Orihuela habilita 40 plazas de aparcamiento para bicicletas eléctricas en cuatro puntos estratégicos

Orihuela contará en breve con 40 plazas de aparcamiento para bicicletas eléctricas en cuatro puntos clave de la ciudad. El Ayuntamiento ha adjudicado el suministro, instalación y puesta en marcha de cuatro unidades de estacionamiento para este tipo de vehículos, incluyendo puntos de recarga, distribuidas estratégicamente. En concreto, en los campus de la Universidad Miguel Hernández tanto en Desamparados como en Salesas, la estación de Renfe y el polideportivo El Palmeral.

La empresa que se ha hecho con el contrato es Servicios Urbanos Avanzados por un importe de 164.983 euros, prácticamente el mismo precio base de licitación, que fue de 165.000 euros.

La adjudicataria tiene ahora un plazo máximo de tres meses para ejecutar estos aparcamientos que consisten en un sistema modular de almacenamiento temporal, cerrado, cubierto y seguro con capacidad para diez bicicletas, ofreciendo una alternativa de transporte limpia y eficiente.

Además, tendrán un diseño integrado en la ciudad y con elementos estéticos adaptados al mobiliario urbano actual para que tengan un bajo impacto visual. También dispondrán de apertura automática y serán autónomos energéticamente a través del empleo de un kit solar de paneles fotovoltaicos, garantizando su accesibilidad y funcionalidad.

En palabras del concejal de Turismo, Gonzalo Montoya, se trata de "favorecer los desplazamientos sostenibles en puntos clave de tránsito, estudio, deporte y conexión ferroviaria, fomentando alternativas de movilidad limpia", al tiempo que ha destacado que son "aparcamientos seguros, cubiertos y de bajo impacto visual, con un diseño totalmente integrado en la ciudad y completamente autónomos energéticamente gracias al uso de energía solar".

Así, el edil ha incidido en el valor del proyecto para la evolución del municipio: "Con esta adjudicación seguimos dando pasos por mejorar los servicios vinculados al turismo en el municipio y en la transformación de Orihuela en un destino turístico más sostenible, moderno y accesible".

Fondos

La financiación se ha gestionado a través de una subvención del Ministerio de Industria y Turismo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos europeos Next Generation.

En este contexto, la Administración local presentó en marzo de 2023 el proyecto Orihuela un destino turístico inteligente sostenible y diversificado, con el objetivo de transformación de su modelo turístico mediante la diversificación de su oferta, la adaptación al cambio climático y la incorporación de herramientas que optimicen la gestión desde una perspectiva social, medioambiental, económica y territorial.

Esta subvención obliga a que todos los proyectos incluidos en los planes territoriales de sostenibilidad turística en destinos estén concluidos en el segundo trimestre de este año. Por ello, se están adjudicando en un plazo de unos cuatro meses desde que se licita, un periodo relativamente corto teniendo en cuenta los tiempos administrativos.

Proyectos

El llamado Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Orihuela contempla 15 actuaciones estratégicas en el municipio que a su vez se articulan en torno a cuatro ejes: transición digital, transición verde, eficiencia energética y competitividad. Así, cada acción supone un paso hacia un modelo turístico más eficiente y respetuoso con el entorno.

En septiembre de 2024 se pusieron en marcha las primeras acciones municipales, destinadas a contratar la redacción de los proyectos. Entre las actuaciones más destacadas se encuentran la creación del itinerario cultural sostenible para mitigar los efectos del cambio climático, la mejora de la eficiencia energética en alumbrado público y espacios turísticos, y el desarrollo de un sistema digital de guiado e información turística accesible, que permitirá una experiencia más inclusiva y tecnológica para los visitantes.

La concejalía de Turismo también adjudicó en noviembre a la empresa Señalizaciones Villar el contrato para la sustitución y renovación de la señalética turística urbana de Orihuela Costa con un presupuesto de 193.473 euros, rebajando el precio base que salió con un presupuesto de 288.018 euros, en las intersecciones de la carretera N-332, entre Mil Palmeras y Punta Prima, así como en vías próximas, para guiar al conductor a su destino sin que haya indicaciones inequívocas, con un criterio estético uniforme que no cree confusión y, por tanto, garantice la seguridad vial.

Contaminación

Asimismo, se adjudicó el mes pasado el contrato para la instalación de un sistema de monitorización de contaminantes para monitorizar la calidad del aire mediante sensores instalados en la vía pública, con el fin de actuar de manera preventiva ante episodios de alta contaminación.

La empresa Dnota Medio Ambiente se hizo con el concurso por 36.179 euros, lo que supuso una rebaja del precio inicial de la licitación, que era de 51.653, y la disminución del plazo de ejecución, pasando de tres a dos meses.

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Estos sensores se ubicarán en los distintos puntos de información turística que se encuentran distribuidos en el territorio -calle Jade en Orihuela Costa, Ayuntamiento y Glorieta Gabriel Miró- para recabar información mediante un sistema de monitorización y alerta temprana. Esta herramienta de software permitirá conocer en tiempo real los valores experimentados por estas variables, y tendrá preestablecidos distintos umbrales mínimos y máximos para cada una de ellas, por lo que será capaz de detectar de forma rápida y precisa aquellas situaciones que pueden afectar negativamente.