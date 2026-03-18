Captan un bólido en el cielo nocturno de la Vega Baja desde La Aparecida, pedanía de Orihuela
Las cámaras de observación astronómica de Vicente Cayuelas captaron el brillante meteoro la noche de este martes
La noche de este martes 17 de marzo a las 22:54 horas las cámaras de observación astronómica de Vicente Cayuelas han captado algo muy especial desde su sede en La Aparecida, pedanía de Orihuela.
Un fogonazo de luz brillantísima entraba a la atmósfera en contraste con la oscuridad nocturna, sorprendiendo a muchos vecinos que han comentado en redes haber tenido la suerte de presenciarlo.
¿Qué es un bólido?
Desde MeteOrihuela, espacio de difusión y divulgación de información meterológica en la Vega Baja y alrededores, han explicado que "un bólido es un meteoro excepcionalmente brillante (bola de fuego) que entra en la atmósfera a gran velocidad, desintegrándose parcial o totalmente, dando lugar a una intensa estela luminosa.
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