ZONA AZUL
La implantación de la ORA en Torrevieja regulará 3.500 plazas de aparcamiento del centro y las playas
El Ayuntamiento ultima la licitación de la concesión del estacionamiento regulado para todas las calles del casco urbano y, en temporada alta, los viales en primera línea del Cura, Los Locos, Los Náufragos y La Mata y el PSOE reclama que se dé prioridad a los residentes
El Ayuntamiento de Torrevieja está ultimando las características de la concesión de un servicio de estacionamiento regulado, conocido popularmente como ORA o zona azul, para facilitar la rotación de vehículos y asegurar que las plazas de aparcamiento en la vía pública estén disponibles para quienes las necesitan temporalmente.
En un municipio donde los conductores pierden mucho tiempo para encontrar estacionamiento durante todo el año, la implantación de este sistema es una iniciativa planteada por el área de Tráfico en varias ocasiones desde 2019. Es ahora, sin embargo, cuando el expediente, según la información pública del procedimiento, se está ultimando. Torrevieja es una de las pocas ciudades de su tamaño en España que carece de un sistema de ORA.
El objetivo fundamental del servicio es garantizar la distribución de las plazas de aparcamiento disponibles en el espacio urbano, favoreciendo la rotación de vehículos para que los comercios y servicios administrativos sean accesibles para todos. El proyecto contempla regular más de 3.500 plazas divididas en dos áreas diferenciadas: el centro urbano con 1.900 espacios y, como aspecto novedoso, las zonas de playas, que agrupan 1.640 plazas, en amplias zonas de los viales paralelos y perpendiculares al litoral. Cada área responde a necesidades de tráfico distintas y, según el proyecto -todavía en elaboración y por definir-, aplicaría normativas y tarifas diferenciadas.
Centro
En el centro de Torrevieja se establecería la Zona Azul, destinada a estancias medias, con un aparcamiento máximo de dos horas. Como en otros municipios la tarifas serían progresivas, iniciándose, por ejemplo, en 0,40 euros por los primeros 30 minutos, subiendo a 0,70 euros la hora completa hasta alcanzar el tope de 1,60 euros por las dos horas.
Por otro lado, la Zona Verde, diseñada para alta rotación en calles comerciales «críticas» como Ramón Gallud, única sobre la que existe aparcamiento temporal limitado, reduce el tiempo máximo a una sola hora pero incrementa el coste para evitar estacionamientos de larga duración. En esta área, los 30 minutos iniciales ascienden a 0,80 euros y la hora completa a 1,40 euros. Esta estructura tarifaria, que todavía no es definitiva, busca liberar rápidamente las plazas más demandadas para facilitar el acceso a los negocios locales.
En el litoral
Lo que el área de Tráfico no había apuntado hasta ahora -desvelado por la oposición socialista esta semana-, es que esta regulación del estacionamiento se extenderá también a las áreas más frecuentadas del litoral, aunque solo en temporada alta. Es el caso de las playas de Los Locos, Náufragos, El Cura y La Mata, que se identificarían con el color naranja. Aquí, el tiempo máximo se amplía hasta las cuatro horas, si bien se plantean con un coste superior debido a la alta demanda turística: los 30 minutos iniciales se tarifican en 0,75 euros, escalando progresivamente hasta los 6,00 euros por las cuatro horas completas en temporada alta.
Parquímetros
El pliego dispone la instalación de alrededor de 70 parquímetros de nueva generación y una aplicación móvil operativa, como la que funciona en las ciudades con este tipo de servicio. Esta herramienta no solo permite pagar sin monedas, sino que ofrece funciones avanzadas como la extensión del ticket desde el móvil, notificaciones de fin de tiempo y, especialmente, la modalidad de «aparcar y desparcar», donde el usuario paga solo el tiempo real utilizado.
