El primer borrador del Parque Natural de Sierra Escalona aumenta la superficie protegida en 7.300 hectáreas

La Generalitat ha publicado este lunes el proyecto de decreto del Consell para la declaración del Parque Natural de Sierra de Escalona y la Dehesa de Campoamor, un territorio que se extiende entre los términos municipales de Pilar de la Horadada, Orihuela y San Miguel de Salinas y constituye un ámbito de gran relevancia ambiental y paisajística en la Vega Baja.

Así, se abre un plazo de alegaciones de un mes sobre un procedimiento que se inició al final de la legislatura del Botànic, cuando por entonces era consellera de Medio Ambiente Isaura Navarro.

El proyecto, que sale ahora a exposición pública, propone que el parque natural coincida con la Zona I de alto valor ambiental que establece el recién aprobado Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). Este sector abarca una extensión de 9.004 hectáreas.

Con todo, la conselleria de Medio Ambiente explica que se trata solo la zona central, que se complementa con la de amortiguación, 9.062 hectáreas más que se incluyen en el PORN. De esta forma, el espacio protegido pasará de las 10.683 hectáreas actuales a un total de 18.066 cuando se declare como parque natural. Es decir, 7.383 hectáreas más protegidas.

Mapa del ámbito y la zonificación del PORN. En verde y violeta la zona I que sería parque natural / Información

Por ello, el borrador del decreto deroga la declaración que se hizo en 2018 Paisaje Protegido, lo que supuso uno de los principales hitos en la protección de este espacio, pero que tan solo abarca 10.683 hectáreas.

Hay que recordar que el ámbito del PORN que el Botànic sometió a información pública en abril de 2023 abarcaba 18.107 hectáreas entre el futuro parque y su zona de amortiguación de impactos. En ese momento, colectivos conservacionistas que abanderan esta reivindicación desde los años 90, como Amigos de Sierra Escalona (ASE), pidieron en sus alegaciones que la superficie protegida se ampliara hasta las 19.443 hectáreas, un incremento de 1.336 (un 7,4% más).

El documento del Consell subraya que el ámbito reúne los méritos para ser parque natural por sus valores naturales y culturales, así como por sus potencialidades de uso público en relación con el estudio, la enseñanza y el disfrute ordenado del medio natural.

Fue en septiembre de 2024 cuando el expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, avanzó la medida, "tras cerca de 20 años sin que se haya declarado un nuevo parque natural en la Comunidad Valenciana", dijo en el transcurso del primer debate de política general en las Cortes.

Este instrumento pretende conservar estas áreas sus valores naturales, paisajísticos y culturales a la vez que establecer una ordenación compatible con el desarrollo de actividades tradicionales y el aprovechamiento sostenible de los recursos.

En este sentido, el documento subraya que se cumple el principio de proporcionalidad, en la medida en que se limita a las determinaciones imprescindibles para la conservación -sin imponer restricciones adicionales a las necesarias- y respetando otros usos compatibles con la protección ambiental.

Su valor

Su relieve, conformado por areniscas y costras calcáreas, sustenta mosaicos de vegetación natural y agrícola que han configurado un paisaje característico, destacando formaciones de matorral mediterráneo con pinares sobre areniscas, vegetación rupícola y comunidades de ramblas y cursos fluviales, que acogen flora de especial relevancia, como Bupleurum gibraltaricum o Helianthemum caputfelis.

Además, la fauna representa uno de los principales valores del espacio, especialmente por su papel como área de dispersión del águila perdicera (Aquila fasciata), especie catalogada en peligro de extinción en el ámbito estatal.

También alberga poblaciones significativas de águila culebrera (Circaetus gallicus), búho real (Bubo bubo) y aguilucho común (Buteo buteo), así como mamíferos carnívoros como el gato montés (Felis silvestris), la gineta (Genetta genetta) y el tejón (Meles meles), que cuenta aquí con una de las mejores poblaciones del sudeste ibérico.

Asimismo, la proximidad a humedales como las Lagunas de La Mata y Torrevieja, el embalse de La Pedrera o las Salinas de San Pedro del Pinatar, enriquece su avifauna.

El espacio conserva un patrimonio cultural y etnológico, con vestigios de diversas épocas históricas, entre ellos restos arqueológicos de época romana y tardorromana, elementos islámicos, construcciones monásticas del siglo XVII y acueductos históricos, junto con aljibes de piedra seca y caseríos tradicionales.

Gestión

Una vez que se apruebe el parque natural, la Conselleria de Medio Ambiente deberá elaborar un Plan Rector de Uso y Gestión. También se creará una junta rectora como órgano colegiado consultivo y colaborador, con el conseller como presidente nato, un presidente nombrado por el Consell, un secretario como encargado de la dirección y conservación y un representante de las consellerias de Medio Ambiente, Agricultura, Infraestructuras y Urbanismo y Turismo, así como estarán representados la Diputación, la Confederación Hidrográfica del Segura, los ayuntamientos de Orihuela, San Miguel de Salinas y Pilar de la Horadada, las federaciones deportivas de la Comunitat Valenciana, las universidades de la provincia, las asociaciones conservacionistas que desarrollan actividades en la zona, los titulares de cotos, y los propietarios en los tres municipios.

Entre las funciones de la dirección, están la elaboración de presupuesto y programa anual de inversiones, proponer acciones en beneficio del espacio protegido y elaborar la memoria anual de actividades y resultados.