Los embalses del Segura ganan otros 30 hectómetros en una semana y superan los 600: rebasan el 52 % de su capacidad

Suma y sigue. Los embalses de la Cuenca del Segura han ganado 30 hectómetros más en esta última semana, según los datos de este martes de la Confederación Hidrográfica del Segura, gracias a las lluvias de la última dana, que descargó principalmente en el litoral de la demarcación aunque registró precipitaciones relevantes también en la cabecera, y el mantenimiento de los niveles de recarga de los últimos meses en los acuíferos de las sierras de Albacete y Jaén. Son los últimos aportes con impacto directo en el caudal de los principales veneros que alimentan al río Segura y sus afluentes, los ríos Mundo y Taibilla, que han hecho aumentar los datos respecto a su media habitual. La combinación de los aportes recibidos gracias a un invierno especialmente lluvioso por el tren de borrascas atlánticas que ha descargado en la cabecera, en las Sierras de Segura, Cazorla y Taibilla, y las generosas aportaciones del Trasvase Tajo-Segura, que suponen unos 170 hectómetros del total embalsado, han hecho crecer los niveles de las reservas hídricas disponibles.

Seiscientos

En estos momentos la red de embalses de la cuenca del Segura reserva 600,8 hectómetros cúbicos (hm3), concentrados en los embalses de cabecera de La Fuensanta (Yeste) y El Cenajo (Hellín), además de La Pedrera, en Orihuela. En los dos primeros casos se trata de aportaciones del río Segura. El embalse oriolano, sin embargo, acumula reservas con agua desalada de Torrevieja, del Trasvase Tajo-Segura y con derivaciones de agua del Segura a través del postrasvase desde el azud de Ojós, en Murcia. Los embalses registran al 52 % de su capacidad total de 1.140 hm3, situación que, como avanzó INFORMACIÓN, no se daba desde junio de 2016, prácticamente una década, según los registros de la serie histórica del Ministerio para la Transición Ecológica. Entonces la Cuenca del Segura ya vivía, desde el punto de vista hidrológico, de las "rentas" de un ciclo "húmedo" que se extendió desde 2012 a mediados de 2015.

Postrasvase Tajo Segura en su trazado entre la Sierra de Orihuela y la de Hurchillo, sobre la huerta tradicional / TONY SEVILLA

Fuensanta y El Cenajo

La Fuensanta se encuentra al 83 % de su capacidad con 174 hm3, mientras que El Cenajo, la infraestructura de mayor envergadura de la Cuenca, almacena 207 y está a punto de superar el 50 % de almacenamiento total. Por su parte, La Pedrera presenta también un aspecto insólito en los últimos tres años con 94 hm3 y roza el 40 % de su volumen total de 247. Con este nivel de reservas los agricultores de la huerta tradicional tienen garantizado el riego lo que resta del año hidrológico sin depender de que se produzcan nuevas precipitaciones hasta octubre.

En cuanto a las reservas del Trasvase, el actual nivel de reservas se mantendrá con la autorización de un desembalse trimestral de 180 hectómetros entre este mes y mayo, 60 mensuales, autorizado por la Comisión de Desembalse del Trasvase Tajo-Segura. Las existencias del sistema Entrepeñas-Buendía, que suman 1.650 hectómetros cúbicos entre ambos reservorios a día de hoy, garantizan este nivel máximo de trasvases hasta el mes de agosto y el de 27 hectómetros mensuales durante lo que resta de año hidrológico y el siguiente completo, según el Ministerio y los propios regantes del Sindicato Central, que agrupa a 62 comunidades de regantes de Alicante, Murcia y Almería.

Restricciones de riego

En este contexto la CHS comunicó oficialmente este martes a los regantes tradicionales -tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado-, que se levantan todas las restricciones de riego a las que estaba sometida la huerta tradicional de la Vega Baja desde mediados del pasado año hidrológico. También afectaban a la aportación de excedentes del Segura que se realizan al Camp d'Elx a través del azud de San Antonio en el tramo final del Segura en Guardamar del Segura con destino a Riegos de Levante Margen Izquierda. La comunicación señala que se propone un desembalse total para este año hidrológico, desde octubre pasado hasta octubre de 2026, de 403 hm³.

Según el informe de seguimiento del año hidrológico, el periodo entre el 1 de octubre de 2025 y el 15 de febrero de 2026, que propició la decisión de la Confederación Hidrográfica del Segura a finales del mes pasado, se sitúa como el segundo más lluvioso de los últimos diez años para ese mismo intervalo temporal. La precipitación media real acumulada alcanza los 230 l/m², lo que supone un 110% más que el promedio de la última década y un 152% más que en el mismo periodo del año anterior.

Vista aérea del embalse de La Pedrera / TONY SEVILLA

Esta pluviometría ha tenido una incidencia especialmente significativa en las cabeceras de los ríos Segura, Taibilla y Mundo, generando un notable incremento de las aportaciones. A 18 de febrero, los recursos de la propia cuenca ascienden a 365 hm³, lo que representa 253 hm³ más que en el mismo periodo del año hidrológico anterior. Destaca, además, la aportación registrada el 5 de febrero, con 34 hm³ en un solo día, la mayor desde que existen registros diarios sistemáticos (octubre de 1982).