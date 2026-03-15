La implantación de la ORA en Torrevieja regulará 3.500 plazas de aparcamiento del centro y las playas

El Ayuntamiento de Torrevieja está ultimando las características de la concesión de un servicio de estacionamiento regulado, conocido popularmente como ORA o zona azul, para facilitar la rotación de vehículos y asegurar que las plazas de aparcamiento en la vía pública estén disponibles para quienes las necesitan temporalmente.

En un municipio donde los conductores pierden mucho tiempo para encontrar estacionamiento durante todo el año, la implantación de este sistema es una iniciativa planteada por el área de Tráfico en varias ocasiones desde 2019. Es ahora, sin embargo, cuando el expediente, según la información pública del procedimiento, se está ultimando. Torrevieja es una de las pocas ciudades de su tamaño en España que carece de un sistema de ORA.

D. Pamies

El objetivo fundamental del servicio es garantizar la distribución de las plazas de aparcamiento disponibles en el espacio urbano, favoreciendo la rotación de vehículos para que los comercios y servicios administrativos sean accesibles para todos. El proyecto contempla regular más de 3.500 plazas divididas en dos áreas diferenciadas: el centro urbano con 1.900 espacios y, como aspecto novedoso, las zonas de playas, que agrupan 1.640 plazas, en amplias zonas de los viales paralelos y perpendiculares al litoral. Cada área responde a necesidades de tráfico distintas y, según el proyecto -todavía en elaboración y por definir-, aplicaría normativas y tarifas diferenciadas.

Centro

En el centro de Torrevieja se establecería la Zona Azul, destinada a estancias medias, con un aparcamiento máximo de dos horas. Como en otros municipios la tarifas serían progresivas, iniciándose, por ejemplo, en 0,40 euros por los primeros 30 minutos, subiendo a 0,70 euros la hora completa hasta alcanzar el tope de 1,60 euros por las dos horas.

Por otro lado, la Zona Verde, diseñada para alta rotación en calles comerciales «críticas» como Ramón Gallud, única sobre la que existe aparcamiento temporal limitado, reduce el tiempo máximo a una sola hora pero incrementa el coste para evitar estacionamientos de larga duración. En esta área, los 30 minutos iniciales ascienden a 0,80 euros y la hora completa a 1,40 euros. Esta estructura tarifaria, que todavía no es definitiva, busca liberar rápidamente las plazas más demandadas para facilitar el acceso a los negocios locales.

Retirada de vehículos mal estacionados en la calle Ramón Gallud en julio de 2025 / D. Pamies

En el litoral

Lo que el área de Tráfico no había apuntado hasta ahora -desvelado por la oposición socialista esta semana-, es que esta regulación del estacionamiento se extenderá también a las áreas más frecuentadas del litoral, aunque solo en temporada alta. Es el caso de las playas de Los Locos, Náufragos, El Cura y La Mata, que se identificarían con el color naranja. Aquí, el tiempo máximo se amplía hasta las cuatro horas, si bien se plantean con un coste superior debido a la alta demanda turística: los 30 minutos iniciales se tarifican en 0,75 euros, escalando progresivamente hasta los 6,00 euros por las cuatro horas completas en temporada alta.

Parquímetros

El pliego dispone la instalación de alrededor de 70 parquímetros de nueva generación y una aplicación móvil operativa, como la que funciona en las ciudades con este tipo de servicio. Esta herramienta no solo permite pagar sin monedas, sino que ofrece funciones avanzadas como la extensión del ticket desde el móvil, notificaciones de fin de tiempo y, especialmente, la modalidad de «aparcar y desparcar», donde el usuario paga solo el tiempo real utilizado.

El concesionario está obligado a abonar un canon anual mínimo de 135.000 euros a la corporación, asegurando así un beneficio directo para el municipio por la explotación de este servicio público. La compañía asume el coste de la instalación, mantenimiento y personal, financiándose directamente con la recaudación de los tickets y las anulaciones de denuncia. El periodo de concesión que se está planteando es de cinco años. Aunque la propuesta inicial señalaba que comenzaría este año 2026, también con la implantación prevista de la zona de bajas emisiones que coincide en gran parte con la zona de la ORA, los pliegos técnicos y jurídicos siguen a la espera de su aprobación definitiva para licitar. Y llegan tarde para que dé tiempo a sacar a concurso y adjudicar la concesión este año. Menos, a las puertas de un año electoral.