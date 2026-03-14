El Ayuntamiento de Torrevieja confirma a Avanza como adjudicataria del nuevo servicio de transporte urbano por 67 millones

Los miles de usuarios diarios del transporte urbano de Torrevieja podrían estrenar nuevo servicio antes del próximo verano. Como recogió INFORMACIÓN el pasado 13 de febrero, la oferta al concurso público de la empresa Avanza Movilidad Levante, la misma que realiza actualmente la prestación, era la mejor situada, con diferencia, para hacerse con el contrato millonario. La junta de gobierno local ratificó la adjudicación definitiva el pasado viernes.

Avanza presentó una baja del 18% respecto al presupuesto base de licitación, fijado en 82.741.350 euros, y mucho mayor que sus dos competidores en el concurso. Con lo que el pago previsto por el Ayuntamiento será de 67.847.907 euros durante los 10 años del contrato, sin posibilidad de prórroga. Además, está previsto un coste adicional de 1,5 millones de euros. A finales de febrero, coincidiendo con la resolución de la baremación de este contrato el Ayuntamiento anunció la licitación de la renovación de todas las paradas, con un coste adicional, que debe asumir el municipio, de 1,5 millones de euros. En total serán 181 paradas con distintos modelos. Algunas de ellas con aseo público. Las paradas que cuentan con marquesina -las que siguen en pie- presentan un estado lamentable de conservación. Se instalaron en 2004 y carecen de mantenimiento desde 2016.

Parada de bus en el centro de Torrevieja en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Más líneas

El servicio contará con 12 líneas de transporte urbano, distribuidas en 9 líneas diurnas y 3 líneas nocturnas, lo que permitirá, gracias al desembolso municipal en el contrato financiado con los impuestos municipales, reforzar las frecuencias y ampliar el horario del servicio. Las líneas diurnas operarán entre las 7:00 y las 22:30 horas, ampliándose hasta medianoche durante los meses de verano y Semana Santa, mientras que las líneas nocturnas funcionarán entre las 00:00 y las 04:00 horas en temporada alta y fines de semana.

Contará con 32 autobuses, de los cuales 26 serán híbridos y 6 eléctricos, incorporando además nuevos sistemas de seguridad y digitalización embarcada que permitirán optimizar la gestión del servicio y mejorar la experiencia de los usuarios, como los que ya funcionan en el resto de servicios de transporte de otras ciudades similares desde hace años.

El estudio prevé que el nuevo modelo alcance más de 3,37 millones de viajeros anuales, "lo que supondría un incremento significativo" respecto al servicio actual gracias a la ampliación de líneas y a la mejora de frecuencias, sin valorar el impacto del pago del billete.

D. Pamies

Adiós a la tarjeta ciudadana y gratuidad solo para mayores de 65 años

La información municipal sobre la adjudicación obvia que la prestación deja de ser gratuita para los empadronados. Una ventaja para los residentes permanentes en Torrevieja vigente desde mediados de los años 90 y que se tramita a través de la llamada tarjeta ciudadana, que da acceso al servicio gratuito sin límites a un coste simbólico de siete euros.

Un euro y medio por billete

Ahora el billete ordinario para cada traslado costará 1,50 euros. El servicio pondrá en marcha otras modalidades con ventajas, siempre de pago, como los bonos multiviaje, tarifa mensual, tarjeta turística. A excepción del Bono Oro que permitirá viajes gratuitos para mayores de 65 años, pensionistas y personas con discapacidad empadronadas en la ciudad. La memoria económica del servicio aclara que el 80 % de los usuarios pagará billete.

Dentro de la oferta presentada por la empresa adjudicataria se incluyen mejoras que se ejecutarán "sin coste adicional para la administración municipal", dice la nota de prensa municipal.

La empresa asegura que abrirá cuatro puntos de atención presencial al usuario en Torrevieja en la Estación de Autobuses -propiedad de Avanza y donde no está prevista renovación alguna-, base operativa del servicio, que ahora se ubica en la avenida de Delfina Viudes, La Mata y centro de Torrevieja. También la instalación de pantallas de información dinámica en el 100% de las paradas del transporte urbano, lo que supone la colocación de 166 nuevas pantallas adicionales a las 20 ya previstas en el pliego técnico.

"Paso decisivo"

Para el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, este proyecto "supone un paso decisivo hacia un transporte público moderno, eficiente y adaptado a las necesidades de una ciudad que sigue creciendo, un nuevo modelo que permitirá mejorar la movilidad entre barrios, reducir el uso del vehículo privado y avanzar hacia un sistema de transporte más sostenible, incorporando además nuevas tecnologías y vehículos menos". El equipo de gobierno ha tardado más de siete años en sacar adelante la adjudicación. El regidor ha anunciado la puesta en marcha del nuevo servicio desde finales de 2019 -tras fracasar el intento del anterior gobierno de izquierdas en minoría de municipalizarlo-. Periodo que ha permitido a la actual empresa y nueva adjudicataria seguir cobrándolo de las arcas municipales sin contrato.

Con poco que mejore el servicio cuando se ponga en marcha, ya mejorará mucho, porque el actual gestionado es muy deficitario, sin información en tiempo real, con la mayoría de frecuencias de paso de una hora, líneas obsoletas y sin alertas de incidencias que dejan colgados a los usuarios a diario. Pagar el servicio ha costado a las arcas municipales una media de 250.000 euros mensuales desde que en 2012 sin contrato.

Un trámite tortuoso

Además de la pandemia, que paralizó la tramitación de los principales contratos municipales, el equipo de gobierno del PP planteó, en primer lugar gestionar el servicio con una empresa pública, que después descartó sin dar muchas explicaciones. Luego tuvo que imponer su criterio político, con aval técnico, de que el servicio será más económico a través de esta adjudicación a una empresa, que con la municipalización o una empresa mixta.

Luego mantuvo que el coste de los autobuses lo asumiría el municipio para después cambiar de criterio y repercutirlos al contrato -cuando ya había adjudicado la compra a una empresa-. La Oficina Nacional de Evaluación del Ministerio de Hacienda redujo el plazo tuvo que reducir el plazo del contrato a diez años frente a los 14 años que pretendía el municipio y el pliego se rehizo después de que una empresa ganara un recurso en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.