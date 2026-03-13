Orihuela Costa se vuelca con Saint Patrick's Day: Cabo Roig acogerá el gran desfile el domingo

Orihuela Costa celebrará el próximo domingo una nueva edición del desfile de Saint Patrick's Day en Cabo Roig, una cita ya consolidada como una de las más relevantes del calendario festivo del litoral oriolano.

Así lo ha confirmado el concejal de Costa y Residentes Internacionales, Manuel Mestre, junto a integrantes de la asociación Saint Patrick's Day Parade Cabo Roig, entidad organizadora que cuenta con la colaboración de las concejalías de Costa y Festividades, que dirige Rocío Ortuño.

El evento se ha convertido en una referencia en Orihuela Costa hasta situarse entre los desfiles de San Patricio más destacados de España y Europa, con una asistencia estimada de 30.000 personas.

El desfile dará comienzo a las 15 horas en la calle Mar y contará con la participación de alrededor de 50 grupos de distintas nacionalidades, reflejo del carácter abierto, integrador y multicultural que define al litoral. Como uno de los nombres propios de esta edición, el diputado Peter Roche ejercerá como Gran Mariscal.

Durante la jornada, las calles de Cabo Roig acogerán un recorrido lleno de música, color y animación, con la presencia de grupos moteros, gaitas, zancudos, carrozas, coches antiguos y danzas, en una propuesta pensada para el disfrute de vecinos, residentes y visitantes de todas las edades.

En este sentido, Mestre ha puesto en valor la importancia de esta celebración, tanto desde el punto de vista turístico como económico, al tratarse de un evento que contribuye de manera significativa a la proyección y dinamización de Orihuela Costa.

Del mismo modo, el edil ha destacado el componente de integración cultural que representa esta cita, al constituir una muestra de la convivencia entre las diferentes culturas y nacionalidades que forman parte de la realidad social del litoral oriolano, cuyo arraigo contribuye de manera decisiva a enriquecer la vida del municipio.

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Todo apunta a que la celebración volverá a cosechar un notable éxito y reforzará su posición como uno de los eventos más señalados del calendario festivo de Orihuela Costa.