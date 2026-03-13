La hucha de Orihuela: el Ayuntamiento cierra el ejercicio con 49,9 millones de euros sobrantes
El Consistorio incorpora 39,1 millones de créditos presupuestarios no gastados destinados a 367 actuaciones anunciadas pero aún no ejecutadas como la segunda fase del Centro de Emergencias de la Costa, el puente peatonal de la AP-7, la reforma del Museo Arqueológico o la losa del AVE
Lo que para unos es síntoma de buena gestión para otros es señal de falta de ejecución presupuestaria -y, por tanto, de proyectos que siguen pendientes-. La "hucha" del Ayuntamiento de Orihuela asciende a 49.936.824 euros, una cifra que corresponde al remanente de tesorería. O lo que es lo mismo: el efectivo sobrante de la Administración local al cierre del ejercicio.
Una cuantía inferior a la de la liquidación del presupuesto de 2024, cuando los remanentes para gastos generales alcanzaron los 57,88 millones de euros.
Además, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha firmado un decreto, que irá al próximo pleno, para incorporar 39.167.352 euros de créditos presupuestarios no gastados al cierre de 2025 que están vinculados a un proyecto específico. Se trata de 367 actuaciones anunciadas pero no ejecutadas, por lo que se van arrastrando de un ejercicio a otro.
Su incorporación al siguiente presupuesto -en este caso prorrogado al no haberse aprobado aún las nuevas cuentas- es obligatoria para garantizar que los recursos se destinen a su fin.
Una de esas obras previstas, con dotación presupuestaria asignada, aunque aún sin materializarse es la segunda fase del Centro de Seguridad y Emergencias de Orihuela Costa, un inmueble, de 4.700 metros cuadrados en La Zenia, que se abrió hace cuatro años a medio gas, pero sin incluir hasta el momento servicios previstos como Bomberos, Protección Civil y brigadas forestales -pudiendo incluso coordinar actuaciones en la zona sur de Alicante- y hasta una base de SAMU en verano.
Para hacerse una idea de la magnitud, el sótano cuenta con 50 plazas de aparcamiento, tres calabozos y un gimnasio para los agentes. En la planta baja, de atención al público, están las oficinas, vestuarios, dormitorios y comedor, mientras que el exterior de la parcela cuenta con un helipuerto.
El proyecto del Consell, que comenzó en 2010 y se quedó paralizado en la estructura en 2012, lo retomó en 2020 el equipo de gobierno conformado por el PP y Ciudadanos, que adjudicó la obra por más de 2 millones de euros, financiados por la Generalitat. Con todo, la adecuación de la primera planta, que se quedó sin rematar. El decreto incluye una partida de 1,1 millones para esta actuación.
También se incluye en este listado el ansiado puente peatonal sobre la AP-7 en Cabo Roig, un proyecto estrella del bipartito que ya se anunció en los presupuestos de 2024. En este momento, la infraestructura, pendiente desde hace dos décadas, tiene el proyecto ya redactado, con la previsión de que las obras, de casi 1,4 millones de euros, salgan a licitación, se adjudiquen y comiencen a finales de este año o principios de 2027.
O 1,1 millones para un nuevo centro cívico y auditorio en la Costa y los 295.000 euros para la reforma integral del centro cívico Ramón de Campoamor también en el litoral, que está cerrado desde hace seis años por daños estructurales y que hacían peligrosa la continuidad de su uso público, así como 1,8 millones para la reurbanizacion de calles en el centro histórico y otro millón más para la adecuación del aparcamiento de Los Huertos, con una capacidad de 900 plazas, pero que solo se usa una parte como parking disuasorio, además de medio millón para su adquisición por expropiación.
Museo Arqueológico
Asimismo, están las actuaciones en el Museo Arqueológico, que está cerrado desde hace cinco años, sin que haya previsión exacta de que comiencen las obras de rehabilitación en el heredero del Museo de Antigüedades del Colegio de Santo Domingo, que fue fundado en 1902 por el padre jesuita Julio Furgús, y que en la actualidad comprende la antigua iglesia y la Sala de Hombres del Hospital Municipal.
Ya en los primeros presupuestos que aprobó en 2024 el bipartito de PP y Vox se consignó una partida presupuestaria de 1,5 millones de euros para la reforma, pero dos años después no se han dado los pasos para que comiencen las obras.
Ese mismo año, el Consorcio Orihuela, Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica, que recién echaba a andar a tres bandas -Generalitat, Diputación y Ayuntamiento-, incluía esta intervención como prioritaria y urgente.
Hace escasos días, la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, en la reapertura de la capilla de la Comunión de la Iglesia Santas Justa y Rufina, manifestó que la conselleria trabaja para iniciar en breve las obras.
