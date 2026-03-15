Una semblanza a la mujer, los 8.000 cofrades y los 32 pasos de la Semana Santa de Orihuela

La Semana Santa de Orihuela ha vivido un intenso cuarto fin de semana de Cuaresma como antesala a la Pasión oriolana, con un pasacalle que partió desde la plaza de Ramón Sijé para finalizar en el Teatro Circo, donde tuvo lugar el tradicional pregón, a cargo de José Antonio Moya Grau, "sacerdote por vocación y convicción", como él mismo se definió, al servicio de la Iglesia local de Orihuela, ciudad a la que llegó a los 12 años este oriundo de Bigastro que se siente "profundamente oriolano".

Ligado al mundo cofrade desde los años 90, fue en 2008 fue nombrado delegado consiliario de la Junta Mayor de Cofradías, sumando "15 años intensos de ilusión, entrega, trabajo y esperanza", confesó, "en esta sociedad secularizada e indiferente en la que vivimos".

Cristo en las calles

Así, su glosa hizo un repaso de la Semana Santa oriolana a través de sus cofradías, con procesiones que se remontan a 1536, ligadas a la capilla de Loreto, donde se inició la primera cofradía.

Un legado patrimonial

Sus 32 pasos, recordó, forman parte de la identidad colectiva de los oriolanos, que celebran la Cuaresma con la bajada del patrón de la ciudad, Nuestro Padre Jesús, a la parroquia de Santa Justa para su novenario y tradicional el besapié.

Continúa el Vía-Crucis al Seminario, todos los viernes, una tradición que se inició hace 50 años, en 1976, por la Fraternidad del Calvario.

Sin olvidar el fondo coral, que suena por las calles, rompiendo el silencio nocturno, por los grupos de Cantores de la Pasión.

La mujer en la Semana Santa

Tras la bendición de las palmas y ramos, abre las procesiones oriolanas la Mayordomía de los Dolores -las Mantillas-, que fue creada en 1754. Procesiona con las imágenes de Nuestra Señora de los Dolores y el Cristo de las Santas Mujeres, siendo acompañadas por 733 cofrades.

Continúan los pasos de la Flagelación, conocido como los Azotes, y la Coronación de Espinas, titulares de esta agrupación que fue fundada en 1945 y en la que participan 250 cofrades.

Cierra la noche la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de Zalamea y María Santísima del Consuelo, una agrupación con 365 hermanos que tiene su origen en 1969.

En este punto felicitó a las mujeres costaleras, subrayando el protagonismo de la mujer en la sociedad y la Iglesia, en referencia también al pasado 8M. "La humanidad posee dos alas: una es la mujer, la otra es el hombre; hasta que las dos alas no estén igualmente desarrolladas, la humanidad no podrá volar", manifestó, al tiempo que hizo hincapié en el papel que desempeñaron las mujeres en la pasión, muerte y resurrección del Señor.

La mujer representada, asimismo, en la Cofradía del Prendimiento, integrada por 850 cofrades y creada en 1943, con su imaginería de la Oración en el Huerto, el Prendimiento y la Negación de Pedro.

O la mujer de Pilato, en la Cofradía del Ecce-Homo, acompañada de 700 cofrades, con origen en 1940, cuyas imágenes son Pilato, Cristo de la Victoria y la Sentencia de Muerte, con la intervención de esta mujer en favor de Jesús, para que "reaccionemos ante las injusticias cometidas contra los inocentes, que no pueden defenderse en la sociedad de hoy", alegó Moya Grau, que incidió en que "los relatos evangélicos dan fe de la presencia y fidelidad de las mujeres".

A través de la Verónica, cuyo nombre simboliza la compasión, el servicio y la valentía ante el sufrimiento, de la Cofradía del Perdón, con 1.278 cofrades y fundada en 1927, junto con Nuestro Padre Jesús de la Caída, el Calvario y María Santísima del Perdón.

Sin olvidar a la Samaritana, que da nombre a otra cofradía, de 1942 y con 1.078 integrantes, ni a María Magdalena, el apóstol de los apóstoles, haciendo suyas las palabras del papa Juan Pablo II: "En la prueba más difícil de la fe en la crucifixión de Cristo, las mujeres demostraron ser más fuertes que los hombres".

