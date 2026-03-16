La Guardia Civil investiga a una asociación cannábica de Orihuela Costa por tráfico de drogas

La Guardia Civil ha detenido a dos varones y ha investigado a un tercero por diversas irregularidades cometidas en una asociación cannábica ubicada en Orihuela Costa. El local, que operaba bajo la apariencia de una asociación legal, realizaba presuntamente ventas ilícitas de sustancias estupefacientes. Así, los agentes observaron discrepancias entre la actividad desarrollada por una supuesta asociación y los fines legales establecidos para este tipo de entidades.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de febrero, cuando el Equipo ROCA de la Compañía de Torrevieja, en el marco de una operación contra el cultivo y tráfico ilegal de marihuana, detectó indicios de irregularidades en el establecimiento.

En una primera fase, analizaron la documentación pública de la asociación, incluida su acta fundacional. Este análisis permitió identificar la composición de los miembros que formaban parte de la entidad, así como avanzar en la verificación de las actividades que se desarrollaban en el local.

A raíz de estas actuaciones, se estableció un dispositivo de vigilancia en coordinación con patrullas del Puesto Principal de Pilar de la Horadada. Durante este operativo se procedió a la identificación de diversos clientes que acudían al local y que, presuntamente, adquirían sustancias estupefacientes, así como de trabajadores del establecimiento.

Estas circunstancias llevaron a los agentes a concluir que, aunque el local funcionaba bajo la apariencia de una figura asociativa legal, en realidad operaba como un punto de venta de droga.

Registro

El pasado 26 de febrero, una vez que los investigadores obtuvieron indicios razonables de estas ventas ilegales de drogas, se llevó a cabo una entrada y registro en el establecimiento. En el interior se intervinieron 146 gramos de hachís, 230 gramos de marihuana, 1.042 euros en efectivo, una balanza de precisión y diverso material tecnológico.

Como resultado, fueron detenidos dos varones de 32 y 34 años, uno de ellos presidente de la asociación y el otro trabajador del establecimiento, en un operativo en el que también se contó con la colaboración de la Policía Local de Orihuela.

Al día siguiente, se investigó al secretario de la asociación, un varón de 37 años, por estos mismos hechos.

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Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su puesta en libertad con la adopción de medidas cautelares. Asimismo, los agentes han solicitado judicialmente el cierre del establecimiento. Tanto a los arrestados como a la persona investigada se le han imputado los delitos contra la salud pública por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.