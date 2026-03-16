La Generalitat impulsa en Orihuela la digitalización de los fondos hernandianos

La Generalitat impulsa la difusión de la obra de Miguel Hernández con el objetivo de reforzar la preservación del patrimonio documental vinculado al poeta y a Orihuela, según ha trasladado la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, junto al director general de Cultura, Miquel Nadal, en una reciente visita a la ciudad.

En plena polémica por la supresión de la financiación de la Senda del Poeta que hasta ahora realizaba el Consell a través del Internet Valenciano de la Juventud, la conselleria ha querido dejar claro su compromiso con la figura del escritor oriolano.

Así, la secretaria autonómica ha resaltado los avances en la descripción de la Biblioteca de Ramón Sijé, actualmente centrada en su colección teatral, y el refuerzo previsto de plantilla para abordar la digitalización del Archivo de la Familia Sijé, que incluye correspondencia original de Miguel Hernández.

Además, ha informado de la digitalización ya completada de la revista Oleza (1960-2006), disponible en la Biblioteca de Prensa Histórica del Ministerio de Cultura.

La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, en una reciente visita a Orihuela / Información

En este contexto, Alonso y Nadal se han reunido con el director de la Fundación Cultural Miguel Hernández, Aitor Larrabide, para repasar las líneas de trabajo conjuntas en materia de investigación, programación literaria y difusión de la obra del poeta universal.

El objetivo es la catalogación de fondos bibliográficos y documentales que se conservan en la Biblioteca Pública Fernando de Loazes, cedidos por la fundación. En concreto, el importante fondo de Ramón Sijé, del que queda todavía material por catalogar e inventariar. Entre correspondencia, manuscritos y ensayos, son 461 documentos y 1.566 imágenes obtenidas, mientras que la biblioteca de la familia se compone de 569 volúmenes.

En el capítulo de epistolario, destacan las 20 cartas y postales de Miguel Hernández dirigidas a Sijé o a la familia de este, fechadas desde el 12 de diciembre de 1931 hasta el 21 de diciembre de 1939, ya en la cárcel.

Entre el material inédito aparecido en el archivo de Ramón Sijé, hay un texto manuscrito, de dos cuartillas, de 1934: Despedida de Miguel Hernández, en el que Sijé describe lo sucedido en un acto público celebrado el 28 de febrero de 1934 con motivo de la despedida de Miguel Hernández y su vuelta a Madrid.

Fondos estratégicos

En el encuentro, también se ha hecho hincapié en impulsar el trabajo que se está realizando en la biblioteca, dentro del mundo hernandiano la más relevante al conservar 8.000 referencias sobre Miguel Hernández, con otros fondos procedentes de la fundación para darles una mayor difusión, ya que se disponen de legados fundamentales, como los archivos de María de Gracia Ifach o de Ramón Pérez Álvarez.

Asimismo, Larrabide ha avanzado que hay otro archivo pendiente, que es el de Gaspar Peral Baeza, probablemente uno de los fondos privados más relevantes sobre el poeta y que fue cedido a la fundación en 2022 por los hijos del investigador alicantino.

En este sentido, se ha hablado de realizar exposiciones en la biblioteca sobre esos fondos. Además, se están preparando actividades en Orihuela en torno al centenario de la Generación del 27 con el apoyo de la Conselleria de Cultura.

En esta línea de apoyo, la conselleria va a mantener este año la subvención de 80.000 euros a la fundación, así como la colaboración con la biblioteca valenciana y para que desde Orihuela se dé a conocer a toda la Comunidad Valenciana los fondos de la biblioteca oriolana y los de la propia fundación, sobre los que también se abordó un plan estratégico para su digitalización.

Primavera Hernandiana

Alonso ha trasladado el respaldo de la conselleria al programa organizado por la biblioteca para la Primavera Hernandiana y el 90 aniversario de El rayo que no cesa, incluyendo actividades dirigidas a escolares, asociaciones y público general.

Entre ellas se ofrecerá el recital Miguel para los niños y el programa Miguel Hernández en la Biblioteca Pública de Orihuela, con una exposición en la Sala Histórica que mostrará una selección de fondos hernandianos conservados en el centro.

Alonso ha subrayado que estas actuaciones "se suman a otras ya en marcha en la ciudad, como el depósito, la conservación y la digitalización del archivo histórico del Juzgado Privativo de Aguas, y las medidas de protección del patrimonio implementadas, que refuerzan el compromiso del Consell con Orihuela y con la preservación de su memoria histórica y documental".