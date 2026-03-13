Grupo Orenes presenta la única oferta para gestionar el nuevo gastromercado municipal de La Plasa en Torrevieja

Grupo Orenes ha presentado la única plica para hacerse con la concesión a diez años de la gestión del nuevo gastromercado que el Ayuntamiento de Torrevieja quiere ubicar en la planta baja y el altillo del edificio ahora en rehabilitación integral del Mercado de Abastos de La Plasa. La empresa murciana está especializada en salones de juego, bingos, fabricación de máquinas de juego y juegos on line, es la quinta empresa por volumen de facturación de la Región de Murcia, con más de mil millones de euros, según recoge su información corporativa y ha presentado una propuesta en la que también figura la propuesta de mejora para gestionar las dos plantas superiores propiedad municipal.

La firmaha propuesto la aportación de un canon anual de 61.000 euros por la explotación del espacio, cinco mil más por ejercicio sobre el mínimo que fijaba el pliego. En total 610.000 euros. Los técnicos de la mesa de contratación, tal y como ha podido confirmar INFORMACIÓN, han valorado en la baremación la única propuesta registrada, como muy buena tanto en el canon ofertado, la calidad del proyecto de inversión, explotación y gestión, y la experiencia acreditada en la administración de mercados o instalaciones similares.

Diversificación

La mercantil murciana, que cuenta con varios salones de juego en la ciudad, ha diversificado su línea de negocio principal basada en la explotación de bingos y salones de juego hacia otras actividades comerciales ajenas a su actividad principal, como hoteles y restaurantes, entre las que entraría este gastromercado, que pretende aunar la tradición del producto local y su elaboración.

El Ayuntamiento torrevejense quiere impulsar la decaída actividad de este espacio donde operaban más de 45 establecimientos en los años 90 y ahora quedan 9. Sobre todo por las condiciones que presentaba el edificio y el abandono de las plantas superiores, que estuvieron vacías sin actividad durante 20 años. Con ese objetivo el municipio tuvo que invertir más de 4 millones de euros en recuperar el derecho de superficie que entregó a una empresa en 1995 e invierte otros 8,3 en las obras de rehabilitación, que avanzan a buen ritmo y adjudicadas a la empresa Cobra.

Condiciones

El mercado ocupará la planta baja y la entreplanta o altillo, con una superficie total de 2.080,13 metros cuadrados distribuidos en 1.326,11 m² en planta baja y 754,02 m² en el altillo, permitiendo albergar hasta un máximo de 30 puestos. El diseño prevé espacios diáfanos, mesas compartidas y zonas de interacción social iluminadas por lucernarios, reforzando la idea del mercado como lugar de convivencia y experiencia colectiva.

El proyecto exige una inversión mínima obligatoria de entrada de 733.582,07 euros, IVA incluido, para el acondicionamiento de las instalaciones, además de una inversión inicial adicional estimada de 90.750 euros destinada a la puesta en marcha de las unidades de negocio.

Recreación de la remodelación integral de La Plasa cuyas obras comenzaron hace semanas y tienen un presupuesto de más de ocho millones de euros / INFORMACIÓN

Todas las instalaciones ejecutadas por el concesionario revertirán al Ayuntamiento al finalizar el periodo de explotación. La concesión se otorga por un plazo de diez años, con posibilidad de dos prórrogas anuales, y ese canon anual mínimo que será de 61.000 euros a aportar por la empresa al municipio, actualizable conforme al IPC, "asegurando -según mantiene el equipo de gobierno del PP- tanto la viabilidad económica del proyecto como un retorno estable para las arcas municipales".

El equipo de gobierno del PP calificó esta concesión demanial del futuro Mercado de La Plasa como "estratégica". A su juicio, transformará el "histórico" mercado de abastos "en un espacio moderno donde convivirán el mercado tradicional y un potente mercado gastronómico", integrando "tradición, innovación y atracción turística".

Gestión integral

El concesionario adjudicatario deberá asumir la gestión integral del mercado, incluyendo conservación, mantenimiento y explotación bajo criterios rigurosos de calidad, sostenibilidad, seguridad, accesibilidad y respeto al entorno residencial. Será el propio licitador quien determine, dentro de su proyecto de inversión y explotación, el número definitivo de puestos, pudiendo ser inferior al máximo previsto, así como su distribución y el modelo operativo concreto.

Como novedad incorporada a la privatización de la gestión de un mercado de abastos que el Ayuntamiento no ha podido reflotar en los últimos 25 años con su gestión directa, el concurso público contemplaba esa posibilidad de que los licitadores incluyeran en sus propuestas un modelo de uso para las dos plantas superiores del edificio -segunda y tercera- como mejora valorable en la fase de adjudicación -tal y como ha hecho Grupo Orenes-, sin que esta opción, matizó el alcalde Eduardo Dolón cuando presentó el concurso hace unas semanas, genere derechos automáticos sobre dichos espacios.

Andamiaje en el edificio de La Plasa en la calle Azorín / D. Pamies

Una opción que en caso de salir adelante haría el proyecto mucho más atractivo para el concesionario desde el punto de vista económico y rebajaría el riesgo de la inversión en el Mercado. Hay que tener en cuenta que el gastromercado no se plantea en un edificio histórico como se han puesto en marcha en otras muchas ciudades de España, que añaden a la visita comercial el valor patrimonial al inmueble. En Torrevieja ese espacio fue derruido a principios de los años 90 para levantar el actual edificio.

El gastromercado, que espera poder abrir el próximo mes de diciembre según las previsiones del equipo de gobierno, se ubica en el centro del casco urbano, rodeado de algunos de los negocios más que han logrado arraigar su oferta gastronómica diferenciada en un sector con una enorme competencia en la ciudad. También competirá con el nuevo megacentro de ocio Paseo del Mar, situado en el puerto a poco más de 200 metros con 8.000 metros cuadrados de oferta de hostelería de grandes franquicias.

Más de doce millones de euros

Si finalmente el Ayuntamiento ve viables estas propuestas todo el edificio, desde el aparcamiento a la última planta, será gestionado por manos privadas tras la inversión de 8,3 millones de euros que está gastando en estos momentos el municipio en su rehabilitación, y desembolsar otros cuatro en recuperar los derechos de superficie del proceso concesionario anterior. Operación inmobiliaria que sigue bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción.

Uso público

El equipo de gobierno del PP admitió que durante años se ha planteado que las plantas superiores fueran de uso exclusivamente municipal para albergar espacios como bibliotecas, ampliación de la sede universitaria o espacios para distintos usos municipales. Y dijo que en el caso de que finalmente se acepte un uso concesionado -no anticipó cuáles podría aceptar el Ayuntamiento-, el municipio se reservaría el uso puntual de estas plantas "para actos institucionales, culturales o promocionales que refuercen el carácter público y multifuncional del edificio".

Nueve puestos de los que desarrollaban su actividad en el mercado de abastos podrán ubicarse de forma preferente en el nuevo espacio, siempre que manifiesten su voluntad de incorporarse al nuevo modelo. Estos comerciantes tradicionales contarán con una tarifa reducida fija de 9,21 euros por metro cuadrado al mes, mientras que las actividades de nueva creación tendrán una tarifa máxima de 35 euros por metro cuadrado mensual, "aportando seguridad jurídica y equilibrio económico al conjunto", según el Ayuntamiento.