Orihuela pone sobre la mesa los consumos adictivos más problemáticos y su prevención

Orihuela se ha convertido este lunes en el epicentro del conocimiento y la cooperación científica al acoger el I Foro Iberoamericano de Políticas Municipales de Salud Mental Digital, un encuentro que ha reunido a cerca de un centenar de personas que trabajan en la atención, el tratamiento y la recuperación de personas con trastornos por abuso de sustancias.

Los consumos adictivos más problemáticos siguen siendo el alcohol y el cannabis, a los que se suman las drogas de diseño tipo éxtasis (MDMA), LSD... sustancias psicoactivas que producen daño cardiovascular y en el cerebro.

Además, están surgiendo nuevas formas de las drogas de diseño como el "Tusi" -conocida como la cocaína rosa por su color y su presentación en polvo, aunque es una combinación de LSD, éxtasis, ketamina y fentanilo-, clefedrona o "karkubi", que causan efectos alucinógenos, euforia, nerviosismo, excitación y sensación de falta de control, destacando su alta peligrosidad al tratarse de formas combinadas y con un alto nivel de adicción.

También va en aumento el uso lúdico del cloretilo y el óxido nitroso (también conocido como el "gas de la risa"), tanto en fiestas privadas como públicas, discotecas y ferias, sin que los usuarios sean conscientes de que puede producir daño en las vías respiratorias y a nivel neurológico.

Así se ha puesto sobre la mesa durante la reunión, que ha estado organizada por Salud Pública y la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento oriolano y ha contado con el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Miguel Hernández -en el campus de las Salesas-, la Asociación Española de Neuropsiquiatría y el IUIB-CEBES (Instituto Universitario de Investigación en Bioderecho) de la Universidad de Murcia.

Una de las mesas de debate en el campus de las Salesas / Información

En este sentido, se ha hecho hincapié en que las nuevas presentaciones y mezclas de sustancias hacen difícil el manejo desde el punto de vista sociosanitario, por lo que se ha apostado por una prevención y concienciación más útil de la que actualmente se dispone.

Durante la mañana, este foro ha ofrecido un espacio de reflexión, intercambio técnico y actualización profesional, en el que se han presentado investigaciones y mesas de debate con ponentes especializados orientados a fortalecer las políticas públicas de salud mental y tratamiento de adicciones, desde un enfoque basado en la evidencia y la inclusión social.

La actividad se ha inaugurado por parte del exdirector del Observatorio Argentino de Drogas y Miembro del Comité de Evaluación de Evidencia de la European Union Drugs Agency (EUDA), Diego Francisco Ruiz, que además es actual director de Epidemiologia de la Secretaria de Salud de la Ciudad de Córdoba (Argentina) y profesor de la especialización en Drogadependencias de la Universidad Nacional de Tucumán, destacando la importancia de los territorios digitales para contextualizar las actuaciones.

Cooperación

Por su parte, Miguel Ángel Alzamora Domínguez, trabajador social, profesor de Sociología en la Universidad de Murcia y secretario de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), entidad centenaria y de referencia en nuestro país para personal sanitario y de la Salud Mental, ha hecho hincapié en la acción comunitaria como la gran olvidada y la gran baza de la actuación de los ayuntamientos.

Ambos ponentes se han centrado en fortalecer la cooperación internacional en materia de prevención, tratamiento y políticas públicas sobre conductas adictivas, salud mental y tecnología (cibersalud).

Asimismo, el simposio también ha reunido a reconocidos especialistas y líderes provinciales, entre los que destacan el doctor en Psicología Álvaro Botella Guijarro, exdirector de la Fundación para el Análisis, Estudio y Prevención de las Adicciones (AEPA) y actual Investigador-colaborador del Observatorio para el Análisis y Seguimiento de Intervenciones y políticas de Salud de la Universidad Miguel Hernández, o el educador social, experto universitario en adicciones sociales y comportamentales y CEO de IdeaLab Strategic Consulting & Social Research, Abraham Fernández Murcia, consolidando este espacio como un punto de encuentro de alto nivel técnico y científico para el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de las políticas públicas a nivel transnacional.

También ha participado la Unidad de Prevención Comunitaria de Conducta Adictivas (UPCCA) de Orihuela, que trabaja en coordinación con la Policía Local y el Programa de Medidas Judiciales para impulsar una actuación integral en el municipio.

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El I Foro Iberoamericano de Políticas Municipales de Salud Mental Digital reafirma el liderazgo de Orihuela y la Concejalía de Sanidad en la promoción de políticas públicas basadas en evidencia, la cooperación internacional y el enfoque humano en la salud mental y el tratamiento de las adicciones. Con este tipo de actos, la Concejalía de Sanidad busca transformar compromisos políticos en acciones concretas, especialmente para adolescencia y juventud.