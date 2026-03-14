El colegio de Hurchillo revive el espíritu fallero en Orihuela 

El colegio público de Hurchillo en Orihuela ha celebrado el tradicional acto de sus Fallas, una cita muy esperada por toda la comunidad educativa que cada año rinde homenaje a una de las tradiciones festivas más emblemáticas del territorio valenciano. Este evento, que el centro organiza desde hace 16 años, se ha convertido ya en una de las celebraciones más significativas del calendario escolar.

Con esta iniciativa, el colegio no solo celebra las Fallas, sino que también recupera y recuerda la gran tradición fallera que vivió Orihuela en la década de 1930. En aquellos años la ciudad llegó a plantar alrededor de 20 fallas, y contaba incluso con un gremio de maestros falleros que trabajaban durante todo el año en su creación de los monumentos. Aquella época fue considerada uno de los momentos de mayor esplendor de las Fallas en la ciudad.

El acto ha reunido a alumnos, profesores y familias en un ambiente festivo en el que se ha proclamado a los falleros y falleras infantiles de 2026, un grupo de niños y niñas del centro que representa la ilusión y el compromiso de las nuevas generaciones con esta tradición. Junto a ellos, una maestra del colegio ha sido nombrada madrina de las Fallas, acompañando a los pequeños representantes durante todo el acto.

Falla en la calle Mayor, primer premio en 1934 / Información

Uno de los elementos más característicos de esta celebración es el pañuelo amarillo que lucen todos los alumnos del centro, convertido ya en el símbolo identificativo de las Fallas del colegio. Además, los estudiantes de sexto curso de Primaria forman la Junta Central Fallera, encargada de colaborar en la organización de los actos y de transmitir el espíritu festivo al resto de compañeros.

El acto ha estado lleno de emoción y simbolismo, recordando la importancia de mantener vivas las tradiciones culturales y de transmitirlas a las nuevas generaciones desde la escuela.

Acto de Fallas en el colegio de Hurchillo / Información

La ceremonia ha concluido con la interpretación del himno regional valenciano, momento en el que alumnos y profesores se han unido para cantar una de las señas de identidad de la cultura valenciana. Como broche final, el cielo se ha iluminado con un castillo de fuegos artificiales, poniendo el punto final a una jornada cargada de tradición, orgullo y convivencia.

Durante el acto, el director del centro, Joaquín Marzá, ha destacado el valor de esta iniciativa para la comunidad educativa y la ciudad: "Me siento orgulloso de que hayamos recuperado una tradición tan importante de esta ciudad y de que eso haya hecho posible volver a vivir el esplendor de las Fallas en Orihuela".

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Con celebraciones como esta, el colegio de Hurchillo demuestra que la escuela puede ser también un lugar donde la cultura, la historia y las tradiciones locales siguen vivas, transmitiéndose de generación en generación.