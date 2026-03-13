Tres heridos de entre 21 y 54 años en un choque entre un camión y dos coches en Orihuela 

Un accidente frontal deja tres heridos en la N-340, en la subida al túnel de Orihuela. El siniestro ha tenido lugar a las 9 horas de este viernes por una colisión entre un camión y un coche, que a su vez, tras el accidente, ha chocado contra otro vehículo.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha informado de que han resultado heridos una mujer de 21 años y dos hombres de 34 y 54 años. Tras el aviso, han intervenido una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y una ambulancia convencional, que han trasladado a los accidentados al Hospital Vega Baja por policontusiones.

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Con todo, presentan heridas leves, aunque los daños materiales han sido importantes.