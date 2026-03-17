El centro de Torrevieja se viste de verde con el día grande de la comunidad irlandesa de San Patricio

La comunidad irlandesa de Torrevieja llevó a cabo su celebración nacional, el día de San Patricio -en irlandés: Lá Fhéile Pádraig- en la iglesia de la Inmaculada Concepción y en la plaza de la Constitución. El programa combinó tradición religiosa, cultura popular y hermanamiento institucional, con la presencia del alcalde Eduardo Dolón y miembros de la Corporación municipal.

Regalos

La plaza de la Constitución se vistió de verde con música tradicional, canto y baile abierto a la participación ciudadana. El momento culminante fue el izado de la bandera irlandesa y la interpretación del himno nacional. Durante el acto, se realizó la entrega simbólica de tréboles y regalos de productos irlandeses a las autoridades locales: Pablo Álvarez entregó el obsequio al alcalde, mientras que Brendan Costello y Winnie Coogan hicieron lo propio con los concejales Gitte Lund Thomsen, responsable de Residentes Internacionales y Óscar Urtasun, edil de Bienestar Social.

Uno de los principales lugares de encuentro de esta comunidad en Torrevieja, el restaurante pub Murphy's on the Park se sumó a la celebración oficial. Su propietaria, Rachel Mullen, junto a Denis Dunne, exalcalde de Clonmel y expresidente de la sección Irlandesa de la Asociación Internacional de Policía, participaron en el izado de la bandera. Posteriormente, la fiesta continuó con una bendición a cargo del padre Fernando Galvañ y una cena especial. Aunque muchos irlandeses se trasladaron a su lugar favorito de Torrevieja. Las terrazas de primera línea del paseo marítimo, para recibir un baño de sol en compañía de una cerveza.

La jornada comenzó en la Iglesia de la Inmaculada con una misa bilingüe (español e inglés), que incluyó himnos tradicionales, música de silbato de hojalata a cargo de Tony O'Dwyer y la bendición del trébol.

La comunidad irlandesa y el Ayuntamiento de Torrevieja han querido reforzar esta celebración de los históricos lazos entre Irlanda y España, países unidos por una estrecha relación cultural y económica dentro de la Unión Europea.

Torrevieja se consolida como uno de los destinos favoritos para los visitantes irlandeses, mientras que la sal de Torrevieja sigue siendo un producto esencial en el mercado irlandés, según explican los impulsores del acto.

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Un momento de la misa de San Patricio en Torrevieja / INFORMACIÓN

San Patricio

San Patricio (385-461 d.C.) fue un misionero cristiano y obispo irlandés, reconocido como el santo patrón de Irlanda. El Día de San Patricio es una festividad que ha evolucionado de ser una conmemoración religiosa de la llegada del cristianismo a la isla y el día de la muerte del obispo irlandés a convertirse en una celebración global de la cultura irlandesa, con un importante componente lúdico festivo.