Precisamente, la Mayordomía de Nuestro Padre Jesús, fundada en el siglo XVII e integrada por 1.800 hermanos, ha incorporado esta imagen al Cristo de la Agonía, junto al grupo escultórico de la Dolorosa, San Juan y el patrón de Orihuela.

Luego dio paso a la Cofradía de la Santa Cena y Nuestra Señora de los Ángeles, que se creó en 1943 y está integrada por 430 cofrades, y a la Cofradía del Lavatorio, constituida en 1758, con 1.050 cofrades.

Uno de los momentos más representativos de la Semana Santa oriolana es la procesión del Silencio. La oscuridad, el silencio sobrecogedor y los Cantores de la Pasión comparten protagonismo en la noche del jueves, con la imagen titular de la Hermandad el Cristo del Consuelo, que fue fundada en 1939 y la componen 520 hermanos penitentes.

Viernes Santo

Ya en la madrugada del Viernes Santo la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de la Amargura, con 240 hermanos, que inició su camino en el año 2000.

Ese mismo día la religiosidad popular vuelve a las calles a contemplar el misterio Pascual, y por la tarde llega una masiva participación en un desfile muy arraigado en el sentir de Orihuela y la comarca. "La devoción de cofrades y fieles, desde el siglo XVIII, se hace visible en cada rincón de la ciudad", describió, donde "las calles se transforman en escenarios de fervor al contemplar hoy a los casi 8.000 cofrades portando 32 pasos que expresan, a través de arte, el relato bíblico de la Pasión de Cristo".

Sábado Santo

También tuvo palabras para los Armaos, la Centuria Romana de Nuestro Padre Jesús, que desde 1891 escolta y protege las imágenes sagradas, especialmente la del patrón, así como para las singularidades de la procesión del Santo Entierro, con origen en el siglo XVI, con la figura del Caballero Cubierto y la Diablesa.

Para volver, de nuevo a las mujeres, las primeras testigos y portadoras de la resurrección, a las que no creyeron ni se las tenía en cuenta, en un tiempo en el que su testimonio no era válido. "La tradición de 2000 años solo registra apóstoles varones, manifestando así el silencio de la mujer en la Iglesia a lo largo de la historia", sentenció, al tiempo que añadió que "una Iglesia sin mujeres, decía el papa Francisco, es como un colegio apostólico sin María. El papel de la mujer en la Iglesia no es solo la maternidad, es el icono de la Virgen, la que ayuda a crecer la Iglesia".

La jornada del Sábado Santo culmina con la Solemne Vigilia Pascual. La Hermandad de la Resurrección, fundada en el 1987 y compuesta por 202 cofrades, clausura el ciclo procesional de Orihuela, con el encuentro del Resucitado con la Dolorosa.

Así, expresó la fe de Orihuela a lo largo de los siglos, preguntándose al mismo tiempo "¿dónde estamos cuando en la Jerusalén de nuestro mundo pasa también Jesús de Nazaret marginado y abandonado en el calvario de la sociedad de hoy? Cuando se legisla el aborto, la eutanasia, el hambre y la guerra".

Tras el pregón se recuperó una antigua tradición con la lectura a caballo del pregón por varias calles de la ciudad, comenzando en la plaza del Teatro Circo, continuando con una reflexión-oración ante la Cruz en la iglesia del Oratorio Festivo y un Vía Crucis penitencial hasta el Seminario de San Miguel.

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Otros actos

Los Armaos celebraron el sábado su acto anual en el auditorio de La Lonja, donde se entregaron sus insignias de oro y distintos nombramientos, con la glosa-pregón a cargo de Tomás Sáez Sánchez, mientras que la Cofradía del Perdón entregó sus medallas este domingo en su fiesta anual en la Catedral de Orihuela, dedicando la ceremonia -oficiada por José Antonio Martínez García- a Nuestro Padre Jesús de la Caída, María Santísima del Perdón, Santa Mujer Verónica y el Cristo del Calvario.