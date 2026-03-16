ORIHUELA COSTA
Muere un joven de 28 años al caer desde una altura de diez metros del acantilado de la playa de Barranco Rubio de Orihuela Costa
El accidente ocurrió cuando el hombre cayó posiblemente al intentar recuperar unas gafas que se le cayeron mientras paseaba con su pareja
Un joven de 28 años perdió la vida en la tarde de este domingo al caer desde más de diez metros de altura en la zona de acantilados de Barranco Rubio de Orihuela Costa. Los hechos se produjeron sobre las 18.00 horas cuando la víctima del accidente daba un paseo por el frente litoral de la costa oriolana.
Según un primer relato de los hechos resbaló y cayó desde la parte superior del ancantilado, a la altura de Manoli Hotels, en el extremo sur del término municipal de Orihuela, a escasos metros del límite con Pilar de la Horadada.
Fuentes conocedoras de los hechos apuntan a la posibilidad de que el trágico accidente se produjera al intentar la víctima recuperar unas gafas que se la habían caído.
Sanitarios
En un primer momento el accidentado fue asistido por unos ciclistas que pasaban por la zona al ser alertados por la pareja del accidentado. Poco después llegó una unidad de asistencia medicalizada SAMU fue movilizada hasta el lugar, situado en el barrio de Mil Palmeras, junto a Manoli Hotels. Los sanitarios realizaron maniobras de reanimación avanzada pero el joven había fallecido.
Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil del cuartel de Pilar de la Horadada iniciaron la investigación de los hechos mientras que se alertaba a una unidad del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil para que llevara a cabo el rescate del cuerpo con equipo especializado para remontar el acantilado y una camilla nido.
Autopsia
El levantamiento del cadáver se produjo en torno a las 22.15 horas. Un vehículo del instituto de medicina legal de la Generalitat Valenciana llevó a cabo el traslado del cuerpo al que se le realizará la autopsia en las próximas horas.
El joven es de nacionalidad colombiana y residía en Murcia capital. Al lugar se acercaron familiares de la víctima y su pareja.
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