Captan un bólido en el cielo nocturno de la Vega Baja desde La Aparecida, pedanía de Orihuela

La noche de este martes 17 de marzo a las 22:54 horas las cámaras de observación astronómica de Vicente Cayuelas han captado algo muy especial desde su sede en La Aparecida, pedanía de Orihuela.

Un fogonazo de luz brillantísima entraba a la atmósfera en contraste con la oscuridad nocturna, sorprendiendo a muchos vecinos que han comentado en redes haber tenido la suerte de presenciarlo.

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¿Qué es un bólido?

Desde MeteOrihuela, espacio de difusión y divulgación de información meterológica en la Vega Baja y alrededores, han explicado que "un bólido es un meteoro excepcionalmente brillante (bola de fuego) que entra en la atmósfera a gran velocidad, desintegrándose parcial o totalmente, dando lugar a una intensa estela luminosa.