasar 27 hectómetros para este mes de marzo.

El informe del Cemtro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), que avala la decisión de la comisión de explotación señala, además, que es una situación, la del trasvase máximo, que se podría mantener en los próximos seis meses, agosto inclusive, según sus proyecciones.

Cabecera

Los embalses de cabecera acumulan en la actualidad un volumen efectivo de 1.503,6 hectómetros cúbicos -en realidas son más de 1.600 pero se descuentran los que están pendientes de trasvasar. Todavía así supera en 300 hm3 el umbral que permite el trasvase máximo en las normas de explotación vigentes: el denominado nivel 1 de las normas que regulan esta transferencia hidráulica. Según las previsiones aplicables, esta situación se mantendrá durante el semestre marzo-agosto.

En aplicación de la normativa vigente, la Comisión, que depende del Miteco, ha autorizado un trasvase trimestral de 180 hectómetros cúbicos, distribuidos en 60 hm³ mensuales para los meses de marzo, abril y mayo de 2026. Esta decisión responde a la mejora coyuntural de la disponibilidad hídrica en la cuenca del Tajo, sin alterar los criterios de gestión sostenible que rigen el acueducto.

Cedex

El informe del Cedex que avala esta decisión señala que el trasvase Tajo-Segura opera en marzo de 2026 en su escenario más favorable por las lluvias excepcionales de febrero que recuperaron las reservas de los embalses de cabecera. Algo que permite transferencias máximas de 60 hectómetros cúbicos mensuales durante al menos los próximos seis meses.

Las cuencas receptoras del Segura y el Guadiana han consumido hasta ahora menos agua de la que tenían asignada, tanto para abastecimiento urbano como para riego. Los embalses de paso, como Alarcón, no presentan limitaciones para el tránsito del agua.

La situación actual contrasta con el arranque del año hidrológico en octubre, cuando las aportaciones ocupaban la duodécima posición más baja de la serie histórica. Un solo mes de lluvias intensas transformó el panorama hidrológico completo.

Según el mismo informe técnico los embalses de Entrepeñas y Buendía deben mantener caudales hacia el río Tajo para cubrir necesidades ambientales y socioeconómicas de la cuenca de origen. Los desembalses de referencia para enero y febrero eran de 19 y 18 hectómetros cúbicos respectivamente. Los datos reales muestran 27,5 hectómetros cúbicos en enero y 32,1 hectómetros cúbicos en febrero. Ambas cifras superan los valores de referencia y "también el margen de desviación admisible del 25%", según alertan los técnicos.

El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), que avala la decisión de la comisión de explotación señala, además, que es una situación de trasvase máximo mensual que se podrá mantener seis meses, agosto inclusive, según sus proyecciones.

Como es habitual desde hace décadas cada vez que la comisión de explotación decide un trasvase las reacciones de la cuenca emisora y receptora, enfrentadas por el impacto de autorizar o no el trasvase de caudales, no tardaron en producirse.

El embalse de La Pedrera está a punto de alcanzar el 40 % de capacidad de agua embalsada con 90 hectómetros, en su mayor parte aportados por el trasvase, además del agua desalada y la del Segura / AXEL ALVAREZ

Reacciones

Mientras que el Gobierno de Castilla- La Mancha y los municipios ribereños junto a los embalses de Entrepeña y Buendía han lamentado la decisión del Gobierno, han vuelto a reclamar el cambio de las normas de explotación previsto por el Miteco desde 2023, que reduce los volúmenes trasvasables a casi la mitad de la media actual de 220 hectómetros, en el caso del regadío, y a amenazar, en palabras de la consejera de Medio Ambiente castellanomanchega, Mercedes Gómez, con adoptar medidas judiciales; los regantes de la cuenca receptora del Segura agrupados en torno al Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo Segura han vuelto a señalar la validez del cumplimiento y vigencia en su eficacia de la normativa que regula los trasvases al Segura, aprobada en 2015, con algunas modificaciones posteriores.

En concreto los municipios del Alto Tajo han visto como el volumen creciente de agua ha permitido reavivar el interés y uso turístico de la zona, también con un discreto repunte de actividad constructora en rehabilitación de viviendas.

Suministro ambiental

Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del Guadiana informó de que la superficie inundada en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel alcanza casi el 60 %, gracias a las aportaciones superficiales recibidas a través del río Gigüela, con lo que la incorporación extra de caudales del Tajo, que se realiza para mantener las condiciones ambientales del espacio protegido en tiempo de sequía es innecesaria Asimismo, se ha tramitado una solicitud de 1,7 hm³ para garantizar los abastecimientos mediante la "Tubería Manchega" durante el trimestre marzo-mayo.