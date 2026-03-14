El PSOE de la Pilar de la Horadada reprocha al alcalde el incumplimiento de su promesa de finalizar el sector UE-1

Cuatro empresas adjudicatarias y 18 años después las obras de urbanización del sector residencial UE-1 está sin terminar.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, Rubén Ferrándiz, ha denunciado que la urbanización de la UE-1«un sector que lleva muchos años en obras y que el Partido Popular dio por solucionado, después de más de seis años gobernando, sigue sin finalizar». Lo que, en opinión de los socialistas, "desmonta" el discurso del Partido Popular, con su alcalde a la cabeza, José María Pérez Sánchez, quienes dieron el asunto por solucionado en la campaña electoral de 2023.

2008

Este plan urbanístico sin concluir está situado como una ampliación de casco urbano, al noreste del núcleo principal pilareño, y cuenta con 329.558 metros cuadrados, forma parte del Plan General, cuenta con 190 propietarios y se aprobó en 2006. Tiene capacidad para albergar 1.600 viviendas. En una opción poco habitual para la gestión urbanística de un municipio del litoral el Ayuntamiento, probablemente por la dispersión de la propiedad, decidió ser e promotor y gestionar directamente las obras de urbanización. Y ya han pasado tres empresas distintas desde 2008. Promociones Portman, Acciona, UTE Construcciones Sangonera y Regenera Levante.

En marzo 2022 el Ayuntamiento anunció la finalización de las obras de urbanización con asfaltado, suministro eléctrico y servicios básicos y que después de aquel verano estaría finalizada. Las obras se adjudicaron por un millón de euros. Según el PSOE, con la cuarta y última empresa a la que se ha confiado las obras también se ha tenido que resolver el contrato sin que se finalicen.

Las últimas noticias que tienen los socialistas tras preguntar en la comisión informativa de Urbanismo, es que se estaba terminando la instalación eléctrica y presupuestando el asfaltado. Y que la junta de gobierno local ha resuelto el contrato para la terminación de las obras de este sector después de varias prórrogas, sin que estas hayan finalizado y de mutuo acuerdo con la última empresa adjudicaria.

Así como la finalización de la infraestructura eléctrica, aunque requiriendo a la empresa que se abstenga de prestar suministro a las edificaciones realizadas hasta que las parcelas no tengan la condición de solar.

Una de las calles sin acerado casi veinte años después de iniciarse las obras de urbanización en la UE-1. Imagen del 13 de marzo de 2026 / INFORAMACIÓN

"Mentiras"

Ferrándiz afirmó que «no le vamos a criticar que no lo hayan podido terminar, pero sí que durante todos estos años lo hayan utilizado para atacarnos mintiendo a los propietarios y a todos los vecinos de Pilar de la Horadada. Por lo que exigimos la verdad, disculpas y depurar responsabilidades».

En este sentido, desde la bancada socialista apuntaban a que el primer edil «debería retirar las competencias al concejal responsable» y explicaba que «hemos visto cómo se han ido dando circunstancias, una tras otra, que han ido retrasando su final».

Aspecto de los viales todavía cerrados de la UE-1 /

Seguimiento

Desde el Grupo Municipal Socialista de Pilar de la Horadada vienen realizando un seguimiento de su evolución durante el actual mandato municipal y la consideran «igual que pasó con los gobiernos del Partido Socialista.

O el del Partido Popular, que se les olvida» –en alusión a los cuatro años de gobierno de este partido junto a Unión Pilareña en una coalición similar al actual equipo de gobierno, pero con los partidos por separado y encabezados por el alcalde José Fidel Ros que los populares actuales suelen obviar en sus intervenciones-. Y defienden que «ni este sector estuvo nunca parado, ni ellos lo han solucionado».

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Algún día

El socialista Rubén Ferrándiz señala que «la UE-1 se finalizará algún día, no será gracias a José María Pérez Sánchez ni el Partido Popular», tras afirmar que «el tiempo ha demostrado que ni era tan fácil ni ellos tan capaces, que todo ha seguido igual». Y por último, critica que «lo usaran en las últimas elecciones» y advierte «atentos porque lo volverán a usar».