El concesionario está obligado a abonar un canon anual mínimo de 135.000 euros a la corporación, asegurando así un beneficio directo para el municipio por la explotación de este servicio público. La compañía asume el coste de la instalación, mantenimiento y personal, financiándose directamente con la recaudación de los tickets y las anulaciones de denuncia. El periodo de concesión que se está planteando es de cinco años. Aunque la propuesta inicial señalaba que comenzaría este año 2026, también con la implantación prevista de la zona de bajas emisiones que coincide en gran parte con la zona de la ORA, los pliegos técnicos y jurídicos siguen a la espera de su aprobación definitiva para licitar. Y llegan tarde para que dé tiempo a sacar a concurso y adjudicar la concesión este año. Menos, a las puertas de un año electoral.
El PSOE reclama que se el pliego dé prioridad a los residentes
El Grupo Municipal Socialista de Torrevieja ha solicitado al equipo de gobierno del PP que introduzca cambios en el pliego técnico del futuro servicio de estacionamiento regulado al considerar que algunas de sus previsiones perjudican a los vecinos que viven en la ciudad durante todo el año.
La portavoz socialista, Bárbara Soler, ha señalado que el documento todavía está siendo revisado y que precisamente por ese motivo es el momento adecuado para plantear modificaciones.
El pliego técnico contempla la implantación de tres tipologías de plazas dentro del sistema de estacionamiento regulado. Por un lado, se establecen las plazas de zona azul, destinadas a favorecer la rotación de vehículos. En estas plazas el pliego fija un tiempo máximo de estacionamiento para los usuarios en general, mientras que los residentes no tendrían limitación temporal para aparcar. Sin embargo, el documento no establece en ningún momento que ese estacionamiento vaya a ser gratuito para los vecinos, por lo que, tal y como está redactado, los residentes podrían verse obligados a pagar igualmente por aparcar en estas zonas sin que se hayan previsto plazas exclusivas para los mismos.
El sistema también contempla plazas de zona verde, en las que se establece un tiempo máximo de estacionamiento de una hora. Desde el PSOE consideran que este tipo de plazas puede tener sentido en determinados puntos del municipio, ya que su finalidad parece orientada a favorecer la rotación rápida vinculada a la actividad comercial.
La principal preocupación del PSOE se centra, sin embargo, en las zonas previstas en el entorno de las playas, donde el pliego establece una regulación específica con un límite máximo de estacionamiento de cuatro horas. En estas zonas el documento no distingue entre residentes y no residentes, por lo que un vecino de Torrevieja tendría exactamente el mismo régimen que un visitante ocasional.
“Limitar a cuatro horas el estacionamiento en zonas de playa puede tener sentido para favorecer la rotación turística, pero no tiene sentido que esa misma limitación se aplique también a los vecinos que viven en la ciudad y que quieren pasar el día en la playa”, señaló Soler. El PSOE considera que este planteamiento demuestra una orientación del sistema que prioriza la recaudación frente a las necesidades de la población residente.
Los socialistas recuerdan que en municipios turísticos comparables como Benidorm o Alicante los sistemas de estacionamiento regulado incorporan mecanismos claros de protección para residentes.
“El sentido habitual de las zonas de estacionamiento regulado es ordenar el tráfico y facilitar la rotación, pero también garantizar que quienes viven en la ciudad tengan prioridad frente a los visitantes. Eso es lo que ocurre en otras ciudades turísticas y eso es lo que debería ocurrir también en Torrevieja. De lo contrario, queda claro que el fin es recaudar tanto de visitantes como de vecinos, no regular el aparcamiento”, ha explicado Soler.
Por ello, el Grupo Municipal Socialista considera imprescindible que el pliego se modifique. Entre las propuestas que plantean se encuentra establecer un régimen de estacionamiento más favorable para vecinos empadronados, especialmente en las zonas de mayor presión turística como el litoral, así como revisar el límite temporal previsto en las zonas de playa para evitar restricciones innecesarias a quienes viven en la ciudad durante todo el año. “Lo que estamos pidiendo los socialistas es algo muy razonable: que el sistema tenga en cuenta a los residentes y que quienes viven en Torrevieja todo el año tengan una ventaja clara a la hora de aparcar frente a quienes visitan la ciudad de forma puntual, tal y como ocurre en otros municipios del litoral”, ha concluido la portavoz socialista.
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