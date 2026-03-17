Hoy se produce el equilux, la antesala del equinoccio que complica el discurso a los terraplanistas

El equinoccio está asociado para muchas personas como el equilibrio entre el día y la noche, pero el fenómeno que refleja de forma más fiable esta igualdad se llama equilux. Se trata del momento del año en que las horas de luz y oscuridad duran prácticamente lo mismo y, como señala la cuenta oficial de Proyecto Mastral, este año el equilux se ha marcado en el calendario este 17 de marzo. Así lo han recordado hoy desde Proyecto Mastral, cuenta de divulgación meteorológica afincada en Torrevieja.

Este fenómeno se explica porque la duración real del día no depende solo del instante del equinoccio, sino también de la latitud, de cómo se define astronómicamente la salida y la puesta del Sol y de la refracción atmosférica, que adelanta ligeramente el amanecer y retrasa un poco el atardecer. Por eso no ocurre el mismo día en todos los lugares y no coincide exactamente con el equinoccio, que será el próximo día 20 de marzo.

Diferencia con el equinoccio

La diferencia entre el equinoccio y el equilux tiene su razón en la física. El equinoccio marca el instante en que el Sol cruza el ecuador terrestre, pero eso no significa que ese día haya exactamente 12 horas de luz y 12 de noche. La atmósfera terrestre y la forma en que se calcula la salida y la puesta del Sol hacen que el día se alargue unos minutos más. Aquí es donde entra en juego el fenómeno que se cumple el día de hoy:

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Para hablar de la total equivalencia de horas entre la noche y el día existe el término equilux (del latín aequus, igual, y lux, luz). Este día tiene lugar unos días antes del equinoccio, que este 2026 está fijado para el 20 de marzo. Eso sí, por cuestiones de latitud, el equilux no tiene lugar el mismo día en todos los lugares. Esto último representa un grano de arena más en el vaso a rebosar de réplicas contra el terraplanismo, creencia en la que prácticamente cualquier fenómeno relacionado con las estaciones atmosféricas no tendría explicación posible.