La escapada discreta de la princesa Leonor a Alicante: comida con amigos en un asador de Pilar de la Horadada

La princesa Leonor ha protagonizado una de sus salidas más comentadas fuera de la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, donde continúa su formación militar. La heredera al trono realizó una visita discreta a Pilar de la Horadada, en el sur de la provincia de Alicante, para comer con varios compañeros en un restaurante de la localidad.

La salida, que se produjo un viernes al mediodía, llamó la atención porque las apariciones de Leonor fuera del entorno académico están siendo escasas durante este curso. Según la información publicada por La Opinión de Murcia, del mismo grupo editorial que INFORMACIÓN, acudió al asador La Terrazita de Cristóbal acompañada por otros tres jóvenes y con un dispositivo de seguridad que se mantuvo cerca en todo momento.

La futura reina eligió una comida informal y se sentó en el interior del local junto a sus acompañantes, mientras los escoltas ocuparon una mesa próxima y controlaban el entorno. Buena parte de los clientes que estaban en la terraza ni siquiera advirtieron que la princesa se encontraba dentro del establecimiento.

Hamburguesa para la princesa

El plan fue sencillo y muy cotidiano. Leonor optó por una hamburguesa y un refresco de cola en un restaurante que destaca en la zona por sus buenas valoraciones, su ambiente relajado y una oferta de precios accesible, con platos que en algunos casos rondan los 15 euros. El local cuenta además con una terraza de estilo chill out, aunque en esta ocasión la comida se desarrolló con discreción en el interior.

Para el restaurante, la visita supuso una sorpresa. Desde el establecimiento se mantuvo la reserva sobre lo ocurrido, algo habitual en este tipo de situaciones, y no se ofrecieron más detalles del encuentro. Aun así, la presencia de la princesa no tardó en correr por el municipio, donde la escapada ha despertado curiosidad entre los vecinos.

La elección de Pilar de la Horadada no fue casual. El municipio está muy cerca de San Javier, a unos minutos por carretera, lo que permite una salida rápida sin alejarse demasiado del centro donde la heredera completa esta etapa de su instrucción. Esa proximidad facilita pequeños planes de desconexión en medio de una agenda marcada casi por completo por la disciplina militar.

La princesa Leonor, en la cabina del avión Pilatus PC-21. / Casa Real

Salida con amigos

Leonor afronta ya la segunda mitad de este curso en la Región de Murcia, una fase especialmente simbólica dentro de su preparación en las Fuerzas Armadas. Antes de cerrar esta etapa, prevista para julio, recibirá varias distinciones institucionales, entre ellas reconocimientos de la Región, de la Asamblea Regional y del municipio de San Javier, donde concluirá previsiblemente su paso por la academia.

Mientras tanto, este tipo de salidas refuerzan una imagen más cotidiana de la princesa. Más allá del uniforme y de los actos oficiales, la heredera también encuentra momentos para compartir tiempo con compañeros y hacer planes propios de cualquier joven de su edad. Y esa comida en Alicante se ha convertido en una de las escenas más comentadas de su estancia en San Javier.