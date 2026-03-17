Eva Fernández Huéscar destaca la importancia de la fe y el sufrimiento en el pregón de la Semana Santa de Torrevieja 2026

La iglesia de la Inmaculada Concepción acogió el pregón de la Semana Santa de Torrevieja del año 2026 a cargo de Eva Fernández Huéscar, conocida periodista y corresponsal de la Cope en el Vaticano, además del acto de entrega de los capirotes de oro, el máximo reconocimiento de la Junta Mayor de Cofradías a Ernesto Gea Ferrández, Armando Mañogil Giménez y Edmundo Prades Boj

El pregón de Fernández Huéscar, cargado de emoción y profundidad espiritual, buscó no solo anunciar la llegada de la fiesta religiosa, sino honrar la identidad salinera y marinera de la ciudad. Tras la presentación de Antonio Aniorte y la entrada de los estandartes de las quince cofradías que forman parte de la Semana Santa Torrevieja Fernández comenzó su intervención agradeciendo el honor de unirse a una nómina ilustre de pregoneros, mencionando su pasado como pregonera en Semana Santas tan significativas como las de Mérida y Toledo.

Evocó la pasión de quienes rescataron una tradición latente, hoy declarada de interés turístico autonómico, matizando que este reconocimiento "no es una meta, sino un anticipo luminoso -aseguró- de todo lo que aún está por llegar".

Un momento del arranque del acto del pregón de la Semana Santa de Torrevieja / JOAQUÍN CARRIÓN

Devoción torrevejense

Desde su atalaya romana, confesó haber realizado visitas furtivas a la Basílica de San Pedro para pedir "altura para saber pregonar lo que aquí vivís cada año sin exagerarlo". Para ella, la devoción torrevejense tiene verdad y "hace tiempo que dejó de ser solo de Torre Vieja para hacerse sitio por derecho propio en el corazón del mundo católico". Puso el pregón bajo la protección de la Inmaculada Concepción, la Purísima, advirtiendo que "aquí nadie es espectador".

Recorrió los imágenes cofrades: el perdón con San Pedro, la fidelidad con San Juan Evangelista (75 aniversario), y la audacia de la Samaritana y la Verónica. Elogió a la Junta Mayor como "una carrera de relevos que siempre suma". Conectó la identidad salinera con la fe: "Torrevieja, tu Semana Santa también huele a sal... Vosotros sois la sal de la tierra". Esa sal es memoria e identidad, impregnada en la piel como la fe en el alma.

Abordó el sufrimiento humano citando al Papa León XIV y su encuentro con familias de víctimas de incendios y tragedias como la DANA. El Papa ofreció la fe como luz en la oscuridad: "vuestro dolor se transforma en esperanza a la luz de la resurrección". Eva pidió no endurecer el alma ante el dolor ajeno y bajar del palco para pisar la arena donde la vida duele.

Momentos cumbre

Describió los momentos cumbre: la angustia del Huerto, donde "Jesús también tuvo miedo y no pasa nada por tener miedo". La flagelación, donde "en sus llagas están reflejadas las llagas de la historia". El papel de los cofrades como "cireneos" que ayudan a llevar la cruz mediante la caridad. La firmeza de Nuestra Señora de los Dolores, "raíz firme de vuestra Semana Santa", cuyo silencio es más atronador que cualquier discurso.

Llegó el Jueves Santo con el Cristo Crucificado y María del Silencio, enseñando a callar. Allí "la cruz no nace para trazar diferencias, sino para derribarlas... no enfrenta, abraza". El Viernes Santo trajo el Descendimiento y el canto de la Tía Tortas. En el Santo Entierro, "no portamos a un vencido. Llevamos al Dios que descansa para despertar al alba".

Finalmente, la Resurrección. El Encuentro donde "Torrevieja contiene el aliento" hasta que se retira el velo negro. "Todo es poco para gritar que la vida ha vencido a la muerte". Citó al Papa Francisco: las cofradías deben ser "talleres de luz" y la Semana Santa "una proclamación de nuestra salvación".

Concluyó pidiendo que "nadie os robe esta manera de dar testimonio de vuestra fe", asegurando que en Torrevieja "Cristo no pasa, se queda". Invitó a disfrutar de la espera, porque "cuando esta voz se apague... sabremos que la Semana Santa ya está en la calle".

El presidente de la Junta Mayor de Cofradías, Francisco Montesinos, durante el acto del pregón / JOAQUÍN CARRIÓN

Asfixia económica

El nuevo presidente de la Junta Mayor de Cofradías, Francisco Montesinos, fue claro en este acto. Señaló que "la Semana Santa de Torrevieja vive asfixiada económicamente. Eso hace que durante todo el año "acosemos a todos los torrevejenses con sorteos, rifas y que vayamos de puerta en puerta rogando que nos compréis una papeleta como adolescentes que quieren pagar su viaje de fin de curso".

"Pero estoy seguro -dijo en el pregón- que antes o después encontraremos una solución a todo esto. Pero es la única manera que tenemos para conseguir mantener el nivel de la Semana Santa que una ciudad como como la nuestra se merece". "Por supuesto -matizó- tenemos mucho que agradecer al Ayuntamiento de Torrevieja, siempre tan dispuesto a ayudarnos" y que tiene previsto financiar una carpa en la plaza de la Constitución para contemplar pasos e imágenes en la Semana Santa de este año. "Por fin, este 2026, tenemos sobre la mesa un proyecto para para un nuevo museo de la Semana Santa, un anhelado proyecto que por fin parece que llega a puerto".

La Junta Mayor de Cofradías renunció, por motivos económicos y prácticos, a asumir las dependencias del edificio multiusos de la avenida de las Habaneras, construido como nuevo museo de la Semana Santa tras una inversión de seis millones, en una rueda de prensa conjunta con el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, a principios de marzo de 2020.

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En ese anuncio de hace seis seis años se aseguró la adecuación del actual museo "Tomás Valcárcel", situado junto a la avenida de Baleares. Sin embargo, el equipo de gobierno no ha podido cumplir con aquella promesa, mientras sí ha habilitado el edificio multiusos para algunas dependencias municipales.