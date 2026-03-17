La cooperativa pilareña Surinver pide respaldo al Consell para ampliar su fábrica de productos cocinados

La gerencia de la cooperativa Surinver solicitó este martes al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, respaldo institucional a su plan de expansión de producción de alimentos de V Gama en los que esta cooperativa de Pilar de la Horadada puso en marcha en 2008, además de la exportación de productos frescos de invernadero y al aire libre en el que las distintas variedades de pimiento son las protagonistas.

Pero la demanda de productos de V Gama está experimentando un gran crecimiento y demanda en estos momentos, con el nuevo enfoque de las grandes empresas distribuidoras de supermercados hacia los productos cocinados, envasados y listos para consumir, de alta calidad y sin conservantes añadidos, que requieren solo calentarse. En el caso de esta cooperativa se preparan, además, con productos naturales, con certificación de agricultura BIO ecológica y sostenible. Desde tomate rallado a las tradicionales verduras asadas y, entre las novedades, ensaladas de quinoa, de legumbres o verduras caramelizadas.

Mil hectáreas

Cuenta con mil hectáreas de producción, de las que 234 hectáreas son de invernadero y más de 700 en cultivo convencional al aire libre. En los últimos ejercicios ha facturado una media de 40 millones de euros anuales con una producción de unos 37 millones de kilos.

Barrachina acudió a Pilar de la Horadada a realizar una visita a la cooperativa, que cuenta con 250 cooperativistas, en una actividad que genera hasta 600 empleos y 3.000 indirectos -en función del momento de la temporada- y que tiene presencia en 30 países. Surinver ha cumplido medio siglo se puso en marcha en 1974, creció con la llegada del agua del trasvase Tajo-Segura, cuenta con una parcela de 103.000 metros cuadrados en instalaciones y fue pionero a la hora de poner en marcha su propio insectario para control de plagas. El conseller Barrachina explicó que la Generalitat dispone de distintas líneas de subvención -para la construcción de naves industriales- y financiación con tipos de interés rebajados.

Estabilización

La cooperativa ha estabilizado su situación tras un momento de incertidumbre hace dos años -que lo sigue siendo para muchas cooperativas-, en el que el propio alcalde del municipio, José María Pérez, también agricultor, se hizo cargo de la gerencia. En ese momento Surinver decidió integrarse en una comercializadora de mayor entidad, la almeriense Única, para garantizar las ventas de sus productos. Esa integración permitió que comercialice nuevos productos como maíz, apio verde, mini romana o radicchio y que la línea de Gama V haya ganado peso, para desestacionalizar la actividad, aunque el grueso del negocio agrícola siga siendo la producción de pimiento para la exportación.

Durante la visita, Barrachina ha puesto en valor el peso del cooperativismo agroalimentario en la modernización del sector y en la apertura de nuevos mercados. La Generalitat destina más de 3 millones de euros al impulso del cooperativismo agrario mediante líneas de apoyo a la integración, la formación, la digitalización, la promoción y la mejora de estructuras productivas, con el objetivo de reforzar la competitividad del sector y consolidar su papel vertebrador del medio rural.

Visita del conseller Barrachina a las instalaciones de Surinver donde se reunió con la gerencia / INFORMACIÓN

El pacto nacional del agua

Por otra parte, Barrachina volvió a insistir en el que es su discurso en el ámbito agrícola desde hace tres años y reclamó, de nuevo, un pacto nacional del agua que garantice "recursos hídricos estables para proteger la agricultura, sostener el regadío y dar seguridad a una de las comarcas con mayor peso productivo del campo valenciano". Defendió el papel del agua, del regadío y del cooperativismo agrario "como pilares esenciales para mantener la actividad económica, el empleo y la capacidad exportadora del sur de la Comunitat Valenciana".

“El agua aquí no es un debate teórico. Es empleo, es agricultura y es futuro. La Vega Baja necesita seguridad hídrica, planificación y un compromiso firme con los trasvases para seguir siendo una tierra productiva y competitiva”, señaló. Barrachina reiteró que el trasvase Tajo-Segura es "una infraestructura irrenunciable" para la provincia de Alicante y ha advertido de que recortar recursos al sureste supone golpear de forma directa a agricultores, cooperativas, empresas auxiliares y miles de familias que viven del campo. “Acabar con el trasvase Tajo-Segura es condenar a la huerta de Alicante y, en particular, a la Vega Baja, a convertirse en el desierto de Europa”, volvió a subrayar, en un momento en el que el acueducto alcanza unos niveles de envíos de agua históricos aunque con la amenaza del recorte por la revisión de las normas de explotación pendiente por el Ministerio para la Transición Ecológica. El titular de Agricultura insistió en que la política hídrica debe abordarse desde criterios técnicos, con visión de Estado, justicia territorial y solidaridad entre cuencas.

Instalaciones de la fábrica de alimentos de V Gama de Suriver en Pilar de la Horadada que visitó el conseller Barrachina / INFORMACIÓN

Exportaciones Agroalimentarias

Además recordó que la Comunidad Valenciana supera ya los 10.000 millones de euros en exportaciones agroalimentarias y crece por encima de la media nacional, con frutas, transformados y vino entre los sectores que más impulsan ese avance.

El conseller indicó además en que la Vega Baja simboliza una forma de entender la agricultura ligada al esfuerzo, al regadío eficiente y a la capacidad de transformar recursos en prosperidad. Por ello, reclamó al Gobierno de España que abandone cualquier planteamiento que debilite el trasvase y que atienda las necesidades reales de un territorio que ha convertido el agua en empleo, exportación y desarrollo.

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Dolores

El conseller repetía en la Vega Baja por segundo día consecutivo. El lunes visitó la alhóndiga de subasta y comercialización de productos agrícolas de los Tres Puentes en Dolores, la más importante de la provincia de Alicante y que también ha desarrollado una línea de comercialización de productos de V Gama con conservas elaboradas en fresco para productos de la huerta tradicional. En Dolores volvió a cuestionar lo que aseguró que era la financiación de infraestructuras hídricas de Marruecos por parte del Gobierno español -el PSOE mantiene que es un préstamo por obras que realizarán empresas españolas-.