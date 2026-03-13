Así queda el Ayuntamiento de Callosa de Segura tras la ruptura del tripartito

La alcaldesa de Callosa de Segura, Amparo Serrano (PSOE), reorganiza las concejalías, las tenencias de Alcaldía y la junta de gobierno local, abriendo una nueva etapa en el Ayuntamiento después de que la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) haya abandonado el tripartito que formaba junto al grupo socialista y EUUP.

La regidora ha firmado este viernes tres decretos después de que los tres concejales independientes registraran un escrito en el que ponían a disposición de Serrano todas las delegaciones y áreas de gobierno, trasladando que mantendrían el ejercicio de funciones exclusivamente para la gestión ordinaria hasta que la Alcaldía dictara la revocación o cese.

Así, ha remodelado las áreas, las tenencias de Alcaldía y la composición de la junta de gobierno, atendiendo a razones de organización y funcionamiento del gobierno municipal, quedando integrada por la alcaldesa como presidenta y los tres tenientes de alcalde como vocales de este órgano colegiado.

El primer teniente de alcalde sigue siendo Ángel García Aguilar (EUUP), mientras que el segundo y tercero recaen en los ediles socialistas José Ginés Pelegrín y Ana Belén Berná.

En cuanto a la delegación de competencias, se ha modificado parcialmente con el fin de asegurar una adecuada distribución de responsabilidades y una mayor eficacia en la gestión municipal. De esta forma, las responsabilidades hasta ahora delegadas en el grupo UCIN se han reasignado.

Concejalías

El área de Seguridad Ciudadana (Policía Local, Tráfico y Protección Civil), antes en manos de Javier Pérez, lo asume la propia alcaldesa, que mantiene la Concejalía de Educación.

Hacienda, que dirigía José Antonio Illán, pasa a García Aguilar, que ostenta también Servicios Públicos, Contratación, Infraestructuras, Transparencia y Modernización.

Las competencias de Deportes, que regía Pérez, pasan a Pelegrín, también concejal de Cultura, Formación y Empleo, Empresas y Emprendimiento y Fondos Europeos.

Personal, antes dirigida por Remedios Canales, se delega en Fran Maciá, edil de Urbanismo, Obras, Actividades, Comercio y Hostelería y Defensa del Consumidor.

Berná es concejal de Fiestas, Turismo, Juventud e Infancia, Participación Ciudadana y Barrios y Pedanías, mientras que Juan de Dios Francisco Navarro Maciá es edil de Servicios Sociales y Vivienda, Igualdad, Tercera Edad, Protección Animal, Salud Pública, Medio Ambiente y Agricultura.

Tras la reorganización que se ha llevado a cabo, la alcaldesa ha tenido palabras de agradecimiento y reconocimiento al trabajo realizado por los concejales Javier Pérez, José Antonio Illán y Remedios Canales en estos meses tanto por la ciudadanía, como en la institución y en el equipo de gobierno.

Pero también ha subrayado que "se ha faltado a la palabra dada y se ha perdido la confianza", porque, según ha asegurado, Pérez afirmó que no se postularía a alcalde, como ha sucedido ahora. Por último, ha incidido en que el PSOE ha querido cumplir lo acordado. Como prueba, ha insistido en que ella misma no hubiera pedido un permiso hasta el 20 de enero a la Conselleria de Educación de la Región de Murcia, si sus proyectos hubieran sido diferentes a la alternancia de la Alcaldía pactada.