El proyecto comenzó a fraguarse en 2020 y en marzo de 2021 se anunció una inversión cofinanciada al 50 % por el Ayuntamiento y la Generalitat a través de una subvención que ascendía a 741.921 euros. La previsión era que las obras comenzaran ese mismo año. Lejos de eso, el museo cerró sus puertas, favoreciendo así el proceso de deterioro del edificio.
Incluso, en diciembre de 2022, la subvención se perdió en su totalidad. Ese mismo año, el Consell y el bipartito de PSOE y Ciudadanos afirmaron que se reactivaba la rehabilitación, pero dejó las obras sin adjudicar.
Losa del AVE
También se contempla un millón en la adecuación de la losa del AVE, cuyo trámite ambiental ha reactivado el bipartito de PP y Vox para avanzar en la ordenación del ámbito afectado por el soterramiento de las vías, el desarrollo urbanístico más relevante para el casco urbano de las últimas décadas, con el que se pretende su expansión comercial sobre los terrenos paralelos a la antigua plataforma del ferrocarril, ocupados por algunas naves industriales y cultivos de huerta, entre la ciudad y la carretera de Arneva y Bigastro, cuya finalidad en el Plan General -de los años 90- era servir de complemento con el transporte de mercancías por ferrocarril.
Esa aprobación inicial, únicamente a efectos ambientales, llegaba en diciembre, después de que la Generalitat tumbara en octubre la modificación puntual de la Zona 12 Ferrovial, con la que se pretende que de 220.000 metros cuadrados con los que cuenta el sector el 49% pasara a ser de uso terciario y comercial y el 51% restante mantuviese su actual calificación de industrial.
La conselleria emitió un informe ambiental desfavorable, por ser inviable, según el riesgo de inundación, el más elevado y peligroso de entre los que recoge el Patricova, ya que, adevertía, supondría "un incremento de la escorrentía" y, por tanto, un aumento de la vulnerabilidad y del riesgo de inundación.
Ya en mayo de 2023 la conselleria había emitido un informe desfavorable en el mismo sentido. Con todo, el área de Urbanismo no perdió el tiempo en las primeras semanas del mandato de PP y Vox. En pleno mes de agosto de 2023, rescató la tramitación y presentó alegaciones al informe, mientras que el pasado diciembre volvió a reactivar el plan.
Mientras, la oposición critica que hay dinero, pero no capacidad de gestión ni ejecutiva, citando como ejemplos los proyectos que se anuncian año tras año, pero que si no se ejecutan con rapidez continúan arrastrándose de un ejercicio a otro sin llegar nunca a materializarse.
Ayudas nominativas
El alcalde también ha firmado un decreto de prórroga presupuestaria -al iniciarse el ejercicio sin un nuevo presupuesto aprobado a 31 de diciembre- con el que Alcaldía también pretendía prorrogar las subvenciones nominativas que figuraban las cuentas de 2025, pero Intervención ha señalado que no es legalmente posible, según ha desvelado Carolina Gracia, portavoz del PSOE.
A tenor del informe de la interventora, las subvenciones nominativas solo mantienen ese carácter durante el ejercicio presupuestario para el que fueron aprobadas, por lo que al prorrogarse el presupuesto para 2026 pierden automáticamente esa condición. Esto implicaría que ya no podrían tramitarse como el pasado año y tendrían que concederse mediante concurrencia competitiva o por concesión directa en los supuestos previstos por la Ley General de Subvenciones.
Estas ayudas afectan a numerosas entidades sociales, culturales, educativas y deportivas del municipio por un importe de 854.200 euros, entre las que se encuentran la Junta Mayor de Cofradías de Semana Santa, la Asociación de Moros y Cristianos Santas Justa y Rufina, el Orihuela CF, la Fundación Miguel Hernández, el MUDIC o diversas cátedras universitarias y entidades sociales.
El grupo popular a su vez ha acusado al PSOE de alarmar a las asociaciones, al tiempo que ha recordado que Orihuela concedió subvenciones durante años con presupuestos prorrogados. Además, ha asegurado que cuando estas subvenciones están previstas y dotadas en el presupuesto prorrogado pueden continuar ejecutándose dentro del marco legal.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Orihuela, Mario Martínez, ha querido aclarar que la entidad cameral no recibe ninguna subvención por parte del Ayuntamiento, asegurando que puede llevar a confusión el hecho de que, desde 2018, se refleje en los presupuestos municipales una subvención nominativa de 18.000 euros destinada a la Cámara de Comercio, pero que "nunca se ha recibido".
Por ello, Martínez ha concluido que "no deja de ser una declaración de intenciones que hizo en su día el Consistorio y el equipo de gobierno que en ese momento estaba al frente, y que a partir de ahí ha pasado de un presupuesto a otro sin que nunca se haya pagado".
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