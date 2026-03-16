La Policía Local de Guardamar da el alto a un vehículo y el conductor saca un arma cuando va a ser detenido

La Policía Local de Guardamar del Segura ha detenido en un dispositivo nocturno a un hombre con un amplio historial delictivo fruto de la colaboración policial con la Guardia Civil en un control preventivo de vehículos.

Los efectivos interceptaron un coche cuyo conductor carecía de documentación personal. Fue entonces cuando tras realizar gestiones con la Guardia Civil, se confirmó que constaban seis señalamientos en vigor por organización criminal, tráfico de armas y drogas.

Así, procedieron a su arresto, momento en el que el individuo extrajo de su cintura un revólver.

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Sin embargo, los agentes actuaron con rapidez para reducirlo y neutralizar la amenaza sin incidentes, procediendo a poner a disposición judicial al detenido.