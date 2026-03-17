Confirmado: habrá Senda del Poeta durante tres días del 24 al 26 de abril

La Senda del Poeta se celebrará con el mismo formato que en años anteriores. Así, se llevará a cabo durante tres jornadas, del 24 al 26 de abril, pese a que hasta ahora la balanza se declinaba por hacerlo solo ese último sábado y domingo del próximo mes.

Si hay una cosa que tenían clara desde el comienzo tanto los colectivos hernandianos como la Fundación Cultural Miguel Hernández es que la actividad se realizaría con o sin el apoyo institucional, a raíz de que la Generalitat, a través del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ), decidiera suprimir la financiación a este evento multitudinario al que cada año acuden unas mil personas para realizar un recorrido de 68 kilómetros por los lugares más importantes en la vida y obra del poeta, desde Orihuela hasta el cementerio de Alicante.

La fundación, que se está encargando de la organización esta edición número 30 -aunque la iniciativa se puso en marcha en 1998-, ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Cultura y con colectivos hernandianos para que comience el viernes 24.

La petición de que fueran tres días en vez de dos se vehiculó a través de la Coordinadora Ciudadana Miguel Hernández, que aprobó por unanimidad esta medida en una reciente reunión.

"Atendiendo a las peticiones de algunos colectivos y asociaciones, se ha hecho el esfuerzo para reajustar el presupuesto y la organización para que también se realice el viernes, que es el día institucional en el que participan colegios e institutos", explica Aitor Larrabide, director de la fundación.

Escolares en la casa museo del poeta durante una edición de la Senda / TONY SEVILLA

Público joven

Precisamente, el matiz es importante porque de otra manera no acudirían los centros educativos, algo que siempre se ha abanderado como seña de identidad de la Senda. Es más, cobra especial relevancia en un momento en el que el IVAJ ha manifestado que seguirá apostando por acercar el legado del poeta a las nuevas generaciones, pero con nuevas actividades -que se trasladan a octubre-, ya que "las últimas ediciones han estado dirigidas a un público general y no focalizadas en la juventud", justificaba el director general del IVAJ, Vicent Ripoll. Un argumento que, por otro lado, se ha tachado de un pretexto para eliminar una actividad en la que también se exhiben banderas republicanas.

Asistentes en la Senda del Poeta del año pasado / Matías Segarra

Ahora, la Fundación Miguel Hernández está ultimando con ayuntamientos, asociaciones y el Ministerio de Cultura permisos y autorizaciones administrativas. La siguiente fase será la difusión para un máximo de 500 inscripciones, además de colegios e institutos, que se inscribirán a través de correo electrónico.

Homenaje

Además, la pretensión es que esta nueva edición esté dedicada a Francisco Esteve, recientemente fallecido, en homenaje a uno de los impulsores de la Senda. En 2023, se le entregó el galardón de "Senderista del año" presentándolo como "el verdadero creador de la Senda del Poeta, siempre animando y estimulando a cada senderista". Su mujer, Pilar Casasola, recordaba entonces aquellos inicios a las puertas del nuevo siglo, cuando "éramos poquitos", aunque poco a poco "se fue viendo que era enriquecedor, y los institutos y colegios se fueron involucrando porque entendieron que era importante conocer los escritores de la tierra y los lugares donde se inspiraron".

Un comienzo para homenajear al poeta, además de fomentar el andar y la gastronomía, con una primera jornada en la que participan grupos juveniles, asociaciones, centros educativos y senderistas, que atraviesa la huerta, con su olor a azahar, y en la que en cada localidad "hay maestros y alumnos que han preparado recitales", apuntaba Casasola.

Francisco Esteve recogiendo el galardón de "Senderista del año" en 2023 / TONY SEVILLA

No en vano, se promueve la participación, la cultura, la memoria y el compañerismo. Un particular "Camino de Santiago" que se ha consolidado como un recorrido de carácter cultural, turístico y medioambiental cuyo principal objetivo es la difusión de la obra y vida del poeta.

Financiación

Tras el anuncio del IVAJ, era el propio ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el que avanzaba que el Gobierno apoyaría la organización con una ayuda de 40.000 euros. Solo un día después, la Generalitat presumía de que en los ejercicios 2024 y 2025 ha destinado un total de 145.000 euros a la Fundación Miguel Hernández para reforzar su compromiso con la difusión, investigación y promoción de la obra del poeta, añadiendo además que la subvención de 2024 fue de 65.000 euros y que al año siguiente se incrementó hasta 80.000, superando las ayudas concedidas en 2023 por el Botànic en 15.000 euros.

Al mismo tiempo, el equipo de gobierno del PP, con el apoyo de Vox, con los llamativos votos de los alcaldes populares Antonio Bernabeu y Ana Serna, de Cox y Albatera -localidades por las que discurre el recorrido-, frenaba en el pleno de la Diputación una moción de PSOE y Compromís para blindar la Senda del Poeta tras la retirada de la subvención del IVAJ.

También el Consell ha hecho hincapié en que la Generalitat impulsa en Orihuela la digitalización de los fondos hernandianos, según han trasladado la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, y el director general de Cultura, Miquel Nadal, en una reciente visita a la ciudad.

Memoria

Además, el sábado se entregó en Madrid -después de que la idea no cuajara en la ciudad natal del poeta- la primera edición del Premio "Para la libertad" a la periodista Silvia Intxaurrondo, en un acto de homenaje a Miguel Hernández marcado por la defensa de su legado y al que acudieron más de 350 personas.

Uno de los mensajes más rotundos de la jornada, organizada por la plataforma "Tu pueblo y el mío", fue la denuncia de la escasa valoración que Miguel Hernández sigue recibiendo en Orihuela. Varios de los participantes subrayaron que la ciudad no ha estado a la altura de una figura esencial de la literatura española y de la memoria democrática, haciendo hincapié en la necesidad de defender con mayor firmeza el legado de Miguel Hernández.