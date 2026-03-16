Los nuevos ojos de la Agencia Estatal de Meteorología en la provincia de Alicante: Aemet invierte 1,5 millones en el radar de la Sierra de la Pila

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) está invirtiendo 1,5 millones de euros en la renovación y modernización de su red de observación, principalmente del radar de la Sierra de la Pila. La instalación situada a 1.270 metros de altitud es la que da cobertura a la práctica totalidad de la provincia de Alicante al contar con un radio de acción de 150 kilómetros y situarse al noreste de la Región de Murcia, a escasos 15 kilómetros del límite con la Comunidad Valenciana. El objetivo es que pueda detectar con mayor precisión la intensidad y el tipo de precipitación con la sustitución del equipo actual que databa de 1987.

Modernización

La novedad más importante de esta modernización es la renovación del propio radar con tecnología de doble polarización que emite pulsos electromagnéticos y escanea el cielo en dos planos, vertical y horizontal. Un avance tecnológico que permite la detección de las partículas de precipitación en la atmósfera sea mucho más precisa, con una estimación inmediata de su tamaño, intensidad de la precipitación y también de la fase en que se encuentra esa precipitación. Obtiene datos con los que se elabora una imagen tridimensional detallada de las partículas de precipitación y, estimar, además, la dirección y evolución del viento

Se trata de un tipo de observación esencial para detectar fenómenos de gran intensidad, también en su fase inicial, y que son los que protagonizan desde hace unos años la información meteorológica y la que se ofrece a los ciudadanos. Por ejemplo, con la dana de septiembre de 2019 en la Vega Baja, donde la predicción de Aemet en Murcia permitió a las distintas administraciones, en especial al Consell y los ayuntamientos del Bajo Segura, anticiparse y tomar decisiones que salvaron vidas.

En breve

El director de Aemet en Murcia, Juan Esteban Palenzuela, señala a INFORMACIÓN que las obras podrían estar terminadas a lo largo de las próximas semanas. La nueva cúpula poliédrica del radar, el aspecto más visible de la instalación, está por renovarse y será la última fase. Se trata de una carcasa que protege la antena de emisión del radar. La culminación del proyecto, adjudicado a la empresa estatal Tragsa, que a su vez ha delegado los trabajos en otras empresas, se ha retrasado porque trabajar en altura no es sencillo.

Palenzuela señala que una parte importante de los trabajos hay que abordarlos empleando medios aéreos: el helicóptero, que retiró la carcasa esférica, la cúpula más visible de la instalación, y la antena del antiguo radar a principios de febrero, no ha podido volar muchos días del invierno por las fuertes rachas de viento en la cima de la sierra.

Palenzuela recuerda que la inversión en la Sierra de la Pila forma parte de una de mayor envergadura, financiada con fondos europeos Next Generation, con la que se está renovando toda la red de radares de la Aemet, quince en total, además de ponerse en marcha cuatro más, en zonas de la península y las islas que se encontraban "en sombra": Salamanca, Soria y (Almagro) Ciudad Real y Tenerife con una inversión total de 65 millones de euros. La mayor parte de los radares, con algunas mejoras, -incluido el que da servicio a Alicante- contaban hasta ahora con tecnología de finales de los 80 y principios de los años 90. "La modernización busca que contemos con una tecnología del siglo XXI", subraya Palenzuela.

Imagen de la Sierra de la Pila murciana, a escasos diez kilómetros del límite con Alicante / INFORMACIÓN

Línea de suministro

Uno de los problemas que tradicionalmente se han producido este radar no se resuelve con la inversión. El radar cuenta con una línea de media tensión de autoabastecimiento de energía. Cuando se avería el flujo de información se puede interrumpir y la avería hay que detectarla sobre el terreno, con un acceso complicado, aunque cuenta con sistema de grupos electrógenos auxiliares para mantener el sistema operativo.

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Los aficionados a la meteorología no van a encontrar mucha diferencia en la información que reciben a través de aplicaciones gratuitas. Quizá sí, más adelante, la Aemet pueda ofrecer algunos productos más específicos con esta renovación.