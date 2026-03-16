Muere el conductor de un tractor en un accidente en la CV-941 de San Miguel de Salinas

El conductor de un tractor falleció el viernes en San Miguel de Salinas en un accidente de tráfico, del que ha informado el Centro de Coordinación de Urgencias (CICU) de la Generalitat este lunes.

Volcado

El accidente se produjo sobre las 19.30 horas en la carretera CV-941, que une el casco urbano de sanmiguelero con Campoamor en Orihuela Costa. El siniestro se produjo por alcance.

La parte delantera de una furgoneta impactó con la trasera del tractor. El conductor del vehículo agrícola salió despedido, el tractor volcó y le aplastó muriendo en el acto por heridas en la cabeza. Se trata de un agricultor vecino de San Miguel de Salinas de 52 años.

Señalizado

El accidente se produjo en el kilómetro diez de esa carretera muy transitada empleada como conexión entre el interior de la comarca y el litoral oriolano.

El tractor circulaba a una velocidad adecuada y con la señalización correcta. El conductor de la furgoneta salió ileso del accidente aunque el vehículo sufrió importantes daños materiales en la parte delantera.

Fueron los agentes de la Policía Local de San Miguel de Salinas los que acudieron en primer lugar al lugar del siniestro. Después se movilizó a una ambulancia del SAMU, cuyo equipo médico solo pudo confirmar el fallecimiento, según informó este lunes el CICU.

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