El Ayuntamiento de Torrevieja ingresó en 2025 un 69 % más de lo presupuestado por multas de tráfico: 1,4 millones de euros

Lo habitual es que la previsión de ingresos por tasas e impuestos en un presupuesto municipal siempre se sobredimensione para ajustar las cuentas con los gastos y se cumpla por los pelos o, directamente, se incumpla. Pero en Torrevieja la liquidación de 2025 refleja algunos indicadores en ese sentido que se han salido del guion. El más llamativo es la recaudación por multas de tráfico, según la liquidación presupuestaria que irá a pleno del Ayuntamiento torrevejense.

El área de Hacienda estimó que se iban a recaudar 841.933 euros por multas a lo largo del pasado año. Pero finalmente han sido 1.421.368 euros. Es supone un incremento del 69 % en solo un ejercicio. La razón hay que buscarla fundamentalmente en dos medidas adoptadas por el área de Tráfico del Ayuntamiento de Torrevieja durante los dos últimos años: la adquisición y puesta en marcha de radares fijos para las avenidas de Cortes Valencianas, Desiderio Rodríguez, Gregorio Marañón y Alfredo Nobel, además del radar móvil, y el refuerzo en el número de agentes en la calle, que ha pasado de un número estancado en torno a los 135 efectivos en los últimos años a casi 180, que ha permitido que la plantilla pueda concentrarse en el cumplimiento de la normativa de tráfico.

Trabajo de la concesionaria de la grúa municipal junto a la Policía Local de Torrevieja de retirada de vehículos mal estacionados en la calle Ramón Gallud en junio de 2025 / D. Pamies

Arrastre de la grúa

Además de ese aumento en las multas de tráfico, en paralelo, y ligado al renovado ímpetu sancionador del Ayuntamiento, se ha producido un incremento en los ingresos de la empresa adjudicataria de la grúa por el arrastre de vehículos y depósito municipal de vehículos. El Ayuntamiento esperaba que los arrastres, que pueden tener otros motivos, pero se producen fundamentalmente por mal aparcamiento, la empresa adjudicataria recaudara 222.285,70 euros. Y ha ingresado un total de 370.303. El superávit -en este caso- para las arcas municipales, ha sido espectacular. Un 67 % más de lo esperado, lo que se cifra en 148.000 euros. En el caso de la grúa Torrevieja sigue siendo uno de los municipios con una tasa por arrastre más económicas de la Comunidad Valenciana, inferior a los 60 euros.

Avenidas

Los radares han permitido rebajar los accidentes de tráfico que afectaban a las grandes avenidas en las que se ha ubicado de forma permanente. Sobre todo los que implicaban a los peatones. Las multas pueden llegar a sumar hasta 600 euros por sanción y retirada del carné. Claramente, los dispositivos han reducido la velocidad media en una zona con numerosos pasos de peatones y ya regulada con semáforos invita a los conductores a pisar el acelerador. Estas sanciones han generado un volumen importante de recursos administrativos.

Los radares han permitido rebajar la velocidad media en avenidas donde se produjeron muertos. Los agentes de movilidad estarán operativos antes del curso escolar y la ORA se implantará antes de terminar este mandato Federico Alarcón — Concejal de Tráfico y Policía Local

El concejal de Tráfico, Federico Alarcón recordó que los radares fijos cuentan con señalización pedagógica para advertir previamente sobre su presencia. "Han reducido la velocidad media de forma sustancial porque son fijos, siempre están ahí, no son policías que puedan poner multas de forma temporal. Desde que comenzaron a operar hace dos años se han judicializado 150 sanciones de conductores que circulaban al triple de velocidad de la limitación por un delito contra la seguridad del tráfico", señaló el regidor a la hora de avalar la apuesta municipal por estos dispositivos. Reiteró que "los conductores claramente han levantado el pie", en unas avenidas, recordó, donde se produjeron víctimas mortales, todos peatones, que fue el detonante de la instalación de esos radares.

El despliegue sancionador podría ir a más para el caso de intentar evitar el mal estacionamiento. Ya se están desarrollando las pruebas para crear unidad de agentes de movilidad de control de tráfico con capacidad sancionadora formada por 21 agentes. Alarcón apunta que el plazo más realista es que estén trabajando antes del inicio del próximo curso escolar, aunque cabe la posibilidad de que pudieran operar este mismo verano.. De hecho, ya está licitada la flota de vehículos para estos agentes de tráfico.

Sobre la ORA

También se encuentra en tramitación la puesta en marcha, por primera vez desde los años 90, del estacionamiento regulado la ORA o Zona Azul sobre más de 3.500 plazas de aparcamiento distribuidas entre una amplia zona del centro de Torrevieja y los viales del entorno de las playas del Cura, Los Locos, La Mata y Los Náufragos. Alarcón fue claro en declaraciones a INFORMACIÓN sobre dos aspectos de este nuevo sistema de regulación: está previsto que se implante durante este año 2026 al margen de "cálculos electorales" -de hecho, antes de que se tuvieran que aplicar hasta 11 cambios de los pliegos de condiciones la previsión es que estuviera en marcha desde el pasado mes de diciembre-; y en ningún caso va a perjudicar a los residentes.

"Los residentes acreditarán que lo son con la emisión de una tarjeta por 30 euros anuales. En su zona de residencia no van a pagar, ninguno. Y podrán emplear ese importe en otras zonas de pago". Sobre las declaraciones del PSOE poniendo en duda este aspecto de la regulación Alarcón reiteró que "ningún residente va a pagar por aparcar en su zona" en la que probablemente encontrará más aparcamiento con la aplicación de la ORA. "No acabo de entender por qué el PSOE no pregunta", indicó. Sí matizó el concejal que por aparcar en otras zonas, como las playas, aunque sean empadronados en Torrevieja sí deberán abonar las tarifas de aparcamiento.